Ник Джонас проговори за „лудата“ си странност в спалнята

Н ик Джонас призна за един свой необичаен навик в спалнята – и предизвика бурни реакции сред феновете.

„Мисля, че леглата са само за спане“, сподели певецът в социалната поредица Are You Okay? във вторник.

„Не сядам на леглото, не ям в леглото, не чета книги там, нито гледам телевизия. Просто не мога. Не обичам да ми е топло – на мен винаги ми е горещо. Всичко е въпрос на комфорт“, обясни 32-годишният член на Jonas Brothers.

Въпреки че в спалнята им има телевизор, Джонас призна, че когато съпругата му Приянка Чопра иска да гледа нещо, той „дърпа стол и сяда до леглото“.

Водещата Бри Моралес определи навика му като „луд“, а потребителите в социалните мрежи напълно се съгласиха.

„Да седя на стол до леглото, докато Приянка гледа телевизия, е истинска лудост, хахаха“, написа един фен.

„Добре, че никога не се омъжих за Ник Джонас, както си мечтаех, защото ДЪРПАНЕТО НА СТОЛ ДО ЛЕГЛОТО би било огромен проблем за мен 😂“, коментира друг.

Трети се пошегува: „Гледах това видео, докато ядях в леглото – и се почувствах нападнат.“

Все пак някои фенове застанаха на страната на Джонас. „Всичко това доказва, че Ник е моята сродна душа“, написа потребител.

Nick Jonas confesses his ‘crazy’ bedroom quirk with wife Priyanka Chopra https://t.co/XbD2nIDodO pic.twitter.com/fBOKNZhF82 — Page Six (@PageSix) August 20, 2025

Любовта на Ник и Приянка – вече пет години брак

Въпреки различията си в разбиранията за удобствата в спалнята, Ник Джонас и 43-годишната Приянка Чопра остават стабилна двойка вече пет години.

Звездата от Quantico разказа наскоро в подкаста на Кайли Келси Not Gonna Lie за началото на връзката им. Актрисата призна, че първоначално си е мислела, че Джонас я е „поставил във френд-зоната“, след като се е появила с 45 минути закъснение на тяхна обща изява – Met Gala през 2017 г.

Двамата продължили да си пишат в продължение на година, преди да излязат на истинска среща. Оттогава никога не са се разделяли.

Nick Jonas Reveals He Only Uses His Bed with Priyanka Chopra for This 1 Reason https://t.co/JQNLD4Ffmy — People (@people) August 20, 2025

През 2018 г. двойката публично потвърди връзката си и само няколко месеца по-късно – през юли – се сгоди по време на почивка в Гърция.

Бракът им се състоя през декември същата година с пищна церемония в Индия, родината на Чопра.

Семейство и дъщеря

През януари 2022 г. двамата посрещнаха дъщеря си Малти чрез сурогатна майка, след като Чопра открито беше говорила за желанието им да имат деца в интервю за Vanity Fair.

„Децата са голяма част от нашето бъдеще“, каза тогава актрисата. „С Божията милост, когато е писано да се случи – ще се случи.“

Оттогава семейството често споделя със своите последователи в социалните мрежи специални моменти – от рождени дни до семейни почивки.