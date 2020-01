Японец раздава 9 млн. долара на последователите си в Туитър

Я понският милиардер Юсаку Маезава раздава 9 милиона долара на последователите си в Туитър, за да провери дали това ще ги направи по-щастливи. Той има повече от 7 милиона последователи в социалната мрежа, предаде агенция Ройтерс, цитирана от БТА.

"Това е сериозен социален експеримент", заяви Маезава в YouTube и добавя, че се надява да привлече интерес от страна на учени и икономисти.

Japanese fashion tycoon Yusaku Maezawa is giving away $9 million to his Twitter followers in what he says is a 'social experiment' to see if the payment boosts their happiness https://t.co/LuhaUdFGzT via @SamNusseyRTRS pic.twitter.com/cicqj39nkb