Най-възрастният човек в света навърши 116 години

Н ай-възрастният човек на планетата днес празнува 116-ия си рожден ден. Етел Катеръм, която живее в дом за възрастни в Лайтуотър, Съри, стана най-възрастният жив човек през април, след като бразилската монахиня Ина Канбаро Лукас почина на 116 години, пише ВВС.

Родена на 21 август 1909 г., тя е последният оцелял поданик на Едуард VII. Поради този повод пра-правнукът му, Чарлз III, изпрати на Катеръм картичка за 115-ия й рожден ден през 2024 г.

Катеръм е родена три години преди трагедията с „Титаник“, осем години преди Руската революция и е преживяла две световни войни.

Родена в Шиптън Белинджър, Хемпшир, тя е второто най-малко от осемте деца в семейството си и е отгледана в Тидуърт, Уилтшир. Като тийнейджърка работи като гувернантка в Индия, а по-късно живее в Хонконг и Гибралтар със съпруга си Норман, подполковник от армията.

Brit who is world's oldest living person turns 116 https://t.co/GeOIWtJAl7 — Lorraine (@Wiltswoman) August 21, 2025

В изявление, публикувано от нейния дом за възрастни хора, се казва: „Етел и семейството й са изключително благодарни за всички любезни послания и проявения интерес към нея, докато празнува 116-ия си рожден ден тази година.

„Етел ще прекара деня тихо със семейството си, за да се наслади на момента със собствено темпо. Благодарим отново за всички топли пожелания в този специален ден.“

Най-възрастният човек, живял някога, чиято възраст може да бъде потвърдена, е французойката Жан Луиз Калмент, която почина през 1997 г. на 122 години и 164 дни.