Преместиха Георги Семерджиев в затвора в Бобов дол

Г еорги Семерджиев, осъден за катастрофата на софийския бул. "Черни връх", при която загинаха две жени, е преместен от софийския затвор в този в Бобов дол, съобщиха от Министерството на правосъдието.

(Във видеото: Присъдата на Георги Семерджиев е сборувано наказание за петте обвинения, които са му били повдигнати)

Причината е, че в него многократно са откривани забранени предмети.

"Три мобилни телефона в пъпеш, 8 – в печка и един – в тубичка с лекарство – изобретателността в опитите да се внесат забранени предмети в затворите и затворническите общежития не познава граници. Това са най-фрапиращите случаи през последния месец и половина, които служителите на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ успяха да разкрият и предотвратят. По мое разпореждане се извършват извънпланови проверки във всички места за лишаване от свобода. Разкрити при опит да бъдат внесени са общо 25 мобилни телефона и 11 случая с наркотични вещества. Служителите разкриват дрехи, напоени с наркотични вещества, които при свиждания се доставят за лишени от свобода. От началото на юли до момента в специално пригодени тайници или у лишени от свобода са намери и иззети 46 броя мобилни телефони и 29 случая с наркотични вещества. Контролът, както на входовете, така и при проверки в местата за лишаване от свобода ще продължи да е засилен. При всички случаи на откриване на забранени предмети и вещества се извършват допълнителни разследвания и се налагат наказания. Затворите са място за изтърпяване на наказания и своеволия няма да бъдат толерирани!", написа министърът на правосъдието Георги Георгиев на страницата си във Facebook.

На 5 юли 2022 г. тежка автомобилна катастрофа на столичния бул. „Черни връх“ отне живота на две млади жени, Христина и Хариет. За инцидента бе обвинен Георги Семерджиев, бивш професионален футболист, който по време на произшествието е шофирал под въздействието на наркотични вещества, с фалшиви регистрационни табели и без валидна шофьорска книжка.

Случаят предизвика широк обществен отзвук и медийно внимание поради множеството нарушения и последвалите опити за прикриване на доказателства. Разследването разкри и връзки на полицейски служители с лица от криминалния контингент, което доведе до налагане на наказания на замесени длъжностни лица, както по-рано съобщи тогавашният министър на вътрешните работи Иван Демерджиев.

Съдебният процес срещу Семерджиев беше продължителен и силно следен. Върховният касационен съд (ВКС) окончателно потвърди присъдата от 20 години лишаване от свобода, наложена от Софийския апелативен съд (САС). Присъдата включваше обвинения за причиняване на смърт по непредпазливост, шофиране след употреба на наркотици и използване на фалшива шофьорска книжка. Случаят „Семерджиев“ се превърна в символ на борбата с безнаказаността по пътищата в България.

След влизането на присъдата в сила, Георги Семерджиев бе приведен в затвора в София, за да изтърпи наложеното му наказание.

Преместването му от столичния затвор в този в Бобов дол е част от по-широка кампания на Министерството на правосъдието за затягане на контрола в местата за лишаване от свобода, като министър Георги Георгиев разпореди извънпланови проверки за противодействие на опитите за внасяне на забранени вещи.