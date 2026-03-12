Сгъваемият iPhone ще се превръща в iPad и идва скоро

И зненадващо за мнозина, Apple вече е единственият голям производител на смартфони, който все още няма сгъваем модел. Това може да се промени още тази година, като компанията е в напреднала фаза на разработката и устройството ще следва цялостната ѝ стратегия за обединение, съобщава Bloomberg.

Години наред технологичната индустрия третираше перспективата за сгъваем iPhone като въпрос на „кога“, а не „дали“. Според Марг Гърман „кога“ бързо наближава и носи със себе си фундаментална промяна в начина, по който Apple гледа на границата между смартфона и таблета. Първото сгъваемо устройство на Apple, се очаква да дебютира още през септември 2026 г. и няма да бъде просто по-голям iPhone.

Вместо това, когато се разгъне, устройството ще се трансформира в хибрид с интерфейс, дълбоко вдъхновен от iPad. Това ще е в синхрон с намерението на Apple да разреши основната критика към категорията сгъваеми устройства: че хардуерните иновации често изпреварват софтуерните.

Твърди се, че сгъваемият модел ще разполага с два дисплея: компактен външен екран, подобен по размер на този на традиционен iPhone и по-голям вътрешен дисплей, който се отваря приблизително до размерите на iPad mini. Когато е затворено, устройството ще се държи като стандартен смартфон. Но след като се разгъне, се очаква разширеният екран да активира преработен интерфейс, който позволява на приложенията да се възползват от увеличеното пространство и да продължи стратегията на Apple за постепенно сливане на потребителските изживявания на всички свои устройства.

Въпреки че устройството ще работи със специална версия на iOS, а не с iPadOS, то ще заимства най-продуктивните характеристики на таблета. За първи път потребителите ще могат да стартират две приложения едновременно едно до друго на екрана. В подкрепа на това, Apple се твърди, че обновява основните си приложения, за да включва странични ленти по левия край на екрана, отразявайки оформлението, намиращо се в iPad. Разработчиците ще могат също да адаптират съществуващите си приложения за iPhone, за да работят по-естествено с по-големия дизайн, осигурявайки по-плавен преход между сгънато и разгънато състояние на телефона.

Преходът на iPhone към сгъваем формат изисква инженерни отстъпки. Слуховете сочат, че устройството ще се откаже от системите Face ID, които се намират във флагманските „плоски“ iPhone-и, като вместо това ще избере сензор за пръстови отпечатъци, интегриран в бутона за захранване. Тази промяна, вероятно наложена от физическите ограничения на сгъваемата панта и желанието за по-тънък профил, представлява завръщане към Touch ID за премиум нивото на Apple.

Системата от камери също отразява тези пространствени предизвикателства. Сгъваемият модел вероятно ще разполага с двойна камера, вместо тройна както стандартния iPhone Pro и Pro Max. Освен това, въпреки че Apple тества технология за камера под дисплея за вътрешния екран, според съобщенията, компанията е избрала по-традиционен дизайн с перфорация, за да поддържа строгите стандарти на компанията за качество на изображението.

Хардуерните детайли остават до голяма степен в тайна, но спекулациите предполагат, че устройството ще следва дизайн тип книга, подобен на други сгъваеми смартфони на пазара. Позициониран като най-скъпото предложение в гамата за 2026 г., сгъваемият iPhone се очаква да достигне цена от около 2000 долара.