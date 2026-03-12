Технологии

Сгъваемият iPhone ще се превръща в iPad и идва скоро

Apple е единственият голям производител на смартфони, който все още няма сгъваем модел. Това може да се промени още тази година, като компанията е в напреднала фаза на разработката и устройството ще следва цялостната ѝ стратегия за обединение

Мартин Дешев

12 март 2026, 10:16
И зненадващо за мнозина, Apple вече е единственият голям производител на смартфони, който все още няма сгъваем модел. Това може да се промени още тази година, като компанията е в напреднала фаза на разработката и устройството ще следва цялостната ѝ стратегия за обединение, съобщава Bloomberg.

Години наред технологичната индустрия третираше перспективата за сгъваем iPhone като въпрос на „кога“, а не „дали“. Според Марг Гърман „кога“ бързо наближава и носи със себе си фундаментална промяна в начина, по който Apple гледа на границата между смартфона и таблета. Първото сгъваемо устройство на Apple, се очаква да дебютира още през септември 2026 г. и няма да бъде просто по-голям iPhone.

Вместо това, когато се разгъне, устройството ще се трансформира в хибрид с интерфейс, дълбоко вдъхновен от iPad. Това ще е в синхрон с намерението на Apple да разреши основната критика към категорията сгъваеми устройства: че хардуерните иновации често изпреварват софтуерните.

Тим Кук за юбилея на Apple: Сами сме на върха

Твърди се, че сгъваемият модел ще разполага с два дисплея: компактен външен екран, подобен по размер на този на традиционен iPhone и по-голям вътрешен дисплей, който се отваря приблизително до размерите на iPad mini. Когато е затворено, устройството ще се държи като стандартен смартфон. Но след като се разгъне, се очаква разширеният екран да активира преработен интерфейс, който позволява на приложенията да се възползват от увеличеното пространство и да продължи стратегията на Apple за постепенно сливане на потребителските изживявания на всички свои устройства. 

Въпреки че устройството ще работи със специална версия на iOS, а не с iPadOS, то ще заимства най-продуктивните характеристики на таблета. За първи път потребителите ще могат да стартират две приложения едновременно едно до друго на екрана. В подкрепа на това, Apple се твърди, че обновява основните си приложения, за да включва странични ленти по левия край на екрана, отразявайки оформлението, намиращо се в iPad. Разработчиците ще могат също да адаптират съществуващите си приложения за iPhone, за да работят по-естествено с по-големия дизайн, осигурявайки по-плавен преход между сгънато и разгънато състояние на телефона. 

Apple увеличава хардуерната си доминация с нови чипове

Apple излиза от Матрицата с новия MacBook Neo

Преходът на iPhone към сгъваем формат изисква инженерни отстъпки. Слуховете сочат, че устройството ще се откаже от системите Face ID, които се намират във флагманските „плоски“ iPhone-и, като вместо това ще избере сензор за пръстови отпечатъци, интегриран в бутона за захранване. Тази промяна, вероятно наложена от физическите ограничения на сгъваемата панта и желанието за по-тънък профил, представлява завръщане към Touch ID за премиум нивото на Apple. 

Системата от камери също отразява тези пространствени предизвикателства. Сгъваемият модел вероятно ще разполага с двойна камера, вместо тройна както стандартния iPhone Pro и Pro Max. Освен това, въпреки че Apple тества технология за камера под дисплея за вътрешния екран, според съобщенията, компанията е избрала по-традиционен дизайн с перфорация, за да поддържа строгите стандарти на компанията за качество на изображението. 

Apple показа най-мощните си процесори и лаптопи досега

MacBook с тъчскрийн? Apple най-накрая ще го направи

Хардуерните детайли остават до голяма степен в тайна, но спекулациите предполагат, че устройството ще следва дизайн тип книга, подобен на други сгъваеми смартфони на пазара. Позициониран като най-скъпото предложение в гамата за 2026 г., сгъваемият iPhone се очаква да достигне цена от около 2000 долара. 

Редактор: Мартин Дешев
Apple iPhone сгъваем смартфон сгъваем телефон технологии мобилен телефон
