14 добри новини, с които да посрещнем 2020 г. 

Н ека бъдем честни.

По-голямата част от новините, които ежедневно ни заобикалят в пресата, в онлайн изданията, в социалните мрежи, по телевизия са в голямата си част с негативен характер.

Това обаче не бива да ни кара да забравяме, че в света се случват и хубави неща.

Когато се концентрираме върху тях повече, светогледът ни ще се промени изцяло. Днес ще си говорим само за добрите новини, които Кико Йанерас от EL PAIS предлага за едно весело и изпълнено с надежда посрещане на 2020 г.

1. Живеем по-дълго.

Средната продължителност на живота в световен мащаб скача от 48 г. на 72 г. само през последните 70 г. Само от началото на новото хилядолетие средната продължителност на живота в глобален мащаб се е увеличила с 6 г., а в Африка – с цели десет (от 53 г. на 63 г.).

2. Детската смъртност намалява.

През 1960 г. едно на пет деца е умирало преди да навърши 5 г. Днес 24 от 25 деца оцеляват.

3. Европейците са по-щастливи.

В сравнение с 1991 г. В Полша хората, които оценяват удовлетворението от живота си със 7 или повече по десетобалната система, се увеличават от 12% на 56%. По-щастливи са още хората във Великобритания, Италия, Франция, Испания, Унгария, Литва и Чехия.

4. Хората пътуват много повече.

Броят на туристите се е увеличил 7 пъти за последните 45 г. Европа е дестинация номер едно, но най-голям ръст печели Азия. Там туристите от 6 млн. преди 45 г. днес са цели 340 млн.

5. Самолетите са 500 пъти по-сигурни.

През 70-те години на миналия век самолетна катастрофа се случва на 5 от всеки 1 млн. полета. През 90-те един на всеки 1 млн. полета завършва с инцидент. През 2017 г. този процент е едва 0,01%.

6. Бедността.

След проведено проучване с въпрос: „Как смятате, че са се променили нивата на бедността през последните 20 г.”?, резултатите наистина изненадват. 70% от хората смятат, че бедността е нараснала, а едва 13% знаят, че тя всъщност е намаляла през последните две десетилетия.

7. По-грамотни сме.

Неграмотността спада от 44% на 15% само за последните 30 г. според данни на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие и ЮНЕСКО.

8. Броят на демократичните страни расте.

Между 2008 г. и 2018 г. броят на демократичните страни става от 90 на 97, включително четири страни, които приемат този тип на управление за пръв път в историята си – Буркина Фасо, Мианмар, Армения и Малайзия.

9. В парламентите има повече жени.

Жените съставляват 24% от парламентите в световен мащаб, като този процент е с 11 пункта по-малко през 1990 г. В Европа процентът е в 28%, а на Скандинавския полуостров числото преминава 42%.

10. Пластмасовите прибори.

Европейският парламент прие забраната за произвеждането и разпространението на пластмасови вилици, лъжици и ножове за еднократна употреба. Забраната предстои да влезе в сила от 2021 г.

11. В Нигерия вече от три години не са регистрирани случаи на полиомиелит.

Това означава, че Африка може би най-сетне е на път да се отърве от една от най-смъртоносните болести, отнела живота на над 350 000 души от 1988 г. насам.

12. По-малко самоубийства.

Процентът на самоубийства в световен мащаб е намалял с 30% в сравнение с 1994 г. Най-видимо е подобрението в Япония, Китай и Русия.

4/10 Looking back at 2019.

13. Кацнахме 20 пъти успешно на Луната.

В периода между 1966 г. и 1976 г. СССР и САЩ изпращат 18 успешни мисии до земния спътник. Следват 37 г. застой, след което Китай подновява традицията и прави две успешни мисии до Луната през 2013 г. и 2019 г.

14. Пътуването в космоса вече е ежедневие.

Само през месец декември бяха планирани цели 19 мисии.

Списъкът с добрите новини със сигурност продължава. Оставаме на вас да го допълвате. Коя е вашата любима добра новина?

