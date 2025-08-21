България

Митнически служители откриха близо 3000 нелегални вейпове в София

Електронните цигари са доставени от Китай, прикрити като водозащитни спрейове, предназначени за юридическо лице

21 август 2025, 11:23
Митнически служители откриха близо 3000 нелегални вейпове в София
Източник: БТА

С лужителите на  отдел „Митническо разузнаване и разследване“ в София откриха 2800 нелегални вейпове за еднократна употреба. Всяка елекстронна цигара съдържа 15 милилитра течност, което са общо 42 000 мл. течност за пушене, съобщиха от пресцентъра на Национална агенция „Митници“. 

Електронните цигари без български бандерол и с количество течност, превишаващо многократно разрешеното по закон, са установени в логистична база на територията на столицата. Електронните цигари са доставени от Китай, прикрити като водозащитни спрейове, предназначени за юридическо лице на територията на страната.

По първоначални данни нелегалните вейпове съдържат никотин, а лабораторна експертиза ще установи дали количеството му отговаря на описаното на опаковката и какви други вещества се съдържат в течността за пушене, допълват от митницата.

От началото на годината митническите служители в София са установили над 50 000 нелегални електронни цигари.

През юни, служителите на митницата в Русе задържаха 1180 електронни устройства с течност за пушене без валиден български акцизен бандерол. Акцизните стоки бахо открити в частен дом в селище в област Монтана при съвместни действия  на дирекция „Митническо разузнаване и разследване“ в Агенция Митници и отдел „Митническо разузнаване и разследване“ в ТД Митница Русе.

Източник: Йоана Димитрова, БТА    
Електронни цигари Вейпове Контрабанда Нелегални стоки София Китай Никотин Агенция Митници
Последвайте ни

По темата

Виктор Илиев е изписан от болницата, вече е в ареста

Виктор Илиев е изписан от болницата, вече е в ареста

„Ченето ми падна“ - кой е късметлията, получил мотор от Путин

„Ченето ми падна“ - кой е късметлията, получил мотор от Путин

Зеленски: Русия прехвърля допълнителни войски в Запорожие

Зеленски: Русия прехвърля допълнителни войски в Запорожие

Туристка плати 1506 евро за километър такси в Хърватия

Туристка плати 1506 евро за километър такси в Хърватия

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Отстъпки по над 20 000 лв. плюс още един подарък

Отстъпки по над 20 000 лв. плюс още един подарък

carmarket.bg
Празник е! Ето кои двама светци почитаме днес
Ексклузивно

Празник е! Ето кои двама светци почитаме днес

Преди 2 дни
Опасно време във вторник: Жълт код за бури, дъжд и градушки
Ексклузивно

Опасно време във вторник: Жълт код за бури, дъжд и градушки

Преди 2 дни
Зеленски: Готови сме за двустранна среща с Путин, след това ще имаме и тристранна с Тръмп
Ексклузивно

Зеленски: Готови сме за двустранна среща с Путин, след това ще имаме и тристранна с Тръмп

Преди 2 дни
Ток удари дете край басейн в Сливенско
Ексклузивно

Ток удари дете край басейн в Сливенско

Преди 2 дни

Виц на деня

- Скъпи, ти никога не ми правиш комплименти! - Какво пък е това? - Ами, кажи ми нещо хубаво. Например за моята фигура! - Фигурата…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

След гонка с полицията: Пиян шофьор се вряза в детска площадка в София

След гонка с полицията: Пиян шофьор се вряза в детска площадка в София

България Преди 7 минути

Това съобщи кметът на район "Слатина" Георги Илиев

„Едно на милион“: 18-годишно момиче живее с изключително рядко кожно заболяване

„Едно на милион“: 18-годишно момиче живее с изключително рядко кожно заболяване

Свят Преди 44 минути

Порша е родена с ихтиоза конфети – изключително рядко генетично кожно заболяване, което оставя яркочервени петна по тялото ѝ

Пускат АМ "Европа" изцяло за движение до средата на септември

Пускат АМ "Европа" изцяло за движение до средата на септември

България Преди 1 час

Общата дължина на трасето е 63 км

Крайният срок за кандидатстване за стипендиите NOVA EMBA Scholarship продължава до 14 септември

Крайният срок за кандидатстване за стипендиите NOVA EMBA Scholarship продължава до 14 септември

Любопитно Преди 1 час

За трета поредна година NOVA и Американският университет в България подкрепят социални предприемачи

Снимката е илюстративна

Украйна унищожи руски кораб с лазер в Черно море

Свят Преди 1 час

Корабът е ударен с ракета, насочвана от лазер, управляван от дрон

Секретен самолет на ВВС заснет над Зона 51

Секретен самолет на ВВС заснет над Зона 51

Любопитно Преди 1 час

Появата му в Хангар 18 отново разпали слуховете, които витаят от десетилетия – свързвайки Зона 51 с тайни експерименти

<p>Какво да правите, ако детето ви използва изкуствен интелект за домашните?</p>

Родители срещу чатботове: Как да насочим децата към правилна употреба на AI?

Любопитно Преди 1 час

„Уверете се, че децата използват AI като помощно средство за учене, а не преписване“, казват експерти

Адът в Украйна не стихва: Руска атака с дронове и крилати ракети взе поредна жертва, има и ранени

Адът в Украйна не стихва: Руска атака с дронове и крилати ракети взе поредна жертва, има и ранени

Свят Преди 1 час

Нападението бе извършенo на фона на активните усилия на американския президент Доналд Тръмп да сложи край на войната

<p>Боец на ИД пред Sky News: Основната цел беше да управляваме света</p>

Боец на „Ислямска държава“ пред Sky News: Основната цел беше да управляваме света

Свят Преди 1 час

Журналистът Алекс Кроуфорд получи изключително рядък достъп за интервю с двама бойци на терористичната групировка „Ислямска държава“ (ИД) в северната част на Сомалия – регион, превърнал се в огнище на екстремистка активност

Актьорът от „Клъцни/Срежи“ Дилън Уолш претърпя тежка катастрофа

Актьорът от „Клъцни/Срежи“ Дилън Уолш претърпя тежка катастрофа

Свят Преди 2 часа

Автомобилът на актьора се е ударил последователно в два електропроводни стълба, преди да спре

Външният министър на Русия Сергей Лавров

Русия: Преговори за сигурността на Украйна без Москва са „път за никъде“

Свят Преди 2 часа

Министърът на външните работи на Русия Сергей Лавров обвини европейските лидери, които отидоха със Зеленски на срещата във Вашингтон в извършване на „доста агресивна ескалация на ситуацията, доста нескопосани и като цяло неетични опити за промяна на позицията на администрацията на Тръмп и лично на президента на Съединените щати“

След като мъж падна от необезопасена тераса в Свищов: Санкционираха фирмата за надзор

След като мъж падна от необезопасена тераса в Свищов: Санкционираха фирмата за надзор

България Преди 2 часа

80-годишен загина. Във въпросната сграда живеят 126 семейства

<p>Японец, смятан за жертва на мечка, се оказа&nbsp;убит от сина си</p>

Япония: 93-годишен мъж, смятан за жертва на мечка, се оказа убит от сина си

Свят Преди 2 часа

Случаят първо беше възприет като поредното нападение от мечка, които зачестяват в страната

„Най-милият съдия в света“ почина на 88-годишна възраст

„Най-милият съдия в света“ почина на 88-годишна възраст

Свят Преди 2 часа

Франк Каприо почина след диагноза рак на панкреаса

Камион се запали на изхода на Пазарджик в посока Пловдив

Камион се запали на изхода на Пазарджик в посока Пловдив

България Преди 3 часа

За щастие инцидентът се е разминал без пострадали

За поколението Z парите са всичко

За поколението Z парите са всичко

Любопитно Преди 3 часа

Финансовата сигурност измести удовлетворението от работата в очите на младите от поколението Z

Всичко от днес

От мрежата

Котешките нокти - какво трябва да знаем за тях

dogsandcats.bg

Кучето ви постоянно киха? Ето възможните причини за това

dogsandcats.bg
1

Над 1400 щъркели в Тополовград

sinoptik.bg
1

Очарованието на розовите пирамиди в Кърджалийско

sinoptik.bg

Хирург проговори за лицето на Кристиано Роналдо: Ето истината!

Edna.bg

Слънцето влиза в Дева: Какво значи това за всяка зодия

Edna.bg

Челси представи третия си екип

Gong.bg

Георги Иванов: В момента БФС е в много по-добро състояние, опитваме да подобрим целия футбол

Gong.bg

След гонка с полицията: Шофьор, употребил алкохол, се вряза в детска площадка в София

Nova.bg

Не са открити нарушения в „Майчин дом” след сигнала за обиди и шамари

Nova.bg