След гонка с полицията: Пиян шофьор се вряза в детска площадка в София

Л ек автомобил, който бил преследван от полицията, се е врязал в детска площадка в столичния квартал "Христо Смирненски".

При гонката са били нанесени щети по три паркирани коли. Това съобщи кметът на район "Слатина" Георги Илиев.

Екшънът се разиграл в сряда вечерта, около 22.30 часа.

"Извършителят е задържан и първата му проба е 2,7 промила, чака се кръвна. Той е познат на полицията и има предишни такива прояви. Образувано е досъдебно производство и най-вероятният резултат от процеса ще бъде конфискация на превозното средство и ефективно наказание. Истинско чудо е, че няма пострадали, още повече, че живеещи там ми казаха, че 10 минути преди инцидента там е имало две семейства и децата са играли на площадката. В момента наш екип е там и разчиства площадката. Ще направим оценка на щетите и ще поискаме законово възможната компенсация", посочва кметът.