Джей Ди Ванс беше освиркан от тълпа "глупави бели хипита" във Вашингтон

В ицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс беше освиркван от гневна тълпа от "глупави бели хипита", докато раздаваше бургери на националната гвардия във Вашингтон в сряда следобед, пише The Guardian.
Ванс, министърът на отбраната Пийт Хегсет и заместник-началника на кабинета на Белия дом Стивън Милър посетиха Union Station, където раздаваха храна храна на войници и вицепрезидентът заяви: „Върнахме малко закон и ред.“ Думите му са препратка към решението на президента на САЩ Доналд Тръм да разположи войските в града и пое контрола над полицейските сили, твърдейки, че насилствените престъпления са извън контрол.
Пред сградата се събра тълпа от протестиращи.
Хората извикваха лозунги като „Освободи DC!“ и „От DC до Палестина окупацията е престъпление.“ Някои използваха и ругатни, докато тримата мъже влизаха в Union Station и се събираха в ресторанта Shake Shack, а скандиранията продължиха, докато те даваха кратки изявления пред репортери и накрая се оттеглиха.
JD Vance booed during hamburger handout to national guard troops in DC #TheRiseOfFascism #JDVance https://t.co/bs50p0lA2I— João Coelho (@jcoelho_pt) August 21, 2025
Запитан защо войските са разположени на гарата, вместо в райони на града с по-високи статистически нива на престъпност, Ванс отговори, че мястото е препълнено със „скитници, наркомани, хронично бездомни и психично болни“ и че „посетителите не се чувстват в безопасност“. Той добави: „Това трябва да бъде паметник на американското величие. Не е нужно да живеем така.“
Относно протестите, Ванс коментира: „Някак странно е да видиш група от стари, предимно бели хора, които протестират срещу политики, които всъщност пазят хората в безопасност, когато никога не са се чувствали застрашени през живота си.“
Коментирайки скандиранията на протестиращите, той добави: „Нека освободим Вашингтон, така че младите семейства да могат да се разхождат спокойно и да се чувстват сигурни. Това е целта – да освободим DC.“
Подкрепяйки позицията му, Милър омаловажи протестиращите като „луди комунисти“.
„Ще игнорираме тези глупави бели хипита, които всички трябва да се прибират у дома и да подремнат, защото повечето са над 90 години, и ще се върнем към работата си – защита на американския народ и гражданите на Вашингтон,“ каза той.
US vice-president JD Vance, at Washington’s Union Station, with Stephen Miller and Pete Hegseth, booed during hamburger handout to national guard troops in DC— Mike Alderson FRSA (@OpenEyeComms) August 21, 2025
JD Vance was booed and heckled with chants of “Free DC!” during a photo op with national guard troops at Union Station… pic.twitter.com/eFqtcOxJU7
Миналата седмица президентът федерализира столичното полицейско управление и нареди на Хегсет да мобилизира войски на националната гвардия, като заяви, че се бори с „престъпността, кръвопролитията, хаоса и мизерията в столицата на нацията“, въпреки че нивото на насилствените престъпления е спаднало до рекордно ниско ниво от 30 години.
Около 1900 войници са разположени в окръг Колумбия. Повечето идват от щати с републиканско управление, включително Луизиана и Южна Каролина. Освен Union Station, войските са забелязани предимно в централните части на града, включително National Mall и спирките на метрото.
Това не е първият път, в който вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс е освиркван по време на събитие. По време на концерт на Националния симфоничен оркестър в Центъра Кенеди през март месец тълпата скандира обиди към Ванс като „Ти съсипа това място!“
Реакцията на публиката е свързана с политическото влияние на Ванс и неговите съюзници върху институцията, включително назначаването на съпругата му в борда и опити за налагане на културен консерватизъм. Артисти и продуценти вече реагираха със съпротива, отменяйки участия и организирайки протести, изразявайки загриженост за творческата свобода и културното разнообразие.
Подобен пламенен и открит политически протест е изключително необичаен в сдържания и елегантен свят на класическата музика.