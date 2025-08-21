Свят

Ръстът на Владимир Путин и възходът на „късите крале"

Обвиненията, че бившият служител на КГБ страда от „комплекс на Наполеон" — действа агресивно в опит да компенсира физическата си височина — може да са „прекалено опростени и потенциално проблематични", казва психологът Ема Кени

21 август 2025
Колко висок е Владимир Путин? Критиците предполагат, че руският президент има „комплекс на Наполеон“, но други водещи световни лидери споделят неговата височина, пише изданието The Week.

Доналд Тръмп бързо показа превъзходството си във височина по време на срещата лице в лице с Путин миналата седмица в Аляска. Посрещайки го на летището,

президентът на САЩ се извисяваше над руския си колега,

използвайки решителното си ръкостискане като „напомняне за статуса“ и „начин да каже на Путин, че той е този, който командва“, заяви експертът по езика на тялото д-р Питър Колет пред Sky News.

Веднъж седнали обаче, Путин изглеждаше по-доминантен, разпъвайки краката си и заемайки по-агресивна поза. „Въпреки разликата във височината, Путин, макар и много нисък, седи изправен като прът, изглеждайки много уверен, докато бедният стар Тръмп е със свито тяло и насочен навътре“, каза той.

Обвиненията, че бившият служител на КГБ страда от „комплекс на Наполеон“ — действа агресивно в опит да компенсира физическата си височина — може да са „прекалено опростени и потенциално проблематични“,

заяви психологът Ема Кени пред The Sun. Все пак е вярно, че „височината може да влияе върху това как лидерът се възприема, особено когато взаимодейства с по-високи колеги на международната сцена“.

За да разберем защо височината на Путин заслужава внимание, „трябва да се разбере значението на култа към личността на Путин за утвърждаване на неговото управление“, отбелязва Kyiv Post.

През годините Путин се е стремял да изгради имидж на „твърд мъж“ чрез серия от известни фотосесии, но „дори най-добрите пиар акции не могат да променят реалността – или в този случай, средната височина на Путин“.

Той е „известно самосъзнателен за своя ръст“, пише Daily Express, който съобщава, че

руският лидер е останал „с червено лице“ през 2015 г., когато съветниците му са забравили да предупредят група жени, поканени в Кремъл, да не носят високи токчета,

което остави някои от гостите „да се извисяват над него“.

Официално Путин е висок около 170 см, но според изданието той всъщност може да е висок само 168 см. По време на скорошната среща в Аляска между Путин и Тръмп „забележимата разлика във височината между двамата лидери привлече вниманието в интернет, възобновявайки дебата за истинския ръст на руския лидер“, съобщава The Economic Times.

Подобно на севернокорейския си колега Ким Чен Ун,

Путин е бил сниман с обувки на ток, за да увеличи ръста си,

а социалните мрежи отново се изпълниха с догадки, че е използвал такива по време на срещата с Тръмп. Критиците на руския лидер в чужбина също са „се заели с неговия ръст“, отбелязва The Times.

През 2014 г. украинският олигарх Игор Коломойски описва Путин като „шизофреник с нисък ръст“ заради това, че е довел Русия и Украйна до ръба на война. След пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна през 2022 г., британският депутат от Консервативната партия Джулиан Луис каза в Камарата на общините, че Путин е „твърдо под контрола на синдрома на малкия човек“.

„Световните лидери не винаги публикуват своята височина, което означава, че оценката често се прави чрез сравнение с други хора или известни личности, чиято височина е известна“, отбелязва Business Insider.

Истината е, че Путин е в изненадващо сходна компания на световната сцена.

Индийският премиер Нарендра Моди и бразилският президент Луис Инасио Лула да Силва са малко над 167 см, докато френският президент Еманюел Макрон и украинският президент Володимир Зеленски стоят между 171 и 173 см.

Италианската премиер Джорджия Мелони, която е висока 161 см – същата височина като председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен – получи обезщетение миналата година от италиански журналист, който се е подигравал на ниския ѝ ръст в социалните мрежи.

Киър Стармър, висок 176, е леко по-висок от световната средна височина за мъже. Президентът на Китай Си Дзинпин е малко по-висок – 180 см, „необичайно висок“ за китайските стандарти и „най-високият лидер на страната от десетилетия“, според Daily Express.

За разлика от тях, Тръмп (189 см) и сръбският твърдолинеен президент Александър Вучич (201 см) са сред най-високите световни лидери. По-рано тази година към тях се присъедини германският канцлер Фридрих Мерц, който също е 201 см. Световният рекорд за най-висок лидер обаче принадлежи на албанския премиер Еди Рама, който е висок цели 204 см.

„В политиката височината има значение“, казва The Economist през 2020 г. Президентите на САЩ не само „стават по-високи в сравнение със средностатистическия американец“, но изследванията показват, че „политиците с по-дълги крайници превъзхождат по-ниските си конкуренти“ на избори, защото „по-високите хора обикновено имат по-високо самочувствие и се възприемат като по-здрави, по-интелигентни и по-авторитетни“.

Въпреки това идеята, че височината е свързана с лидерството и мъжеството, „се оказва все по-несигурна“, тъй като по-старите „представи за патриархат се клатят“ и

„нова генерация от къси крале изгрява“,

отбелязва The New World. „Ръстът е физическо качество“, казва Морийн Даууд в The New York Times, „но, още по-важно, той е човешко и морално качество“.

„Всички ние – експерти, политици, общественост – трябва да се опитаме да потиснем идеята, че високият ръст дава превъзходство, а ниският е недостатък“, пише Гидеон Ласко, професор по антропология в Университета на Филипините, в Sapiens. „Като участваме в политика на унижение, ние намаляваме нашата политика“.

Източник: The Week    
Владимир Путин ръст значение световни лидери Доналд Тръмп среща Аляска къси крале
