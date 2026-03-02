Технологии

Honor Robot Phone и Magic V6 внедряват AI по нов начин

Надпреварата при AI смартфоните набира сила, като все повече производители намират различни начини да използват технологията, за да привлекат вниманието. Новите разработки на Honor в тази посока показват стратегията на компанията AI да е към човека.

Мартин Дешев Мартин Дешев

2 март 2026, 11:31
Honor Robot Phone и Magic V6 внедряват AI по нов начин
Източник: Honor

Н а Световния мобилен конгрес (MWC) 2026, Honor представи смела нова визия за ерата на изкуствения интелект, съсредоточена върху стратегическия си Alpha Plan. Тя представи гама от устройства, които размиват границите между дигиталното и физическото взаимодействие и демонстрира ангажимента си към „Разширения човешки интелект“. Акцентите на презентацията включваха експерименталния Robot Phone, първият хуманоиден робот на компанията и флагманският сгъваем смартфон Magic V6. 

Представянето на първия хуманоиден робот на Honor отбеляза важен етап в дългосрочната стратегия на марката. Вместо да подхожда към роботиката като отделна дисциплина, Honor използва своя опит в мобилните технологии и потребителското поведение, за да създава роботи, предназначени за ежедневна употреба.

Компанията предвижда три основни сценария за своите хуманоидни роботи: помощ при пазаруване, инспекции на работното място и действие като подкрепящ спътник в ежедневието. За разлика от традиционните фирми за роботика, Honor се възползва от години на развитие на екосистемата чрез своите смартфони и свързани устройства. Тази приемственост позволява на бъдещите устройства с изкуствен интелект да разпознават потребителите, да разбират техните навици и нужди и да предоставят персонализирана физическа помощ още от първото взаимодействие.

Източник: Honor

Допълвайки тази по-широка амбиция в областта на роботиката, Honor Robot Phone е смело преосмисляне на това какво може да бъде един смартфон. Вместо да остане статична плоча, реагираща само на докосване или гласови команди, Robot Phone интегрира изкуствен интелект с роботизирани движения и кинематографични възможности за изображения. Той въвежда физическо движение в изживяването със смартфона, „вдъхвайки живот на устройството“. Оборудван с мултимодално възприятие, телефонът може да разпознава звуци, да проследява движението и да поддържа непрекъснато визуално осъзнаване, което позволява по-интуитивен и сензорен модел на взаимодействие.

Телефонът може да реагира с „емоционален език на тялото“, като например кимане или танцуване на музика. Оборудван е с 200-мегапикселов сензор и камера със стабилизация тип "гимбал" и поддържа видео разговори с изкуствен интелект, които следват потребителя от всякакъв ъгъл и функции като „AI SpinShot“ за кинематографични въртящи се движения на 90 и 180 градуса. 

Новият часовник на Huawei е посветен на бегачите

Чрез миниатюризиране на мотора, Honor интегрира компактна 4DoF стабилизираща система с четири степени директно в тялото на телефона. Тази хардуерна основа позволява роботизиран контрол на движението, подкрепен от триосна стабилизираща система за плавно и прецизно движение дори в динамична среда. Функции като Super Steady Video подобряват стабилността по време на заснемане с високо движение, докато AI Object Tracking позволява на устройството интелигентно да следва обектите в реално време.

Източник: Honor

Докато Robot Phone  изследва вградения интелект и движение, HONOR Magic V6 представлява най-модерния израз на продуктивността на изкуствения интелект в сгъваем формат. Проектиран с ултратънък сгънат профил от 8,75 мм, подсилена структурна цялост и усъвършенствана архитектура на пантите, той съчетава издръжливост с елегантност.

Сертифициран по IP68 и IP69 за водо- и прахоустойчивост, той интегрира силициево-въглеродната батерия от пето поколение на Honor. Това позволява батерия от 6660 mAh в един от най-тънките сгъваеми дизайни на пазара.

Серията Samsung Galaxy S26 прави AI наистина интуитивен

MacBook с тъчскрийн? Apple най-накрая ще го направи

Magic V6 също така задава нов стандарт за сгъваеми дисплеи, разполагайки с два LTPO 2.0 екрана с размери 6,52 инча за външния и 7,95 инча за вътрешния. С адаптивни честоти на опресняване от 1 до 120Hz и пикова яркост съответно до 6000 нита и 5000 нита за HDR съдържание, устройството дава приоритет както на практичността, така и на комфорта. Инструментите за продуктивност, подобрени с изкуствен интелект, оптимизират мултитаскинга и създаването на съдържание. Magic V6 използва процесор Snapdragon 8 Elite Gen 5 с подобрена изпарителна камера.

Android скоро няма да е операционна система

Как да осигурим максимална защита на Android смартфон

Устройствата демонстрират разширяващата се екосистема от изкуствен интелект на Honor. Robot Phone ще бъде наличен първо в Китай през втората половина на годината. Magic V6 също се очаква през втората половина, но за повече пазари.

Редактор: Мартин Дешев
Honor смартфон мобилен телефон технологии изкуствен интелект
Последвайте ни
Кървава разправа: Жена на 63 г. наръга млад мъж в Стамболийски

Кървава разправа: Жена на 63 г. наръга млад мъж в Стамболийски

Изненада в Холивуд: Зендая и Том Холанд се оженили тайно

Изненада в Холивуд: Зендая и Том Холанд се оженили тайно

Българка с разказ от Катар: От вкъщи виждах как свалят ракети

Българка с разказ от Катар: От вкъщи виждах как свалят ракети

„Как осъден престъпник става президент?“: Морган Фрийман избухна срещу Доналд Тръмп

„Как осъден престъпник става президент?“: Морган Фрийман избухна срещу Доналд Тръмп

Отказваме по-лесно договор за кредит или пенсия

Отказваме по-лесно договор за кредит или пенсия

pariteni.bg
Прилошава ви, когато се возите в EV? Mercedes може да има решение на проблема

Прилошава ви, когато се возите в EV? Mercedes може да има решение на проблема

carmarket.bg
Германия, Франция и Великобритания готови за
Ексклузивно

Германия, Франция и Великобритания готови за "пропорционални отбранителни действия" срещу Иран

Преди 13 часа
Почина Георги Велинов, легендарният вратар на ЦСКА
Ексклузивно

Почина Георги Велинов, легендарният вратар на ЦСКА

Преди 18 часа
ОАЕ ще поемат разходите за настаняване и храна на блокираните в страната туристи
Ексклузивно

ОАЕ ще поемат разходите за настаняване и храна на блокираните в страната туристи

Преди 16 часа
Партията на Ахмадинеджад опроверга съобщенията за смъртта му в Техеран
Ексклузивно

Партията на Ахмадинеджад опроверга съобщенията за смъртта му в Техеран

Преди 19 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Последно сбогом: Посмъртна награда и сълзи в залата за великата Катрин О&rsquo;Хара</p>

Последно сбогом на SAG Awards: Посмъртна награда и сълзи в залата за великата Катрин О’Хара

Любопитно Преди 7 минути

С бурни аплодисменти на крака и видима тъга, холивудският елит отдаде последна почит на Катрин О’Хара, която бе удостоена посмъртно с наградата за актьорско майсторство броени седмици след внезапната си кончина

<p>Какво каза&nbsp;Надежда Нейнски на извънредното заседание&nbsp;на Съвет &quot;Външни работи&quot;</p>

Надежда Нейнски настоява Иран да се върне на масата за преговори и да спре ядрената и ракетната програма

България Преди 14 минути

Приоритет номер едно остава сигурността на нашите граждани в региона и дейностите по тяхната евакуация, подчерта Нейнски

Какво е „ефектът на Тачър“ и защо е толкова ужасяващ?

Какво е „ефектът на Тачър“ и защо е толкова ужасяващ?

Любопитно Преди 35 минути

През 1980 г. професор Питър Томпсън, психолог от Университета в Йорк, представи едно странно явление, което лесно обърква всеки, който не е запознат с него

Ормузкия проток

Иран все още има „ядрена опция“, с която да нарани американците

Свят Преди 54 минути

Техеран все още запазва неизползвана досега „ядрена опция“ - затварянето на Ормузкия проток, която може да нарани американските потребители и да удари ахилесовата пета на Доналд Тръмп

Снимката е илюстративна

Американски изтребители се разбиха, пилоти се спасиха с парашути в Кувейт

Свят Преди 55 минути

„Съответните органи незабавно започнаха издирвателни и спасителни операции“, заяви говорителят на министерството на отбраната на Кувейт полковник Саид Ал-Атуан в официалното съобщение

„Голямото несъответствие“: Къде изчезнаха 1 млрд. години от историята на Земята?

„Голямото несъответствие“: Къде изчезнаха 1 млрд. години от историята на Земята?

Любопитно Преди 1 час

През 1869 г. Джон Уесли Пауъл забелязва нещо невероятно в Гранд Каньон: скала на 520 милиона години лежи директно върху пласт на възраст между 1,4 и 1,8 милиарда години. Къде е изчезнал целият този интервал от време?

Колите на Google Street View отново тръгват из България

Колите на Google Street View отново тръгват из България

България Преди 1 час

От 5 март автомобилите на Street View ще изминат над 20 000 километра в страната

<p>Каква е драмата с вноса на слънчоглед от Аржентина?</p>

БАБХ следи вноса на слънчоглед от Аржентина заради пестициди

България Преди 1 час

БАБХ ще продължи засиления официален контрол до окончателното приключване на случая

<p>Българи, а не европейци: Какво ни обединява в навечерието на 3 март?</p>

"Тренд": Българите държат на националната идентичност, но се тревожат за културната уязвимост

България Преди 1 час

Проучване показва, че традициите, историята и езикът са ключови за българската идентичност, като 60% от анкетираните усещат риск за културното наследство

"Отне правото на три деца да кажат тате": Близки на загинал при катастрофа настояват за справедлива присъда

"Отне правото на три деца да кажат тате": Близки на загинал при катастрофа настояват за справедлива присъда

Свят Преди 1 час

Инцидентът отне живота на пътник в АТВ, след като лек автомобил, движещ се с висока скорост, удря бъгито

SAG Awards 2026: "Грешници" триумфира, Майкъл Б. Джордан и Харисън Форд - големите победители

SAG Awards 2026: "Грешници" триумфира, Майкъл Б. Джордан и Харисън Форд - големите победители

Любопитно Преди 1 час

Наградите на гилдията са ключов индикатор за „Оскар“, тъй като актьорите формират най-големия клон на американската Академия за кинематографично изкуство и наука, която номинира и определя победителите

Автомобил пламна на АМ "Марица"

Автомобил пламна на АМ "Марица"

България Преди 2 часа

Все още не е известна причината за запалването

<p>Затвори една от най-големите рафинерии в Саудитска Арабия</p>

Заради удар с дрон затвори една от най-големите рафинерии в Саудитска Арабия

България Преди 2 часа

Съоръжението, разположено на брега на Персийския залив, е било затворено по-рано в понеделник като предпазна мярка, докато компанията оценява нанесените щети

.

Иран, САЩ и Световното първенство по футбол, което започва след 3 месеца

Свят Преди 2 часа

Конфликтът в Близкия изток обаче вероятно ще доведе и до засилен контрол върху президента на ФИФА Джани Инфантино заради близките отношения, които е изградил с Тръмп

<p>Николай Младенов с важна новина за блокираните в Дубай пътници</p>

Николай Младенов с важна новина: Дубай издаде директива в подкрепа на блокираните пътници

България Преди 2 часа

Хотелите са задължени да не гонят гостите, засегнати от отменени полети и затворено въздушно пространство

Война по избор? Пентагонът разтърси Вашингтон с признание за иранската заплаха

Война по избор? Пентагонът разтърси Вашингтон с признание за иранската заплаха

Свят Преди 2 часа

В брифингите служители на администрацията подчертаха, че балистичните ракети на Иран и прокси силите му в региона представляват непосредствена заплаха за интересите на САЩ, но не е имало разузнавателни данни за това, че Техеран е щял да атакува американските сили пръв

Всичко от днес

От мрежата

Как да се справим с космените топки при котките

dogsandcats.bg

Над 150 огнени идеи за имена за оранжеви котки

dogsandcats.bg
1

Мъгли, слънце и оскъдни валежи до средата на март

sinoptik.bg
1

Ята щъркели край Бургас

sinoptik.bg

„Изпуснахте сватбата!“: Зендая и Том Холанд тайно са се оженили?

Edna.bg

Тапетите на Edna.bg за МАРТ 2026 носят усещане за ново начало, идваща пролет и вълшебството на жената

Edna.bg

Григор Димитров с прогрес в световната ранглиста

Gong.bg

Джордан Ибе доволен от дебюта си за Локомотив София

Gong.bg

Разбиха канал за фалшиви документи и евробанкноти в София, двама са задържани

Nova.bg

Американски изтребители се разбиха близо до военна база на САЩ в Кувейт (ВИДЕО)

Nova.bg