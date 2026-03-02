Honor Robot Phone и Magic V6 внедряват AI по нов начин

Н а Световния мобилен конгрес (MWC) 2026, Honor представи смела нова визия за ерата на изкуствения интелект, съсредоточена върху стратегическия си Alpha Plan. Тя представи гама от устройства, които размиват границите между дигиталното и физическото взаимодействие и демонстрира ангажимента си към „Разширения човешки интелект“. Акцентите на презентацията включваха експерименталния Robot Phone, първият хуманоиден робот на компанията и флагманският сгъваем смартфон Magic V6.

Представянето на първия хуманоиден робот на Honor отбеляза важен етап в дългосрочната стратегия на марката. Вместо да подхожда към роботиката като отделна дисциплина, Honor използва своя опит в мобилните технологии и потребителското поведение, за да създава роботи, предназначени за ежедневна употреба.

Компанията предвижда три основни сценария за своите хуманоидни роботи: помощ при пазаруване, инспекции на работното място и действие като подкрепящ спътник в ежедневието. За разлика от традиционните фирми за роботика, Honor се възползва от години на развитие на екосистемата чрез своите смартфони и свързани устройства. Тази приемственост позволява на бъдещите устройства с изкуствен интелект да разпознават потребителите, да разбират техните навици и нужди и да предоставят персонализирана физическа помощ още от първото взаимодействие.

Източник: Honor

Допълвайки тази по-широка амбиция в областта на роботиката, Honor Robot Phone е смело преосмисляне на това какво може да бъде един смартфон. Вместо да остане статична плоча, реагираща само на докосване или гласови команди, Robot Phone интегрира изкуствен интелект с роботизирани движения и кинематографични възможности за изображения. Той въвежда физическо движение в изживяването със смартфона, „вдъхвайки живот на устройството“. Оборудван с мултимодално възприятие, телефонът може да разпознава звуци, да проследява движението и да поддържа непрекъснато визуално осъзнаване, което позволява по-интуитивен и сензорен модел на взаимодействие.

Телефонът може да реагира с „емоционален език на тялото“, като например кимане или танцуване на музика. Оборудван е с 200-мегапикселов сензор и камера със стабилизация тип "гимбал" и поддържа видео разговори с изкуствен интелект, които следват потребителя от всякакъв ъгъл и функции като „AI SpinShot“ за кинематографични въртящи се движения на 90 и 180 градуса.

Чрез миниатюризиране на мотора, Honor интегрира компактна 4DoF стабилизираща система с четири степени директно в тялото на телефона. Тази хардуерна основа позволява роботизиран контрол на движението, подкрепен от триосна стабилизираща система за плавно и прецизно движение дори в динамична среда. Функции като Super Steady Video подобряват стабилността по време на заснемане с високо движение, докато AI Object Tracking позволява на устройството интелигентно да следва обектите в реално време.

Източник: Honor

Докато Robot Phone изследва вградения интелект и движение, HONOR Magic V6 представлява най-модерния израз на продуктивността на изкуствения интелект в сгъваем формат. Проектиран с ултратънък сгънат профил от 8,75 мм, подсилена структурна цялост и усъвършенствана архитектура на пантите, той съчетава издръжливост с елегантност.

Сертифициран по IP68 и IP69 за водо- и прахоустойчивост, той интегрира силициево-въглеродната батерия от пето поколение на Honor. Това позволява батерия от 6660 mAh в един от най-тънките сгъваеми дизайни на пазара.

Magic V6 също така задава нов стандарт за сгъваеми дисплеи, разполагайки с два LTPO 2.0 екрана с размери 6,52 инча за външния и 7,95 инча за вътрешния. С адаптивни честоти на опресняване от 1 до 120Hz и пикова яркост съответно до 6000 нита и 5000 нита за HDR съдържание, устройството дава приоритет както на практичността, така и на комфорта. Инструментите за продуктивност, подобрени с изкуствен интелект, оптимизират мултитаскинга и създаването на съдържание. Magic V6 използва процесор Snapdragon 8 Elite Gen 5 с подобрена изпарителна камера.

Устройствата демонстрират разширяващата се екосистема от изкуствен интелект на Honor. Robot Phone ще бъде наличен първо в Китай през втората половина на годината. Magic V6 също се очаква през втората половина, но за повече пазари.