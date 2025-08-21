Зеленски: Русия прехвърля допълнителни войски в Запорожие

Р уското командване прехвърля допълнителни войски в Запорожие. Това каза в разговор с журналисти украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от "Укринформ".

"Виждаме, че те продължават да прехвърлят част от войските си от Курското направление към Запорожие", посочи Зеленски.

Той отбеляза, че подобни действия на врага няма да бъдат изненада за въоръжените сили на Украйна.

"Запорожие, врагът струпва сили. Ние съобщихме, че в Покровско направление и в Запорожие ще има увеличаване на силите", подчерта президентът.

На 19 август руските войски нанесоха 583 удара по 11 населени места в Запорожка област, припомня Укринформ.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви също така, че може да се срещне с руския президент Владимир Путин, но само след като страната му получи гаранции за сигурност.

Той спомена Швейцария, Австрия или Турция като възможни места за провеждане на разговорите.

"Швейцария, Австрия – съгласни сме... За нас Турция е страна от НАТО и част от Европа. И не сме против", заяви той за възможните места за срещата в коментари пред медии.

"Искаме да постигнем разбирателство относно архитектурата на гаранциите за сигурност в рамките на 7–10 дни. Въз основа на това разбирателство целим да проведем тристранна среща и с президента на САЩ Доналд Тръмп", посочи Зеленски, цитиран от АФП.