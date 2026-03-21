Полезни трикове за Android, които са "тайна" за мнозина

Android се слави със своята свобода и възможностите за потребителите да го персонализират както желаят. Платформата има толкова много функции, че някои от тях остават сякаш скрити за повечето потребители и те не се възползват от тях

21 март 2026, 06:58
Полезни трикове за Android, които са "тайна" за мнозина
Android отдавна е хвален за своята гъвкавост, но някои от най-полезните му инструменти остават скрити на видно място, често извън традиционната секция „Настройки“. Много от тези възможности са скрити в жестове, преки пътища или системно поведение, като тихо подобряват ежедневната използваемост, без повечето потребители дори да го осъзнават, отбелязва MakeUseOf. 

За средностатистическия потребител приложението „Настройки“ на Android е началото и краят на персонализирането. То е мястото, където можете да превключвате между Wi-Fi, да сменяте тапети и да проверявате състоянието на батерията. Опитните ентусиасти обаче знаят, че иконата „Настройки“ е само началото. Някои от най-мощните инструменти за ефективност, поверителност и системен контрол са скрити зад тайни менюта, преки пътища за разработчици и други секции.

Един от най-практичните примери е функцията „История на известията“. Въпреки че съществува в системата, тя рядко е активирана по подразбиране и може лесно да се пренебрегне. След като бъде активирана, тя съхранява дневник на всички скорошни известия, което позволява на потребителите да възстановят известия, които може да са отхвърлили случайно – независимо дали става въпрос за съобщение, код за потвърждение или актуализация на приложение.

Poco X8 Pro поставя фокус над мощта и издръжливостта

Друга функция е Quick Tap, която позволява на потребителите да задействат действия, като докоснат гърба на телефона си. Вместо да навигират в менютата, потребителите могат да правят снимки на екрана, да отварят приложения или да превключват функции като фенерчето с прост жест.

Поверителността и сигурността също се възползват от по-малко известни инструменти. Функции като Private Space предлагат ниво на контрол, което надхвърля стандартните разрешения за приложения. Чрез създаване на отделна, защитена област на устройството, Android позволява на потребителите да разделят дигиталния си живот, без да се нуждаят от приложения на трети страни.

Сгъваемият iPhone ще се превръща в iPad и идва скоро

Серията Samsung Galaxy S26 прави AI наистина интуитивен

Друга мощна скрита помощна програма е System UI Tuner. Въпреки че наличността му варира в зависимост от производителя и версията на Android, този инструмент позволява на потребителите да разчистят лентата с известията. Ако постоянното присъствие на иконите за Bluetooth, VPN или аларма ви разсейва, Tuner ви позволява да ги изключите, като същевременно поддържате функциите активни.

В допълнение, Android включва интелигентни функции за автоматизация, които работят тихо във фонов режим. Adaptive Battery, например, използва обучение на устройството, за да приоритизира често използвани приложения, като същевременно ограничава консумацията на енергия за други. По подобен начин функции като Smart Text Selection могат да разпознават адреси, телефонни номера или връзки и незабавно да предлагат подходящи действия, като например отваряне на карти или осъществяване на повикване.

Honor Robot Phone и Magic V6 внедряват AI по нов начин

Новият часовник на Huawei е посветен на бегачите

Някои от най-полезните функции дори не се намират в системните менюта, а по-скоро в екосистемата на Google. Центърът за настройки на Google, отделен от основното приложение „Настройки“, контролира ключови функции като автоматично попълване, свързани приложения и разрешения за акаунт и контрол над личните данни. Оттук потребителите могат да управляват кои услуги имат достъп до техния Google акаунт или да активират автоматично попълване на формуляри за пароли и данни за плащане.

Функции като Extend Unlock (преди Smart Lock) позволяват на телефона да остане отключен в надеждни среди, като например у дома или когато е свързан с известно Bluetooth устройство. Това елиминира необходимостта от постоянно удостоверяване, без да се прави компромис с цялостната сигурност.

Apple увеличава хардуерната си доминация с нови чипове

Apple излиза от Матрицата с новия MacBook Neo

В крайна сметка това отразява както силата, така и слабостта на Android. Неговата дълбочина позволява мощно персонализиране и контрол, но същата тази сложност може да затрудни откриването на функциите. За потребителите, желаещи да изследват отвъд приложението „Настройки“, обаче, наградата е по-интелигентно и по-ефективно смартфон изживяване, което се усеща персонализирано, интуитивно и много по-способно, отколкото изглежда на пръв поглед. 

Последни новини

<p>Къде в автомобила се намира&nbsp;&bdquo;седалката на смъртта&ldquo;?</p>

Защо мястото до шофьора е „седалката на смъртта“ и къде реално ще оцелеете?“

Свят Преди 23 минути

Когато ламарините започнат да се мачкат, сантиметрите разлика в позицията ви могат да означават разликата между живота и смъртта. Учените разкриват защо „седалката на смъртта“ оправдава името си и как едно просто преместване назад увеличава шансовете ви за оцеляване почти двойно

Северна Корея наблюдава и се учи от грешките на САЩ в Иран

Северна Корея наблюдава и се учи от грешките на САЩ в Иран

Свят Преди 24 минути

Сегашната война на Тръмп дава възможност на Ким Чен Ун да анализира внимателно грешките, които САЩ допускат

Ирак обяви форсмажорна ситуация с петрола

Ирак обяви форсмажорна ситуация с петрола

Свят Преди 9 часа

Властелинът на руския петрол спечели от войната с Иран

Властелинът на руския петрол спечели от войната с Иран

Свят Преди 10 часа

Руският суров петрол вече се продава на почти същата цена като този, добиван в други страни

Големите екшън звезди почетоха Чък Норис: Пази се, зъл свят, на портите ти стои важен ангел

Големите екшън звезди почетоха Чък Норис: Пази се, зъл свят, на портите ти стои важен ангел

Свят Преди 11 часа

Предлагат нови правила за подвижните избирателни секции

Предлагат нови правила за подвижните избирателни секции

България Преди 11 часа

Целта е да се подпомогне по-доброто планиране на подвижните секции

Израел ликвидира още ирански лидери

Израел ликвидира още ирански лидери

Свят Преди 12 часа

Есмаил Ахмади ръководеше разузнавателната служба на "Басидж"

Моджтаба Хаменей: Иран нанесе съкрушителен удар

Моджтаба Хаменей: Иран нанесе съкрушителен удар

Свят Преди 12 часа

Моджтаба Хаменей: Врагът е победен

САЩ заведоха съдебно дело срещу Харвардския университет

САЩ заведоха съдебно дело срещу Харвардския университет

Свят Преди 12 часа

Правителството иска висшето учебно заведение да възстанови милиарди долари на данъкоплатците

ЕС готви да забрани социалните мрежи за децата

ЕС готви да забрани социалните мрежи за децата

Свят Преди 13 часа

Такива мерки "ще трябва да бъдат решени на ниво ЕС"

Петър Антонов

„Под наблюдение“ в „Темата на NOVA”

България Преди 14 часа

Не пропускайте тази събота след централната емисия новини

“Изборът на България: Решението си Ти!“ – пълна информационна картина в ефира на NOVA

“Изборът на България: Решението си Ти!“ – пълна информационна картина в ефира на NOVA

България Преди 14 часа

Медията ще проследи предизборната кампания и ще предложи мащабно отразяване в деня на вота за нов парламент

Сбогом на Легендата: Кой беше Чък Норис – последният рицар на екшъна

Сбогом на Легендата: Кой беше Чък Норис – последният рицар на екшъна

Любопитно Преди 14 часа

Карлос Рей Норис, когото милиарди познаваха просто като Чък Норис не беше просто актьор, той беше културен феномен, символ на епоха, в която героите бяха непоклатими, а моралният компас – ясен

Чък Норис

Почина Чък Норис

Свят Преди 15 часа

Исторически рекорд за трейлъра на новия „Спайдърмен“

Исторически рекорд за трейлъра на новия „Спайдърмен“

Любопитно Преди 15 часа

„Spider-Man: Brand New Day“ пренаписа историята със 718,6 млн. гледания за ден! Том Холанд се завръща като Питър Паркър в по-мрачна история, която изпревари дори рекордите на GTA VI. Очакваме новият блокбъстър да превземе и родните кина това лято

Снимката е илюстративна

Жена ослепя след „най-лошия махмурлук“ в живота си

Свят Преди 15 часа

Шокиращата история на Ашли Кинг: коктейл с метанол по време на ваканция в Бали превърна живота ѝ в кошмар. Момичето помислило симптомите за махмурлук, докато не ослепяло напълно. Случаят повдига въпроса за скритите опасности при алкохола в екзотични страни.

Всичко от днес

От мрежата

Защо Английските булдози не могат да се размножават естествено

dogsandcats.bg

Поликистозна бъбречна болест при котките: пълно ръководство за стопани

dogsandcats.bg
1

Зимен нюанс в началото на пролетта

sinoptik.bg
1

Нов живот за старо бомбоубежище в София

sinoptik.bg

Нумерологична прогноза за 21 март, събота

Edna.bg

Известният DJ Марти G е претърпял инсулт

Edna.bg

Битка за върха и топ 4: Левски срещу Черно море

Gong.bg

Юнайтед и Борнемут не излъчиха победител в голово шоу на "Виталити"

Gong.bg

Почина суперзвездата Чък Норис

Nova.bg

Съветът за мир: Задочен спор между служебния премиер и партии в парламента за членството ни

Nova.bg