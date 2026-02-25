Технологии

Серията Samsung Galaxy S26 прави AI наистина интуитивен

Новият топ модел на компанията вече е факт, като идва в три версии и акцентира над това как изкуственият интелект може да се впише в ежедневието на хората без да е натрапчив и да бъде полезен във все повече ежедневни дейности

Мартин Дешев

25 февруари 2026, 20:09
Серията Samsung Galaxy S26 прави AI наистина интуитивен
Източник: Samsung

Samsung направи поредна голяма стъпка в интеграцията на изкуствения интелект в смартфоните. Компанията представи новата серия Galaxy S26, която има за цел да направи ежедневните взаимодействия с AI много по-интуитивни и лесни.

"Всички значими технологии имат сходна траектория. Те започват като чудо, привличат внимание и постепенно сякаш изчезват. Всъщност, те не губят стойност, а се превръщат в инфраструктура, в нещо, без което не можем. Изкуственият интелект сега е в този преход и става фундаментален за нашето ежедневие. AI трябва да е част от инфраструктурата и да можем да го използваме през устройствата, които използваме всеки ден. Технологията трябва да е отворена, да предлага едно и също качество на изживяването за всички. И трето, AI трябва да е уверен. Хората имат право да знаят какво се случва с данните им и да са спокойни за сигурността им. Увереността е и в хардуера, който да предлага нужната мощ", казва ТМ Рох, изпълнителен директор на Samsung.

Успява ли да го постигне? Galaxy S26 е отговорът, като Samsung го описва като "смартфонът за AI агенти". Смартфонът отново идва в три версии - Galaxy S26, Galaxy S26+ и Galaxy S26 Ultra. Те обединяват дизайна си, като изглеждат почти идентично, а основната разлика е в размерите им. Galaxy S26 Ultra запазва и своя S Pen за допълнителна функционалност.

Galaxy S26 е с 6,3-инчов FHD+ дисплей, а Galaxy S26+ има 6,7-инчов QHD+ екран. Galaxy S26 Ultra използва 6,9-инчов QHD+ дисплей. И трите модела използват Dynamic AMOLED 2X панел, с динамично опресняване на картината от 1Hz до 120Hz и технология Vision Booster.

Galaxy S26 Ultra получава и иновацията Privacy Display. Това е система на пикселно ниво, която позволява на потребителите физически да скриват видимия ъгъл на своя смартфон и така информацията на дисплея да не може да бъде видяна от хората наоколо. Функцията е полезна за използване на обществени места, като ще запази личната комуникация наистина лична.

Източник: Samsung

Тя работи като използва пикселите на дисплея, за да ограничава зрителното поле. Може да бъде използвана както за целия екран, така и за избрани от потребителя зони. Например зоната, където се показват известията от приложенията или пък полетата за въвеждане на пароли, кодове, клавиатурата и др. 

Времето на чуденките приключи

Изкуственият интелект има много способности и те постоянно се увеличават. Много хора всъщност все още не осъзнават колко много и какви дейности могат да вършат с AI. Затова Galaxy S26 акцентира над интуитивното използване ха технологията. Пакетът Galaxy AI запазва познатите си вече функции, като ги надгражда с още много новости.

Всички те са обединени от основната си задача: да не са натрапчиви за потребителя. Затова се въвежда и новата функция Now Nudge. Тя може да опознава действията и интересите на потребителя и автоматично, според съответния контекст и ситуация, да предлага проактивни решения и идеи.

Например чатим си приятел и той пита дали имаме под ръка снимки от пътуването до Париж. Now Nudge може автоматично да покаже прозорец с галерията на телефона, в който вече са избрани кадрите от събитието. Функцията може да разпознава и други ситуации. Например предложения за час и дата на среща, като ще провери събитията в календара и ще съобщи, ако има конфликт на датите и др.

Източник: Samsung

Now Brief също получава още нови способности. Например актуална информация за активни резервации, прогреса на пътуването и др. Подобрен е и асистентът Bixby, който ще приеме ролята на разговорен агент. С негова помощ потребителите могат да говорят с телефона си на естествен език и да му казват какви настройки да промени, вместо да ги търсят в менютата. А дори не е нужно и да знаят точното име на функцията. Могат просто да поискат от Bixby да направи екрана по-ярък или пък цветовете по-наситен и асистентът сам ще прецени кои настройки са необходими за изпълнението на задачата.

Galaxy S26 интегрира и още асистенти като Gemini и Perplexity. Те също могат да изпълняват многостъпкови команди, включително и във фонов режим, т.е. потребителят може да използва устройството за друго, докато изкуственият интелект изпълнява поставената задача.

AI камера за професионалисти

Galaxy S26 не забравя и камерите. Изкуственият интелект и тук има голяма роля за подобряване на снимките. Galaxy S26 Ultra получава по-широки бленди на обективите, с което до сензорите достига повече светлина. Така снимките са по-ясни, включително при слаба осветеност и/или използване на увеличение. Това води до още подобрения за нощните снимки и клипове. Записите на видео са по-стабилни чрез системата SuperSteady, която стабилизира изображението дори и при динамични сцени.

Това е и първият смартфон от серията Galaxy, който поддържа стандарта APV за компресия на видеото. Той е оптимизиран за професионални цели, като позволява създаването на клипове с високо качество, без да взимат твърде много памет.

Източник: Samsung

Сред другите подобрения са AI ISP - функциите, вече са и за селфи камерата, като могат да пресъздават по-естествени тонове на кожата и фините детайли. Photo Assist също става още по-интуитивен, като позволява повече редакции и с по-лесни команди, както и последователно добавяне на редакции стъпка по стъпка. Обработката на снимките може да бъде надградена и в Creative Studio, който улеснява създаването на различни стилове, добавяне на елементи и др.

Изкуственият интелект ще използва камерите не само за спомени, но и за практични задачи. Например функцията Document Scan прави дигитализирането на документи още по-удобно, като може да премахва изкривявания по документите, разсейващи елементи като гънки на хартията или пръсти и др. Поддържа се и обединяването на няколко изображения в общ PDF, което е практично за цифровизирането на документи от по няколко страници.

Хардуерната мощ

Тя също трябва да е на ниво, за да може изкуственият интелект да работи спокойно и пълноценно. Затова Galaxy S26 Ultra използва процесор Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy. Той има подобрения във всички звена - централен процесор, графичен процесор и невронен модул. Съответно по 19%, 24% и 39%. 

Чипът се възползва и от подобрена изпарителна камера с нов материал по страните му. Това позволява по-бързо и ефективно разпределяне на топлината върху по-голяма повърхност. Смартфонът поддържа и Super Fast Charging 3.0 технология, която зарежда батерията до 75% в рамките на 30 минути. А самата батерия е с капацитет 5000mAh за Galaxy S26 Ultra. 

Да не забравяме и сигурността

Изкуственият интелект действително става по-умен и интуитивен. Но и все по-дълбоко вплетен в личния живот. За да може проактивно да ни показва информация според контекста, изкуственият интелект трябва да знае много повече за нас. 

Съответно хората може да се притесняват какво ще се случи с личните им данни. Затова и нивото на сигурност на Galaxy S26 е много високо. Въвежда се и функцията Call Screening която може да приема обаждания от името на потребителя, да идентифицира целта им и да уведоми притежателя на телефона с информацията, за да може той да прецени дали да отговори или не. Това се извършва изцяло локално на устройството и никакви данни не се предават извън него и на трети лица.

Източник: Samsung

Потребителите ще могат да пазят снимки и в нов личен албум. Телефоните от серията имат и постквантова криптография за защита на критичните процеси, т.е. ще могат да устоят дори и на бъдещите квантови компютри. 

Платформата Knox и Knox Matrix получават и други новости. Например Personal Data Engine за обработката на личната информация като за Now Nudge, за да може информацията да е изолирана и защитена. Knox Vault е хардуерно ниво на защита на най-важната информация.

Предварителните поръчки за моделите от серията Galaxy S26 започват веднага и продължават до 10 март т.г. В този период потребителите ще получат модела с двойно по-голяма памет, спрямо този, който поръчват. Например ще получат 512GB памет, когато поръчат модел с 256GB. За Galaxy S26 Ultra с топ версията с 1ТВ, е нужно еднократно доплащане от 100 евро. Самите цени на устройствата започват от 999 евро за Galaxy S26, 1249 евро за Galaxy S26+ и 1449 евро за Galaxy S26 Ultra.

