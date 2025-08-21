България

Преместиха Георги Семерджиев в затвора в Бобов дол

Причината е, че у него многократно са откривани забранени предмети

Пускат АМ

След като мъж падна от необезопасена тераса в Свищов: Санкционираха фирмата за надзор

Поредна измама: Фалшиво интервю с лекар по репродуктивна медицина обикаля мрежата

Известен фотограф почина след скандал със съседи в Генерал Тошево

Подробности за инцидента с 16-годишния, пострадал на воден атракцион в Слънчев бряг

Инцидентът в Несебър: Тримата задържани се изправят пред съда

Слънчево и топло в четвъртък, но идва захлаждане

Младеж намушка мъж на столичен булевард

Г еорги Семерджиев, осъден за катастрофата на софийския бул. "Черни връх", при която загинаха две жени, е преместен от софийския затвор в този в Бобов дол, съобщиха от Министерството на правосъдието.

Присъдата на Георги Семерджиев е сборувано наказание за петте обвинения, които са му били повдигнати

Причината е, че в него многократно са откривани забранени предмети.

"Три мобилни телефона в пъпеш, 8 – в печка и един – в тубичка с лекарство – изобретателността в опитите да се внесат забранени предмети в затворите и затворническите общежития не познава граници. Това са най-фрапиращите случаи през последния месец и половина, които служителите на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ успяха да разкрият и предотвратят. По мое разпореждане се извършват извънпланови проверки във всички места за лишаване от свобода. Разкрити при опит да бъдат внесени са общо 25 мобилни телефона и 11 случая с наркотични вещества. Служителите разкриват дрехи, напоени с наркотични вещества, които при свиждания се доставят за лишени от свобода. От началото на юли до момента  в специално пригодени тайници или у лишени от свобода са намери и иззети 46 броя мобилни телефони и 29 случая с наркотични вещества. Контролът, както на входовете, така и при проверки в местата за лишаване от свобода ще продължи да е засилен. При всички случаи на откриване на забранени предмети и вещества се извършват допълнителни разследвания и се налагат наказания. Затворите са място за изтърпяване на наказания и своеволия няма да бъдат толерирани!", написа министърът на правосъдието Георги Георгиев на страницата си във Facebook.

На 5 юли 2022 г. тежка автомобилна катастрофа на столичния бул. „Черни връх“ отне живота на две млади жени, Христина и Хариет. За инцидента бе обвинен Георги Семерджиев, бивш професионален футболист, който по време на произшествието е шофирал под въздействието на наркотични вещества, с фалшиви регистрационни табели и без валидна шофьорска книжка.

Случаят предизвика широк обществен отзвук и медийно внимание поради множеството нарушения и последвалите опити за прикриване на доказателства. Разследването разкри и връзки на полицейски служители с лица от криминалния контингент, което доведе до налагане на наказания на замесени длъжностни лица, както по-рано съобщи тогавашният министър на вътрешните работи Иван Демерджиев.

Съдебният процес срещу Семерджиев беше продължителен и силно следен. Върховният касационен съд (ВКС) окончателно потвърди присъдата от 20 години лишаване от свобода, наложена от Софийския апелативен съд (САС). Присъдата включваше обвинения за причиняване на смърт по непредпазливост, шофиране след употреба на наркотици и използване на фалшива шофьорска книжка. Случаят „Семерджиев“ се превърна в символ на борбата с безнаказаността по пътищата в България.

След влизането на присъдата в сила, Георги Семерджиев бе приведен в затвора в София, за да изтърпи наложеното му наказание.

Преместването му от столичния затвор в този в Бобов дол е част от по-широка кампания на Министерството на правосъдието за затягане на контрола в местата за лишаване от свобода, като министър Георги Георгиев разпореди извънпланови проверки за противодействие на опитите за внасяне на забранени вещи.

Преместиха Георги Семерджиев в затвора в Бобов дол

Най-възрастният човек в света навърши 116 години

Любопитно

Етел Катеръм, родена на 21 август 1909 г., е последният оцелял поданик на Едуард VII

Дъщерята на Хълк Хоган намеква, че кадри от полицейска камера ще разкрият повече за смъртта на баща ѝ

Свят

Професионалният боец почина на 71-годишна възраст на 24 юли

Зеленски: Русия прехвърля допълнителни войски в Запорожие

Свят

Украинският президент заяви също, че може да се срещне с Путин, но само след като страната му получи гаранции за сигурност

Синтетична дрога, а не полицейско насилие е причината за смъртта на мъжа в Стара Загора

България

Употребените от мъжа наркотици довели до блокиране на дишането и на сърдечната му дейност

Туристка плати 1506 евро за километър такси в Хърватия

Свят

Жената била на обиколка в Европа през маѝ

„Едно на милион": 18-годишно момиче живее с изключително рядко кожно заболяване

Свят

Порша е родена с ихтиоза конфети – изключително рядко генетично кожно заболяване, което оставя яркочервени петна по тялото ѝ

Владимир Путин и Доналд Тръмп на срещата в Аляска на 15 август

Ръстът на Владимир Путин и възходът на „късите крале"

Свят

Обвиненията, че бившият служител на КГБ страда от „комплекс на Наполеон“ — действа агресивно в опит да компенсира физическата си височина — може да са „прекалено опростени и потенциално проблематични“, казва психологът Ема Кени

Откриха близо 3000 нелегални вейпове в София

България

Електронните цигари са доставени от Китай, прикрити като водозащитни спрейове, предназначени за юридическо лице

Китай се бори да спаси морската свиня без перки

Любопитно

Пълната забрана за риболов в река Яндзъ остави 220 000 рибари без работа

Крайният срок за кандидатстване за стипендиите NOVA EMBA Scholarship продължава до 14 септември

Любопитно

За трета поредна година NOVA и Американският университет в България подкрепят социални предприемачи

Снимката е илюстративна

Украйна унищожи руски кораб с лазер в Черно море

Свят

Корабът е ударен с ракета, насочвана от лазер, управляван от дрон

Секретен самолет на ВВС заснет над Зона 51

Любопитно

Появата му в Хангар 18 отново разпали слуховете, които витаят от десетилетия – свързвайки Зона 51 с тайни експерименти

Какво да правите, ако детето ви използва изкуствен интелект за домашните?

Родители срещу чатботове: Как да насочим децата към правилна употреба на AI?

Любопитно

„Уверете се, че децата използват AI като помощно средство за учене, а не преписване“, казват експерти

Адът в Украйна не стихва: Руска атака с дронове и крилати ракети взе поредна жертва, има и ранени

Свят

Нападението бе извършенo на фона на активните усилия на американския президент Доналд Тръмп да сложи край на войната

Боец на ИД пред Sky News: Основната цел беше да управляваме света

Боец на „Ислямска държава“ пред Sky News: Основната цел беше да управляваме света

Свят

Журналистът Алекс Кроуфорд получи изключително рядък достъп за интервю с двама бойци на терористичната групировка „Ислямска държава“ (ИД) в северната част на Сомалия – регион, превърнал се в огнище на екстремистка активност

Виктор Илиев е изписан от болницата, вече е в ареста

България

21-годишният се вряза с колата си в автобус и причини смъртта на един човек, а рани шестима

