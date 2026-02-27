Новият часовник на Huawei е посветен на бегачите

Huawei представи Watch GT Runner 2, професионален смарт часовник за бегачи, проектиран специално за спортисти, които изискват точност, издръжливост и интелигентно обучение. Разработен е в сътрудничество с легендата на маратона Елиуд Кипчоге и екипа по бягане dsm-firmenich.

Разработката е продължила пет години, като има амбицията да постави нов индустриален стандарт за професионални носими устройства за бягане, като се фокусира върху прецизност, научно обучение и лекота и комфорт. Чрез съчетаване на опита от първа ръка на елитни спортисти с авангардните технологични възможности на Huawei, компанията е направила професионален инструмент, предназначен да помогне на бегачите да постигнат най-високите си цели, независимо дали тренират за първите си 5-километрови бягания или се подготвят за състезателен маратон.

Една от иновациите е подобрената 3D плаваща антенна система, която значително подобрява точността на GPS позиционирането. Това осигурява прецизно проследяване на разстоянието, темпото и маршрута дори в трудни среди като тунели или зони с препятствия. За бегачите, които разчитат на точни данни, за да подобрят представянето си, това ниво на прецизност е от съществено значение.

Часовникът въвежда и усъвършенстван неинвазивен алгоритъм за оценка на лактатния праг и измерване на силата на бягане. Тези показатели предоставят по-задълбочена информация за интензивността на тренировката и мускулното натоварване, позволявайки на бегачите да прецизират тренировъчните сесии и да изградят персонализирани стратегии за състезания. Интелигентният маратонски режим отива още по-далеч, предлагайки насоки за темпо в реално време и напомняния за управление на енергията от началото до края, помагайки на бегачите да оптимизират представянето си по време на състезания.

HUAWEI Watch GT Runner 2 набляга на комфорта и стила. С тегло 43,5 грама, той се отличава с тънък профил и е изработен от лека, нанокристална титаниева сплав. Резултатът е часовник, който едва се усеща на китката. Устройството се предлага със специализирана плетена каишка "AirDry", предназначена за максимално отвеждане на влагата и циркулация на въздуха. За по-интензивна употреба на открито, във всяка кутия е включена допълнителна каишка от флуороеластомер.

Часовникът обещава значителен скок напред в технологиите за носене, действайки като специализиран дигитален треньор за тези, които живеят, за да бягат. Планирано е да бъде наличен на българския пазар от април т.г.