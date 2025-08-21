В клинична смърт е изпаднала жената, прегазена от АТВ в Слънчев бряг

След фалшиво положителен тест за дрога: Жена твърди, че е станала жертва на полицейско насилие

След като мъж падна от необезопасена тераса в Свищов: Санкционираха фирмата за надзор

Ж ената, прегазена от АТВ в Слънчев бряг, е изпаднала в клинична смърт. Мозъкът ѝ е отказал да функционира, а сърцето се поддържа изкуствено, съобщи NOVA, позовавайки се на свои източници.

Оперираха отново жената, блъсната с АТВ в Слънчев бряг

Преди седмица тийнейджър с АТВ помете три деца и трима възрастни на тротоар в Слънчев бряг, след което се заби във фасада на хотел, като рани още един човек. Всички бяха настанени в болницата в Бургас, като майка и 4-годишното ѝ момченце бяха в критично състояние.

Протестират домашния арест на младежа, помел пешеходци в Слънчев бряг

На 34-годишната жена бяха направени няколко операции, но състоянието ѝ не се подобри - и двамата останаха с опасност за живота. Стана ясно, че мъжът, прегазил майката с дете, е 18-годишен син на полицейски служители.

Той блъсна общо три деца и служител на хотел, който е със счупен таз.

Младеж с АТВ помете деца и възрастни в "Слънчев бряг"

Районната прокуратура в Несебър повдигна обвинение на 18-годишния, който беше пуснат под домашен арест. Обвинението към него е за нанасяне на средна телесна повреда на повече от едно лице.