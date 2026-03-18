Технологии

Poco X8 Pro поставя фокус над мощта и издръжливостта

Смартфоните стават все по-мощни, но много от тях все още се усещат доста крехки устройства. Новият флагман на Poco иска да покаже, че мобилните телефони могат да са здрави, без това да влияе на дизайна или възможностите на хардуера

Мартин Дешев Мартин Дешев

18 март 2026, 10:12
Poco X8 Pro поставя фокус над мощта и издръжливостта
Източник: Poco

С представянето на серията POCO X8 Pro, компанията иска да затвърди репутацията си за предоставяне на висока производителност на конкурентни цени. Състояща се от POCO X8 Pro и по-мощния POCO X8 Pro Max, новата линия разширява границите на това, което потребителите могат да очакват от смартфони от горния среден клас, съчетавайки флагмански хардуер, дизайн и AI функции. Всичко това събрано в по-здрав и издръжлив корпус, който да разсее и усещането, че смартфоните са крехки устройства.

POCO X8 Pro Max прави световен дебют с чипсета Dimensity 9500s. Този 3nm чип използва дизайн "4+4 All Big Core", достигащ тактова честота от 3.73GHz, което му позволява да постигне резултат от 3 085 998 точки в AnTuTu. Тази скорост се допълва от LPDDR5X 9600Mbps RAM памет и UFS 4.1 памет.

POCO X8 Pro също има какво да покаже, като представя премиерата на Dimensity 8500-Ultra, който осигурява 25% увеличение на производителността на графичния процесор в сравнение с предшественика си. За да поддържа тези системи оптимално работещи по време на интензивни игри, POCO представи своята технология за охлаждане 3D IceLoop. Pro Max разполага с охлаждаща площ от 5800 mm2, която може да намали температурата на ядрото на чипа с до 3 градуса по Целзий. POCO допълва този хардуер със своята технология WildBoost Optimization, която интелигентно управлява производителността, за да поддържа стабилна честота на кадрите и да намалява консумацията на енергия.

Как да извлечем максимума от таблет с Android като лаптоп

X8 Pro Max разполага с 6,83-инчов екран, докато X8 Pro предлага 6,59-инчов панел. И двата достигат пикови нива на яркост до 3500 нита. Усъвършенстваните функции за грижа за очите, включително 3840Hz PWM затъмняване и сертификати от TÜV Rheinland, правят продължителната употреба по-комфортна.

От гледна точка на дизайна, серията POCO X8 Pro е с елегантна, модерна естетика. Pro Max съчетава метална рамка с гръб от фибростъкло за първокласно усещане, като и двата модела се отличават с тънки рамки и високо съотношение екран-корпус. Уникален щрих идва под формата на RGB осветление около модула на камерата, добавяйки персонализируем и динамичен визуален елемент. Издръжливостта също е приоритет, със защита Gorilla Glass 7i и IP66/IP68 рейтинги за устойчивост на прах и вода.

Сгъваемият iPhone ще се превръща в iPad и идва скоро

Серията Samsung Galaxy S26 прави AI наистина интуитивен

Животът на батерията е друга изпъкваща характеристика. POCO X8 Pro Max разполага с батерия от 8500mAh, обещаваща до два дни употреба с едно зареждане. Проектирана е да поддържа 80% капацитет дори след шест години редовна употреба (1600 цикъла), докато POCO X8 Pro предлага капацитет от 6500mAh в по-компактен корпус. И двете устройства поддържат 100W бързо зареждане и 27W обратно зареждане. Интелигентното управление на зареждането помага за поддържане на здравето и безопасността на батерията с течение на времето.

Фотографията в серията X8 Pro е подсилена от 50MP основна камера и 20MP селфи сензор. Pro Max използва сензора Light Fusion 600, докато Pro е снабден със Sony IMX882. Изкуственият интелект играе централна роля чрез AI Creativity Assistant, който опростява редактирането и подобрява качеството на изображението, наред с функции като UltraSnap за заснемане на бързо движение. 

Honor Robot Phone и Magic V6 внедряват AI по нов начин

Новият часовник на Huawei е посветен на бегачите

Работеща с Xiaomi HyperOS 3, серията интегрира интелигентни функции като HyperConnect за безпроблемно взаимодействие с устройствата и Google Gemini за AI асистенция. Допълнителни инструменти като Circle to Search и дори специален режим за закупуване на билети подчертават фокуса на марката върху използваемостта в реалния свят. За първи път потребителите могат да осъществяват гласови повиквания дори без мрежа чрез Xiaomi Offline Communication. 

Apple увеличава хардуерната си доминация с нови чипове

Apple излиза от Матрицата с новия MacBook Neo

POCO X8 Pro Max (12+256GB) е на цена от 529 евро, докато POCO X8 Pro (8+256GB) ще се появи на пазара на цена от 389 евро. Наличността варира в зависимост от региона, като Pro Max се предлага в бяло, черно и синьо, а Pro - в черно, бяло и ментово зелено. 

Редактор: Мартин Дешев
смартфон мобилен телефон Poco технологии
Последвайте ни
Парламентът реши: Пенсионерите ще получават добавки два пъти годишно

Парламентът реши: Пенсионерите ще получават добавки два пъти годишно

Мъртъв ли е Бенямин Нетаняху? Как опитите му да докаже, че е жив, породиха хаос

Мъртъв ли е Бенямин Нетаняху? Как опитите му да докаже, че е жив, породиха хаос

МС обяви критериите за отпускане на помощи за горива

МС обяви критериите за отпускане на помощи за горива

Зеленски се разтревожи: Войната в Иран забавя мирните преговори за Украйна

Зеленски се разтревожи: Войната в Иран забавя мирните преговори за Украйна

Част от хората с ниски доходи ще останат без добавки

Част от хората с ниски доходи ще останат без добавки

pariteni.bg
8 идеи, с които да изненадате котешки стопанин за Свети Валентин

8 идеи, с които да изненадате котешки стопанин за Свети Валентин

dogsandcats.bg
Изгасиха димящи пелети в хижа „Петрохан”
Ексклузивно

Изгасиха димящи пелети в хижа „Петрохан”

Преди 1 ден
Мерц категорично отказа на Тръмп за Иран
Ексклузивно

Мерц категорично отказа на Тръмп за Иран

Преди 1 ден
Западни лидери застанаха срещу Израел
Ексклузивно

Западни лидери застанаха срещу Израел

Преди 1 ден
Шон Пен се срещна със Зеленски, отива на фронта в Украйна
Ексклузивно

Шон Пен се срещна със Зеленски, отива на фронта в Украйна

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Скръбна вест: Отиде си проф. Желязко Стоянов - човекът, който модернизира Университетската библиотека

Скръбна вест: Отиде си проф. Желязко Стоянов - човекът, който модернизира Университетската библиотека

България Преди 13 минути

.

Кожата говори! А, ти чуваш ли я?

Любопитно Преди 33 минути

<p>Започва се: ЦИК тегли номерата за изборите. Вижте важните дати и какво е строго забранено в кампанията</p>

Всичко за изборите на 19 април - календар на ключовите срокове

България Преди 51 минути

Ето кои са основните срокове и събития, свързани с предстоящите избори, според ЦИК

Доналд Тръмп

Бизнес инстинкти на бойното поле: Стратегията на Тръмп във войната с Иран

Свят Преди 59 минути

Президентът на САЩ Доналд Тръмп сега прилага непредсказуемия стил, с който изгради бизнес империята и политическата си марка, към далеч по-сложната и чувствителна роля на военновременен лидер

"Величие" обяви водачите на листите си за изборите на 19 април

"Величие" обяви водачите на листите си за изборите на 19 април

България Преди 1 час

<p>Разследват смъртта на млада жена в болница в София</p>

Прокуратурата разследва смъртта на млада жена в болница в София

България Преди 1 час

Има съмнения за лекарска грешка или немарливост

,

След 29-часово прекъсване: Възстановиха тока в Куба

Свят Преди 1 час

Американският президент Доналд Тръмп засили реториката си срещу управлявания от комунисти остров

.

Министър Шарков пред ОССЕ: Гарантираме прозрачност на машинния вот и видеонаблюдението

България Преди 1 час

МЕУ се срещна с Мисията на ОССЕ/СДИПЧ за наблюдение на изборите

Снимката е архивна

Морето у нас изхвърли две тела, едното - на гола жена

България Преди 1 час

Мощен взрив разтърси Бейрут - Израел разширява ударите срещу "Хизбула"

Мощен взрив разтърси Бейрут - Израел разширява ударите срещу "Хизбула"

Свят Преди 1 час

В южната и в източната част на Ливан най-малко 14 души са били убити при отделни израелски въздушни удари

.

Рая Назарян и управляващият посолството на САЩ обсъдиха визите и партньорството ни

България Преди 2 часа

Срещата е била инициирана от американската страна

Иран екзекутира "шпионин на Мосад" - напрежението с Израел ескалира

Иран екзекутира "шпионин на Мосад" - напрежението с Израел ескалира

Свят Преди 2 часа

Мъжът е бил признат за "виновен в предоставянето на снимки и информация за чувствителни обекти в Иран на израелската шпионска агенция Мосад"

Али Лариджани

Кой ще управлява Иран? Убийството на Лариджани задълбочава парализата в Техеран

Свят Преди 2 часа

Лариджани не беше военен командир, но беше централна фигура във формирането на стратегическите решения на Иран. Като секретар на Висшия съвет за национална сигурност той се намираше в сърцето на вземането на решения по въпросите на войната, дипломацията и националната сигурност

Сините и Червените предизвикаха неочаквани реакции у шеф Ангелов

Сините и Червените предизвикаха неочаквани реакции у шеф Ангелов

Любопитно Преди 2 часа

Двата отбора издадоха всички свои поръчки заедно за първи път

Брутална агресия в Русе: Нападнаха с юмруци шофьор на автобус

Брутална агресия в Русе: Нападнаха с юмруци шофьор на автобус

България Преди 2 часа

<p>Политическа буря?&nbsp;Мирчев отрече напрежение в ПП-ДБ</p>

Ивайло Мирчев: Няма напрежение в ПП-ДБ, коалицията търси подкрепа

България Преди 2 часа

Според него Божанов е национален рекордьор по брой преференции

Всичко от днес

От мрежата

10 неща, които правите, а котката ви мрази - част 2

dogsandcats.bg

9 често срещани спешни случаи при котките

dogsandcats.bg
1

Тръгват корабчетата към остров Света Анастасия

sinoptik.bg
1

Жирафче и слонче се родиха в зоопарка в Копенхаген

sinoptik.bg

С три деца, Даяна Ханджиева се завърна пред обектива

Edna.bg

10 години по-късно: Зендая на премиерата си с роклята от Оскарите 2015

Edna.bg

Бивш директор на ЦСКА с ново назначение

Gong.bg

Изненада: Венецуела е новият световен шампион по бейзбол след победа над САЩ във финала

Gong.bg

НС реши: Пенсионерите ще получават добавки два пъти годишно

Nova.bg

НАТО разполага втора ПВО система „Пейтриът“ в Турция

Nova.bg