България

Пускат АМ "Европа" изцяло за движение до средата на септември

Общата дължина на трасето е 63 км

Обновена преди 1 час / 21 август 2025, 11:07
След като мъж падна от необезопасена тераса в Свищов: Санкционираха фирмата за надзор

След като мъж падна от необезопасена тераса в Свищов: Санкционираха фирмата за надзор
Поредна измама: Фалшиво интервю с лекар по репродуктивна медицина обикаля мрежата

Поредна измама: Фалшиво интервю с лекар по репродуктивна медицина обикаля мрежата
Известен фотограф почина след скандал със съседи в Генерал Тошево

Известен фотограф почина след скандал със съседи в Генерал Тошево
Подробности за инцидента с 16-годишния, пострадал на воден атракцион в Слънчев бряг

Подробности за инцидента с 16-годишния, пострадал на воден атракцион в Слънчев бряг
Инцидентът в Несебър: Тримата задържани се изправят пред съда

Инцидентът в Несебър: Тримата задържани се изправят пред съда
Слънчево и топло в четвъртък, но идва захлаждане

Слънчево и топло в четвъртък, но идва захлаждане
Младеж намушка мъж на столичен булевард

Младеж намушка мъж на столичен булевард
Причината за смъртта на детето загинало в Несебър е гръдна травма

Причината за смъртта на детето загинало в Несебър е гръдна травма

А втомагистрала "Европа" ще бъде пусната в експлоатация до средата на септември. Това стана известно след инспекция на довършителните дейности по магистралата от министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов, председателя на парламентарната комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление Николай Нанков (ГЕРБ-СДС), ръководството на Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) и народни представители. 

Общата дължина на трасето, което е важна част от Трансевропейската транспортна мрежа, е 63 км и започва от границата с Република Сърбия (при ГКПП Калотина). То се включва в Северната скоростна тангента, която е също част от автомагистралата. Чрез тангентата автомобилният и товарен поток се разпределя към АМ "Хемус" и АМ "Тракия".

Последният лот на "АМ Европа"
19 снимки
АМ Европа
АМ Европа
АМ Европа
АМ Европа

По думите на министър Иванов качеството на изпълнение на магистралата е много добро.

"Това е поредното доказателство, че когато има редовно управление и поети ангажименти пред обществото, резултатите са видими", коментира регионалният министър.

Той припомни, че това е една от първите цялостни магистрали, които ще бъдат пуснати в експлоатация тази година. Предстои най-късно до края на септември да бъде пуснат в експлоатация лотът на АМ "Хемус" между пътен възел "Боаза" и пътен възел "Германци".

Иван Иванов отбеляза, че присъствието на народните представители на инспекцията днес е доказателство, че мнозинството в Народното събрание работи в пълен синхрон. По думите му приоритет са важните инфраструктурни проекти, които са рестартирани.

Председателят на ресорната комисия в парламента Николай Нанков посочи, че при редовно правителство има решение на много от проблемите на българското общество. Той беше подготвил списък с разрешенията за строеж, които министър Иванов е издал за своя мандат - 32 разрешения за строеж само за национални пътни обекти.

"Работи се на максимални обороти", заяви Нанков.

Регионалният министър припомни, че финансирането на инспектирания днес лот от магистралата е от Европейския съюз, така че средства от бюджета да могат да бъдат пренасочени към други обекти.

Източник: Ивона Величкова, БТА    
АМ Европа движение отваряне
Последвайте ни
Виктор Илиев е изписан от болницата, вече е в ареста

Виктор Илиев е изписан от болницата, вече е в ареста

„Ченето ми падна“ - кой е късметлията, получил мотор от Путин

„Ченето ми падна“ - кой е късметлията, получил мотор от Путин

Зеленски: Русия прехвърля допълнителни войски в Запорожие

Зеленски: Русия прехвърля допълнителни войски в Запорожие

Туристка плати 1506 евро за километър такси в Хърватия

Туристка плати 1506 евро за километър такси в Хърватия

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Защо котката накуцва изведнъж - 9 възможни причини

Защо котката накуцва изведнъж - 9 възможни причини

dogsandcats.bg
Празник е! Ето кои двама светци почитаме днес
Ексклузивно

Празник е! Ето кои двама светци почитаме днес

Преди 2 дни
Опасно време във вторник: Жълт код за бури, дъжд и градушки
Ексклузивно

Опасно време във вторник: Жълт код за бури, дъжд и градушки

Преди 2 дни
Зеленски: Готови сме за двустранна среща с Путин, след това ще имаме и тристранна с Тръмп
Ексклузивно

Зеленски: Готови сме за двустранна среща с Путин, след това ще имаме и тристранна с Тръмп

Преди 2 дни
Ток удари дете край басейн в Сливенско
Ексклузивно

Ток удари дете край басейн в Сливенско

Преди 2 дни

Виц на деня

- Скъпи, ти никога не ми правиш комплименти! - Какво пък е това? - Ами, кажи ми нещо хубаво. Например за моята фигура! - Фигурата…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

След гонка с полицията: Пиян шофьор се вряза в детска площадка в София

След гонка с полицията: Пиян шофьор се вряза в детска площадка в София

България Преди 7 минути

Това съобщи кметът на район "Слатина" Георги Илиев

<p>Синтетична дрога, а не полицейско насилие е причината за смъртта на мъжа в Стара Загора</p>

Синтетична дрога причинила смъртта на мъжа, буйствал на автогарата в Стара Загора

България Преди 35 минути

Употребените от мъжа наркотици довели до блокиране на дишането и на сърдечната му дейност

<p>Откриха близо 3000 нелегални вейпове в София</p>

Митнически служители откриха близо 3000 нелегални вейпове в София

България Преди 1 час

Електронните цигари са доставени от Китай, прикрити като водозащитни спрейове, предназначени за юридическо лице

Снимката е илюстративна

Украйна унищожи руски кораб с лазер в Черно море

Свят Преди 1 час

Корабът е ударен с ракета, насочвана от лазер, управляван от дрон

Секретен самолет на ВВС заснет над Зона 51

Секретен самолет на ВВС заснет над Зона 51

Любопитно Преди 1 час

Появата му в Хангар 18 отново разпали слуховете, които витаят от десетилетия – свързвайки Зона 51 с тайни експерименти

<p>Какво да правите, ако детето ви използва изкуствен интелект за домашните?</p>

Родители срещу чатботове: Как да насочим децата към правилна употреба на AI?

Любопитно Преди 1 час

„Уверете се, че децата използват AI като помощно средство за учене, а не преписване“, казват експерти

Адът в Украйна не стихва: Руска атака с дронове и крилати ракети взе поредна жертва, има и ранени

Адът в Украйна не стихва: Руска атака с дронове и крилати ракети взе поредна жертва, има и ранени

Свят Преди 1 час

Нападението бе извършенo на фона на активните усилия на американския президент Доналд Тръмп да сложи край на войната

<p>Боец на ИД пред Sky News: Основната цел беше да управляваме света</p>

Боец на „Ислямска държава“ пред Sky News: Основната цел беше да управляваме света

Свят Преди 1 час

Журналистът Алекс Кроуфорд получи изключително рядък достъп за интервю с двама бойци на терористичната групировка „Ислямска държава“ (ИД) в северната част на Сомалия – регион, превърнал се в огнище на екстремистка активност

Актьорът от „Клъцни/Срежи“ Дилън Уолш претърпя тежка катастрофа

Актьорът от „Клъцни/Срежи“ Дилън Уолш претърпя тежка катастрофа

Свят Преди 2 часа

Автомобилът на актьора се е ударил последователно в два електропроводни стълба, преди да спре

Външният министър на Русия Сергей Лавров

Русия: Преговори за сигурността на Украйна без Москва са „път за никъде“

Свят Преди 2 часа

Министърът на външните работи на Русия Сергей Лавров обвини европейските лидери, които отидоха със Зеленски на срещата във Вашингтон в извършване на „доста агресивна ескалация на ситуацията, доста нескопосани и като цяло неетични опити за промяна на позицията на администрацията на Тръмп и лично на президента на Съединените щати“

<p>Японец, смятан за жертва на мечка, се оказа&nbsp;убит от сина си</p>

Япония: 93-годишен мъж, смятан за жертва на мечка, се оказа убит от сина си

Свят Преди 2 часа

Случаят първо беше възприет като поредното нападение от мечка, които зачестяват в страната

„Най-милият съдия в света“ почина на 88-годишна възраст

„Най-милият съдия в света“ почина на 88-годишна възраст

Свят Преди 2 часа

Франк Каприо почина след диагноза рак на панкреаса

Камион се запали на изхода на Пазарджик в посока Пловдив

Камион се запали на изхода на Пазарджик в посока Пловдив

България Преди 3 часа

За щастие инцидентът се е разминал без пострадали

За поколението Z парите са всичко

За поколението Z парите са всичко

Любопитно Преди 3 часа

Финансовата сигурност измести удовлетворението от работата в очите на младите от поколението Z

Колизеумът в Рим

Убийствена жега: Туристически гид почина в Колизеума в Рим

Свят Преди 3 часа

Инцидентът е станал вчера следобед, докато италианката е водела група от около 25 души на първия етаж на древния римски амфитеатър

След фалшиво положителен тест за дрога: Жена твърди, че е станала жертва на полицейско насилие

След фалшиво положителен тест за дрога: Жена твърди, че е станала жертва на полицейско насилие

България Преди 3 часа

Шофьорката твърди, че е държана часове в ареста при унизителни условия

Всичко от днес

От мрежата

Котешките нокти - какво трябва да знаем за тях

dogsandcats.bg

Кучето ви постоянно киха? Ето възможните причини за това

dogsandcats.bg
1

Над 1400 щъркели в Тополовград

sinoptik.bg
1

Очарованието на розовите пирамиди в Кърджалийско

sinoptik.bg

Хирург проговори за лицето на Кристиано Роналдо: Ето истината!

Edna.bg

Слънцето влиза в Дева: Какво значи това за всяка зодия

Edna.bg

Челси представи третия си екип

Gong.bg

Георги Иванов: В момента БФС е в много по-добро състояние, опитваме да подобрим целия футбол

Gong.bg

След гонка с полицията: Шофьор, употребил алкохол, се вряза в детска площадка в София

Nova.bg

Не са открити нарушения в „Майчин дом” след сигнала за обиди и шамари

Nova.bg