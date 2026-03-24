Технологии

Краят на скъпия лукс: Как Apple превзема „бюджетния“ пазар и защо сменя стратегията си

Apple винаги се е асоциирала с премиум устройства на подобаващи цени. Но през последните няколко години компанията започна устремен курс към предлагане на продукти на все по-достъпни цени и изглежда сякаш отстъпва от традиционната си стратегия

Мартин Дешев

24 март 2026, 10:09
В продължение на десетилетия Apple е синоним на премиум. ​​Продуктите ѝ, независимо дали са iPhone, MacBook или iPad, не са просто устройства, а символи на статус, внимателно позиционирани в горния сегмент на пазара. Компанията изгражда своята идентичност около високи цени, строг контрол върху екосистемата и лоялна клиентска база, готова да плаща за това, което нарича „Apple преживяване“. 

Ако нямате 1000 долара за телефон или лаптоп, на практика сте изключени от луксозната градина. Но през последните няколко години нещо тихо се променя. Apple сякаш не е на себе си. Компанията започва да се разширява, въвеждайки по-достъпни устройства, които намаляват бариерата за навлизане в екосистемата ѝ.

Това, което започва едва доловимо, сега се превърна в ясна стратегия. Apple вече не е просто луксозна марка. Тя се превръща в гигант с добро съотношение цена-качество, агресивно понижавайки бариерите си за навлизане и оспорвайки категорията  „бюджетен“ хардуер. 

Тази трансформация е систематична. Тя набра скорост с разширяването на серията iPhone „e“, като най-скорошния iPhone 17e, който предлага флагманската серия процесори на "основния" iPhone и MagSafe на цена от 599 долара. След това се появи M4 Mac Mini, устройство, което предлага професионална изчислителна мощност в размер, по-малък от купчина подложки за чаши, също само за 599 долара.

Но истинският революционер се появи този март: MacBook Neo. На цена от 599 долара това е най-достъпният лаптоп, произвеждан някога от Apple, подбивайки пазара на „бюджетни“ Windows и Chromebook, като същевременно предлага качеството на изработка и живота на батерията, които някога са били запазени за елита.

Дори във високия клас сегмент, ситуацията се променя. MacBook Pro с чип M5 Max в момента превъзхожда най-добрите работни станции с Windows, които често струват с 1000 до 2000 долара повече. Как Apple, кралят на печалбите, се справя с това? 

Отговорът се крие в два стратегически стълба: хардуер и мащаб. Чрез проектирането на собствени чипове от серията M и A, Apple елиминира „данъка Intel/AMD“ и „данъка Nvidia“. Тези чипове са много оптимизирани и ефективни и осигуряват по-висока производителност на ват (и на долар) от всеки друг стандартен компонент.

Освен това, огромният размер на Apple ѝ позволява да си осигури ексклузивни, многогодишни договори с производители на компоненти на цени, които конкурентите ѝ просто не могат да достигнат. В свят, обхванат от недостиг на памет и чипове, веригата за доставки на Apple е най-голямото ѝ оръжие.

Но защо компания, известна с високи маржове, би избрала да намали цените? Всъщност, няма проблем в "менталното" ѝ състояние. Стратегията е дългосрочна игра за доминиране в екосистемата.

Apple осъзна, че хардуерът им вече е достатъчно мощен, за да осигури очакваното изживяване дори на по-евтини чипове като A18 Pro, използван в MacBook Neo. Като предоставя устройство в ръцете на ученик или професионалист с ограничен бюджет днес, Apple си осигурява абонат за утре. Всеки нов потребител е потенциален клиент за iCloud+, Apple Music, Apple TV+ и App Store. Хардуерът е „куката“, но услугите са „златната мина“.

Бизнес моделът на Apple се развива. Компанията генерира все повече приходи от услуги: абонаменти, приложения, облачно съхранение и съдържание. Чрез намаляване на разходите за влизане в екосистемата, Apple може да привлече повече потребители в нея, където е вероятно те да харчат пари в дългосрочен план. 

Дали този агресивен завой е добър за индустрията? Може да бъде. Години наред пазарите на Windows и Android от среден клас се характеризираха с компромиси - пластмасови конструкции, лош живот на батерията и раздут софтуер.

Сега, когато Apple предлага алуминий, 16-часов живот на батерията и изпипан софтуер на цена от $599, конкуренцията няма друг избор, освен да се развива. Производителите сега трябва да подобрят качеството си и да намалят цените си, за да останат актуални. А това ще е добре дошло и за потребителите, които ще имат по-голям избор от добри устройства.

Редактор: Мартин Дешев
Apple MacBook Pro MacBook Air лаптоп хардуер компютър технологии изкуствен интелект чип процесор
Последвайте ни
Пари за бензин: Как да вземете помощ от 20 евро на месец и кой има право на компенсация

Пари за бензин: Как да вземете помощ от 20 евро на месец и кой има право на компенсация

Тихата игра на Пекин: Защо Китай не бърза да спасява Иран и как печели от хаоса

Тихата игра на Пекин: Защо Китай не бърза да спасява Иран и как печели от хаоса

„Заплахите не спират“: Жители на кв. „Филиповци” отново на протест заради незаконни постройки

„Заплахите не спират“: Жители на кв. „Филиповци” отново на протест заради незаконни постройки

Български астрономи откриха нова „свръхземя“: Планета без аналог в нашата система

Български астрономи откриха нова „свръхземя“: Планета без аналог в нашата система

Печели ли се от соларен панел на блока

Печели ли се от соларен панел на блока

pariteni.bg
Дехидратация при котки

Дехидратация при котки

dogsandcats.bg
Тежка катастрофа с жертва между линейка и автобус
Ексклузивно

Тежка катастрофа с жертва между линейка и автобус

Преди 2 дни
Ирански ракети удариха
Ексклузивно

Ирански ракети удариха "ядрения град" на Израел

Преди 2 дни
Огромен протест срещу правителството в Чехия
Ексклузивно

Огромен протест срещу правителството в Чехия

Преди 2 дни
Турция унищожи морски дрон, направен в САЩ
Ексклузивно

Турция унищожи морски дрон, направен в САЩ

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

