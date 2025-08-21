Любопитно

Най-възрастният човек в света навърши 116 години

Етел Катеръм, родена на 21 август 1909 г., е последният оцелял поданик на Едуард VII

21 август 2025, 13:09
Най-възрастният човек в света навърши 116 години
Източник: iStock

Н ай-възрастният човек на планетата днес празнува 116-ия си рожден ден. Етел Катеръм, която живее в дом за възрастни в Лайтуотър, Съри, стана най-възрастният жив човек през април, след като бразилската монахиня  Ина Канбаро Лукас почина на 116 години, пише ВВС.

Родена на 21 август 1909 г., тя е последният оцелял поданик на Едуард VII. Поради този повод пра-правнукът му, Чарлз III, изпрати на Катеръм картичка за 115-ия й рожден ден през 2024 г.

Катеръм е родена три години преди трагедията с „Титаник“, осем години преди Руската революция и е преживяла две световни войни.

Родена в Шиптън Белинджър, Хемпшир, тя е второто най-малко от осемте деца в семейството си и е отгледана в Тидуърт, Уилтшир. Като тийнейджърка работи като гувернантка в Индия, а по-късно живее в Хонконг и Гибралтар със съпруга си Норман, подполковник от армията.

В изявление, публикувано от нейния дом за възрастни хора, се казва: „Етел и семейството й са изключително благодарни за всички любезни послания и проявения интерес към нея, докато празнува 116-ия си рожден ден тази година.

„Етел ще прекара деня тихо със семейството си, за да се наслади на момента със собствено темпо. Благодарим отново за всички топли пожелания в този специален ден.“

Най-възрастният човек, живял някога, чиято възраст може да бъде потвърдена, е французойката Жан Луиз Калмент, която почина през 1997 г. на 122 години и 164 дни.

Етел Катеръм Дълголетие 116 години Суперстолетник Едуард VII Крал Чарлз III Британски поданик История Индия Лайтуотър
Последвайте ни

По темата

Преместиха Георги Семерджиев в затвора в Бобов дол

Преместиха Георги Семерджиев в затвора в Бобов дол

Ник Джонас проговори за „лудата“ си странност в спалнята

Ник Джонас проговори за „лудата“ си странност в спалнята

Трима се удавиха за ден в Бургаско, дете е в критично състояние

Трима се удавиха за ден в Бургаско, дете е в критично състояние

„Ченето ми падна“ - кой е късметлията, получил мотор от Путин

„Ченето ми падна“ - кой е късметлията, получил мотор от Путин

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
8 признака, че котката не ви харесва и как да промените това

8 признака, че котката не ви харесва и как да промените това

dogsandcats.bg
Празник е! Ето кои двама светци почитаме днес
Ексклузивно

Празник е! Ето кои двама светци почитаме днес

Преди 2 дни
Опасно време във вторник: Жълт код за бури, дъжд и градушки
Ексклузивно

Опасно време във вторник: Жълт код за бури, дъжд и градушки

Преди 2 дни
Зеленски: Готови сме за двустранна среща с Путин, след това ще имаме и тристранна с Тръмп
Ексклузивно

Зеленски: Готови сме за двустранна среща с Путин, след това ще имаме и тристранна с Тръмп

Преди 2 дни
Ток удари дете край басейн в Сливенско
Ексклузивно

Ток удари дете край басейн в Сливенско

Преди 2 дни

Виц на деня

- Скъпи, ти никога не ми правиш комплименти! - Какво пък е това? - Ами, кажи ми нещо хубаво. Например за моята фигура! - Фигурата…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Дъщерята на Хълк Хоган намеква, че кадри от полицейска камера ще разкрият повече за смъртта на баща ѝ

Дъщерята на Хълк Хоган намеква, че кадри от полицейска камера ще разкрият повече за смъртта на баща ѝ

Свят Преди 1 час

Професионалният боец почина на 71-годишна възраст на 24 юли

<p>Освиркаха Джей Ди Ванс във Вашингтон&nbsp;</p>

Джей Ди Ванс беше освиркан от тълпа "глупави бели хипита" във Вашингтон

Свят Преди 1 час

Вицепрезидентът раздаваше бургери на националната гвардия във Вашингтон, когато беше освиркан от гневна тълпа

<p>Синтетична дрога, а не полицейско насилие е причината за смъртта на мъжа в Стара Загора</p>

Синтетична дрога причинила смъртта на мъжа, буйствал на автогарата в Стара Загора

България Преди 2 часа

Употребените от мъжа наркотици довели до блокиране на дишането и на сърдечната му дейност

„Едно на милион“: 18-годишно момиче живее с изключително рядко кожно заболяване

„Едно на милион“: 18-годишно момиче живее с изключително рядко кожно заболяване

Свят Преди 2 часа

Порша е родена с ихтиоза конфети – изключително рядко генетично кожно заболяване, което оставя яркочервени петна по тялото ѝ

Владимир Путин и Доналд Тръмп на срещата в Аляска на 15 август

Ръстът на Владимир Путин и възходът на „късите крале“

Свят Преди 2 часа

Обвиненията, че бившият служител на КГБ страда от „комплекс на Наполеон“ — действа агресивно в опит да компенсира физическата си височина — може да са „прекалено опростени и потенциално проблематични“, казва психологът Ема Кени

<p>Откриха близо 3000 нелегални вейпове в София</p>

Митнически служители откриха близо 3000 нелегални вейпове в София

България Преди 2 часа

Електронните цигари са доставени от Китай, прикрити като водозащитни спрейове, предназначени за юридическо лице

Китай се бори да спаси морската свиня без перки

Китай се бори да спаси морската свиня без перки

Любопитно Преди 2 часа

Пълната забрана за риболов в река Яндзъ остави 220 000 рибари без работа

Пускат АМ "Европа" изцяло за движение до средата на септември

Пускат АМ "Европа" изцяло за движение до средата на септември

България Преди 2 часа

Общата дължина на трасето е 63 км

Крайният срок за кандидатстване за стипендиите NOVA EMBA Scholarship продължава до 14 септември

Крайният срок за кандидатстване за стипендиите NOVA EMBA Scholarship продължава до 14 септември

Любопитно Преди 2 часа

За трета поредна година NOVA и Американският университет в България подкрепят социални предприемачи

Снимката е илюстративна

Украйна унищожи руски кораб с лазер в Черно море

Свят Преди 3 часа

Корабът е ударен с ракета, насочвана от лазер, управляван от дрон

Секретен самолет на ВВС заснет над Зона 51

Секретен самолет на ВВС заснет над Зона 51

Любопитно Преди 3 часа

Появата му в Хангар 18 отново разпали слуховете, които витаят от десетилетия – свързвайки Зона 51 с тайни експерименти

<p>Какво да правите, ако детето ви използва изкуствен интелект за домашните?</p>

Родители срещу чатботове: Как да насочим децата към правилна употреба на AI?

Любопитно Преди 3 часа

„Уверете се, че децата използват AI като помощно средство за учене, а не преписване“, казват експерти

Адът в Украйна не стихва: Руска атака с дронове и крилати ракети взе поредна жертва, има и ранени

Адът в Украйна не стихва: Руска атака с дронове и крилати ракети взе поредна жертва, има и ранени

Свят Преди 3 часа

Нападението бе извършенo на фона на активните усилия на американския президент Доналд Тръмп да сложи край на войната

<p>Боец на ИД пред Sky News: Основната цел беше да управляваме света</p>

Боец на „Ислямска държава“ пред Sky News: Основната цел беше да управляваме света

Свят Преди 3 часа

Журналистът Алекс Кроуфорд получи изключително рядък достъп за интервю с двама бойци на терористичната групировка „Ислямска държава“ (ИД) в северната част на Сомалия – регион, превърнал се в огнище на екстремистка активност

Актьорът от „Клъцни/Срежи“ Дилън Уолш претърпя тежка катастрофа

Актьорът от „Клъцни/Срежи“ Дилън Уолш претърпя тежка катастрофа

Свят Преди 3 часа

Автомобилът на актьора се е ударил последователно в два електропроводни стълба, преди да спре

Външният министър на Русия Сергей Лавров

Русия: Преговори за сигурността на Украйна без Москва са „път за никъде“

Свят Преди 3 часа

Министърът на външните работи на Русия Сергей Лавров обвини европейските лидери, които отидоха със Зеленски на срещата във Вашингтон в извършване на „доста агресивна ескалация на ситуацията, доста нескопосани и като цяло неетични опити за промяна на позицията на администрацията на Тръмп и лично на президента на Съединените щати“

Всичко от днес

От мрежата

Съвети за пътуване с домашен любимец през лятото

dogsandcats.bg

Котешките нокти - какво трябва да знаем за тях

dogsandcats.bg
1

Над 1400 щъркели в Тополовград

sinoptik.bg
1

Очарованието на розовите пирамиди в Кърджалийско

sinoptik.bg

Маги Томова призна: Имам човек до себе си (ВИДЕО)

Edna.bg

Противоречивата принцеса в кралското семейство: Капризна, избухлива и взискателна

Edna.bg

Левски обяви групата за мача с Алкмаар

Gong.bg

Мениджърът на Съндърланд за DIEMA SPORT: За нас щастието е Висшата лига

Gong.bg

Заради нарушения: Преместиха Георги Семерджиев в затвора в Бобов дол

Nova.bg

След гонка с полицията: Шофьор, употребил алкохол, се вряза в детска площадка в София

Nova.bg