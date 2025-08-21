Джей Ди Ванс беше освиркан от тълпа "глупави бели хипита" във Вашингтон

В ицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс беше освиркван от гневна тълпа от "глупави бели хипита", докато раздаваше бургери на националната гвардия във Вашингтон в сряда следобед, пише The Guardian.

Ванс, министърът на отбраната Пийт Хегсет и заместник-началника на кабинета на Белия дом Стивън Милър посетиха Union Station, където раздаваха храна храна на войници и вицепрезидентът заяви: „Върнахме малко закон и ред.“ Думите му са препратка към решението на президента на САЩ Доналд Тръм да разположи войските в града и пое контрола над полицейските сили, твърдейки, че насилствените престъпления са извън контрол.

Пред сградата се събра тълпа от протестиращи.

Хората извикваха лозунги като „Освободи DC!“ и „От DC до Палестина окупацията е престъпление.“ Някои използваха и ругатни, докато тримата мъже влизаха в Union Station и се събираха в ресторанта Shake Shack, а скандиранията продължиха, докато те даваха кратки изявления пред репортери и накрая се оттеглиха.

JD Vance booed during hamburger handout to national guard troops in DC #TheRiseOfFascism #JDVance https://t.co/bs50p0lA2I — João Coelho (@jcoelho_pt) August 21, 2025

Запитан защо войските са разположени на гарата, вместо в райони на града с по-високи статистически нива на престъпност, Ванс отговори, че мястото е препълнено със „скитници, наркомани, хронично бездомни и психично болни“ и че „посетителите не се чувстват в безопасност“. Той добави: „Това трябва да бъде паметник на американското величие. Не е нужно да живеем така.“

Относно протестите, Ванс коментира: „Някак странно е да видиш група от стари, предимно бели хора, които протестират срещу политики, които всъщност пазят хората в безопасност, когато никога не са се чувствали застрашени през живота си.“

Коментирайки скандиранията на протестиращите, той добави: „Нека освободим Вашингтон, така че младите семейства да могат да се разхождат спокойно и да се чувстват сигурни. Това е целта – да освободим DC.“

Подкрепяйки позицията му, Милър омаловажи протестиращите като „луди комунисти“.

„Ще игнорираме тези глупави бели хипита, които всички трябва да се прибират у дома и да подремнат, защото повечето са над 90 години, и ще се върнем към работата си – защита на американския народ и гражданите на Вашингтон,“ каза той.

US vice-president JD Vance, at Washington’s Union Station, with Stephen Miller and Pete Hegseth, booed during hamburger handout to national guard troops in DC



JD Vance was booed and heckled with chants of “Free DC!” during a photo op with national guard troops at Union Station… pic.twitter.com/eFqtcOxJU7 — Mike Alderson FRSA (@OpenEyeComms) August 21, 2025

Миналата седмица президентът федерализира столичното полицейско управление и нареди на Хегсет да мобилизира войски на националната гвардия, като заяви, че се бори с „престъпността, кръвопролитията, хаоса и мизерията в столицата на нацията“, въпреки че нивото на насилствените престъпления е спаднало до рекордно ниско ниво от 30 години.

Около 1900 войници са разположени в окръг Колумбия. Повечето идват от щати с републиканско управление, включително Луизиана и Южна Каролина. Освен Union Station, войските са забелязани предимно в централните части на града, включително National Mall и спирките на метрото.

Това не е първият път, в който вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс е освиркван по време на събитие. По време на концерт на Националния симфоничен оркестър в Центъра Кенеди през март месец тълпата скандира обиди към Ванс като „Ти съсипа това място!“

Реакцията на публиката е свързана с политическото влияние на Ванс и неговите съюзници върху институцията, включително назначаването на съпругата му в борда и опити за налагане на културен консерватизъм. Артисти и продуценти вече реагираха със съпротива, отменяйки участия и организирайки протести, изразявайки загриженост за творческата свобода и културното разнообразие.

Подобен пламенен и открит политически протест е изключително необичаен в сдържания и елегантен свят на класическата музика.