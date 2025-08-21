Любопитно

Крайният срок за кандидатстване за стипендиите NOVA EMBA Scholarship продължава до 14 септември

За трета поредна година NOVA и Американският университет в България подкрепят социални предприемачи

21 август 2025, 11:03
Крайният срок за кандидатстване за стипендиите NOVA EMBA Scholarship продължава до 14 септември
Източник: NOVA EMBA Scholarship

NOVA и Американският университет в България (АУБ) подкрепят социалното предприемачество у нас със стипендията NOVA EMBA Scholarship за трети пореден път. Тази година положителният ефект на кампанията ще бъде разширен с две стипендии, които покриват 50% от таксата за обучение за престижната Executive MBA програма на университета. Всички желаещи да се включат в подбора за двете стипендии в магистърската програма по бизнес администрация за ръководни кадри на АУБ могат да подадат своите кандидатури до 14 септември 2025 г. на: www.aubg.edu/NOVA-emba-scholarship.

Програмата е подходяща за кандидати – бъдещи или настоящи предприемачи, които търсят решение на значим социален проблем в България в две направления: социална и културна активност, както и екологична устойчивост и зелен бизнес. Победителите в конкурса за NOVA EMBA Scholarship ще бъдат определени от комисия, съставена от представители на АУБ и NOVA.

Първият конкурс през беше спечелен от Боян Недялков за неговия проект за безплатен скрийнинг, който открива навреме тежки заболявания. Носителят на втората стипендия е Джейн Керкова, която създава платформа, бореща се с разхищението на храна.

„Програмата ми помогна много в посока стратегическо мислене. Когато имам цялата картинка за бизнеса, ми е по-лесно да си представя как искам да изглежда проекта за следващ период от време. Преди всичко беше хаотично, но когато по-голямата част от нещата са ясни, те се подреждат“, коментира Боян Недялков Executive MBA програмата на университета в „Здравей, България“.

Вторият стипендиант на NOVA EMBA Scholarship Джейн Керкова допълва: „Лично аз агитирам колегите си в стартъп средите да кандидатстват за стипендията, тъй като смятам, че програмата е много стойностна и дава познания в сферата на финансите, маркетинга, човешките ресурси и лидерството като цяло за хората със собствен бизнес. Помага ти да работиш в екип от хора.“

Заинтересованите бъдещи студенти могат да кандидатстват за стипендията, преди да бъдат приети в програмата, но ще я получат едва след като завършат процеса по кандидатстване и бъдат одобрени за прием. В процеса на конкурса журито ще разгледа всички кандидатури и ще избере петима финалисти. Стигналите до заключителната фаза кандидати ще трябва да представят своите проекти на живо пред членовете на журито на 4 октомври. Името на победителя ще бъде обявено на официално събитие.

Проектите трябва да бъдат качени на: NOVA EMBA Scholarship - AUBG

Въпроси могат да бъдат изпращани на EMBAscholarships@aubg.edu

За Американския университет в България (АУБ)

Вече над 30 години Американският университет в България, създаден от визионери от България и САЩ, обучава млади таланти, които да променят света към по-добро, и отстоява своето мото „Напред и нагоре“. Визията му е да се развива като център за върхови постижения в усвояването на знания, преподаването и екипната работа в Югоизточна Европа. АУБ дава висококачествено американско образование по системата Liberal Arts. При този модел на висше образование студентът е в центъра на обучението, а приоритетите са стимулирането на критичното мислене, активното учене и креативността. Университетът предлага 14 бакалавърски програми в Благоевград, както и магистърска програма по бизнес администрация за ръководни кадри в София.

АУБ разполага с най-добрата университетска база в региона: комфортни общежития, отличения с награди студентски център „Америка за България“ и най-голямата англоезична библиотека в Югоизточна Европа. Днес в университета се обучават близо 1000 студенти от над 40 държави, а преподавателският състав надхвърля 70 души от над 20 страни. Всяка година АУБ предоставя близо 5 млн. щ.д. за стипендии и финансово подпомагане на най-добрите студенти и така насърчава равните възможности. Висшето училище поддържа програми за обмен с някои от водещите университети в САЩ, сред които Корнел, Йейл, Станфорд, Принстън и др. АУБ е акредитиран както в САЩ от New England Commission of Higher Education, така и в Европа от българската Национална агенция за оценяване и акредитация. В резултат успешно завършилите студенти получават двойна диплома – за САЩ и Европа. АУБ заема водещи позиции в рейтинговата система на българското Министерство на образованието и науката. Общо завършилите Американския университет в България за 30 години са над 5000 души, сплотени в глобална общност и активно подкрепящи развитието на своята Алма матер. Възпитаниците на висшето училище заемат ръководни позиции в международни компании, развиват успешно собствен бизнес или продължават обучението си в престижни университети в цял свят. Сред техните работодатели са Министерският съвет на Република България, Българската народна банка, Организацията на обединените нации, Световната банка, Microsoft, SAP, Citibank, CNN, The New York Times и др.

За Нова Броудкастинг Груп

Нова Броудкастинг Груп e една от най-големите мултиплатформени медийни и технологични компании в България, част от United Media, член на водещия телекомуникационен и медиен оператор в Югоизточна Европа United Group. Развива се изключително динамично и предлага голямо разнообразие от телевизионни канали, радио станции, уебсайтове, дигитални платформи и печатни медии. NOVA е водещият политематичен канал у нас, отличаващ се с иновативните си програми и с въвеждането на много международни телевизионни формати у нас. Подкрепата на българските филми и сериали се превърна в запазена марка на компанията, а авторските уеб продукции и видео проекти допълват богатото портфолио на групата. NOVA предлага висококачествени актуални предавания, а новинарските й емисии са сред водещите източници на информация, според годишните доклади на Института за изследване на журналистиката на Ройтерс. Зад посланието “Довери се на опита” стоят утвърдени журналисти с мисията да информират обективно. Медията има споразумения за сътрудничество с Американската агенция за глобални медии, CNN и DW.

Спортните канали и платформи на Нова Броудкастинг Груп предлагат достъп на зрителите и онлайн потребителите до едни от най-атрактивните първенства. Първият премиум платен спортен пакет на пазара DIEMA EXTRA осигурява богато спортно съдържание в общо 4 канала, а абонаментната стрийминг платформа PLAY DIEMA XTRA гарантира неограничен достъп до каналите на живо и в HD качество.

Източник: NOVA EMBA Scholarship    
NOVA EMBA стипендия Социално предприемачество Американски университет в България Executive MBA програма Стипендии
Последвайте ни
Виктор Илиев е изписан от болницата, вече е в ареста

Виктор Илиев е изписан от болницата, вече е в ареста

„Ченето ми падна“ - кой е късметлията, получил мотор от Путин

„Ченето ми падна“ - кой е късметлията, получил мотор от Путин

Зеленски: Русия прехвърля допълнителни войски в Запорожие

Зеленски: Русия прехвърля допълнителни войски в Запорожие

Туристка плати 1506 евро за километър такси в Хърватия

Туристка плати 1506 евро за километър такси в Хърватия

Нови правила за обезщетения от 1 юли

Нови правила за обезщетения от 1 юли

pariteni.bg
Отстъпки по над 20 000 лв. плюс още един подарък

Отстъпки по над 20 000 лв. плюс още един подарък

carmarket.bg
Празник е! Ето кои двама светци почитаме днес
Ексклузивно

Празник е! Ето кои двама светци почитаме днес

Преди 2 дни
Опасно време във вторник: Жълт код за бури, дъжд и градушки
Ексклузивно

Опасно време във вторник: Жълт код за бури, дъжд и градушки

Преди 2 дни
Зеленски: Готови сме за двустранна среща с Путин, след това ще имаме и тристранна с Тръмп
Ексклузивно

Зеленски: Готови сме за двустранна среща с Путин, след това ще имаме и тристранна с Тръмп

Преди 2 дни
Ток удари дете край басейн в Сливенско
Ексклузивно

Ток удари дете край басейн в Сливенско

Преди 2 дни

Виц на деня

- Скъпи, ти никога не ми правиш комплименти! - Какво пък е това? - Ами, кажи ми нещо хубаво. Например за моята фигура! - Фигурата…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

След гонка с полицията: Пиян шофьор се вряза в детска площадка в София

След гонка с полицията: Пиян шофьор се вряза в детска площадка в София

България Преди 7 минути

Това съобщи кметът на район "Слатина" Георги Илиев

<p>Синтетична дрога, а не полицейско насилие е причината за смъртта на мъжа в Стара Загора</p>

Синтетична дрога причинила смъртта на мъжа, буйствал на автогарата в Стара Загора

България Преди 35 минути

Употребените от мъжа наркотици довели до блокиране на дишането и на сърдечната му дейност

<p>Откриха близо 3000 нелегални вейпове в София</p>

Митнически служители откриха близо 3000 нелегални вейпове в София

България Преди 1 час

Електронните цигари са доставени от Китай, прикрити като водозащитни спрейове, предназначени за юридическо лице

Китай се бори да спаси морската свиня без перки

Китай се бори да спаси морската свиня без перки

Любопитно Преди 1 час

Пълната забрана за риболов в река Яндзъ остави 220 000 рибари без работа

Снимката е илюстративна

Украйна унищожи руски кораб с лазер в Черно море

Свят Преди 1 час

Корабът е ударен с ракета, насочвана от лазер, управляван от дрон

Секретен самолет на ВВС заснет над Зона 51

Секретен самолет на ВВС заснет над Зона 51

Любопитно Преди 1 час

Появата му в Хангар 18 отново разпали слуховете, които витаят от десетилетия – свързвайки Зона 51 с тайни експерименти

Адът в Украйна не стихва: Руска атака с дронове и крилати ракети взе поредна жертва, има и ранени

Адът в Украйна не стихва: Руска атака с дронове и крилати ракети взе поредна жертва, има и ранени

Свят Преди 1 час

Нападението бе извършенo на фона на активните усилия на американския президент Доналд Тръмп да сложи край на войната

<p>Боец на ИД пред Sky News: Основната цел беше да управляваме света</p>

Боец на „Ислямска държава“ пред Sky News: Основната цел беше да управляваме света

Свят Преди 1 час

Журналистът Алекс Кроуфорд получи изключително рядък достъп за интервю с двама бойци на терористичната групировка „Ислямска държава“ (ИД) в северната част на Сомалия – регион, превърнал се в огнище на екстремистка активност

Актьорът от „Клъцни/Срежи“ Дилън Уолш претърпя тежка катастрофа

Актьорът от „Клъцни/Срежи“ Дилън Уолш претърпя тежка катастрофа

Свят Преди 2 часа

Автомобилът на актьора се е ударил последователно в два електропроводни стълба, преди да спре

Външният министър на Русия Сергей Лавров

Русия: Преговори за сигурността на Украйна без Москва са „път за никъде“

Свят Преди 2 часа

Министърът на външните работи на Русия Сергей Лавров обвини европейските лидери, които отидоха със Зеленски на срещата във Вашингтон в извършване на „доста агресивна ескалация на ситуацията, доста нескопосани и като цяло неетични опити за промяна на позицията на администрацията на Тръмп и лично на президента на Съединените щати“

След като мъж падна от необезопасена тераса в Свищов: Санкционираха фирмата за надзор

След като мъж падна от необезопасена тераса в Свищов: Санкционираха фирмата за надзор

България Преди 2 часа

80-годишен загина. Във въпросната сграда живеят 126 семейства

<p>Японец, смятан за жертва на мечка, се оказа&nbsp;убит от сина си</p>

Япония: 93-годишен мъж, смятан за жертва на мечка, се оказа убит от сина си

Свят Преди 2 часа

Случаят първо беше възприет като поредното нападение от мечка, които зачестяват в страната

„Най-милият съдия в света“ почина на 88-годишна възраст

„Най-милият съдия в света“ почина на 88-годишна възраст

Свят Преди 2 часа

Франк Каприо почина след диагноза рак на панкреаса

Камион се запали на изхода на Пазарджик в посока Пловдив

Камион се запали на изхода на Пазарджик в посока Пловдив

България Преди 3 часа

За щастие инцидентът се е разминал без пострадали

За поколението Z парите са всичко

За поколението Z парите са всичко

Любопитно Преди 3 часа

Финансовата сигурност измести удовлетворението от работата в очите на младите от поколението Z

<p>Deepfake: Измамно интервю с лекар по репродуктивна медицина</p>

Поредна измама: Фалшиво интервю с лекар по репродуктивна медицина обикаля мрежата

България Преди 3 часа

Рекламният клип промотира продукти, които помагали при папиломи

Всичко от днес

От мрежата

Котешките нокти - какво трябва да знаем за тях

dogsandcats.bg

Кучето ви постоянно киха? Ето възможните причини за това

dogsandcats.bg
1

Над 1400 щъркели в Тополовград

sinoptik.bg
1

Очарованието на розовите пирамиди в Кърджалийско

sinoptik.bg

Хирург проговори за лицето на Кристиано Роналдо: Ето истината!

Edna.bg

Слънцето влиза в Дева: Какво значи това за всяка зодия

Edna.bg

Челси представи третия си екип

Gong.bg

Георги Иванов: В момента БФС е в много по-добро състояние, опитваме да подобрим целия футбол

Gong.bg

След гонка с полицията: Шофьор, употребил алкохол, се вряза в детска площадка в София

Nova.bg

Не са открити нарушения в „Майчин дом” след сигнала за обиди и шамари

Nova.bg