Poco X8 Pro поставя фокус над мощта и издръжливостта

С представянето на серията POCO X8 Pro, компанията иска да затвърди репутацията си за предоставяне на висока производителност на конкурентни цени. Състояща се от POCO X8 Pro и по-мощния POCO X8 Pro Max, новата линия разширява границите на това, което потребителите могат да очакват от смартфони от горния среден клас, съчетавайки флагмански хардуер, дизайн и AI функции. Всичко това събрано в по-здрав и издръжлив корпус, който да разсее и усещането, че смартфоните са крехки устройства.

POCO X8 Pro Max прави световен дебют с чипсета Dimensity 9500s. Този 3nm чип използва дизайн "4+4 All Big Core", достигащ тактова честота от 3.73GHz, което му позволява да постигне резултат от 3 085 998 точки в AnTuTu. Тази скорост се допълва от LPDDR5X 9600Mbps RAM памет и UFS 4.1 памет.

POCO X8 Pro също има какво да покаже, като представя премиерата на Dimensity 8500-Ultra, който осигурява 25% увеличение на производителността на графичния процесор в сравнение с предшественика си. За да поддържа тези системи оптимално работещи по време на интензивни игри, POCO представи своята технология за охлаждане 3D IceLoop. Pro Max разполага с охлаждаща площ от 5800 mm2, която може да намали температурата на ядрото на чипа с до 3 градуса по Целзий. POCO допълва този хардуер със своята технология WildBoost Optimization, която интелигентно управлява производителността, за да поддържа стабилна честота на кадрите и да намалява консумацията на енергия.

X8 Pro Max разполага с 6,83-инчов екран, докато X8 Pro предлага 6,59-инчов панел. И двата достигат пикови нива на яркост до 3500 нита. Усъвършенстваните функции за грижа за очите, включително 3840Hz PWM затъмняване и сертификати от TÜV Rheinland, правят продължителната употреба по-комфортна.

От гледна точка на дизайна, серията POCO X8 Pro е с елегантна, модерна естетика. Pro Max съчетава метална рамка с гръб от фибростъкло за първокласно усещане, като и двата модела се отличават с тънки рамки и високо съотношение екран-корпус. Уникален щрих идва под формата на RGB осветление около модула на камерата, добавяйки персонализируем и динамичен визуален елемент. Издръжливостта също е приоритет, със защита Gorilla Glass 7i и IP66/IP68 рейтинги за устойчивост на прах и вода.

Животът на батерията е друга изпъкваща характеристика. POCO X8 Pro Max разполага с батерия от 8500mAh, обещаваща до два дни употреба с едно зареждане. Проектирана е да поддържа 80% капацитет дори след шест години редовна употреба (1600 цикъла), докато POCO X8 Pro предлага капацитет от 6500mAh в по-компактен корпус. И двете устройства поддържат 100W бързо зареждане и 27W обратно зареждане. Интелигентното управление на зареждането помага за поддържане на здравето и безопасността на батерията с течение на времето.

Фотографията в серията X8 Pro е подсилена от 50MP основна камера и 20MP селфи сензор. Pro Max използва сензора Light Fusion 600, докато Pro е снабден със Sony IMX882. Изкуственият интелект играе централна роля чрез AI Creativity Assistant, който опростява редактирането и подобрява качеството на изображението, наред с функции като UltraSnap за заснемане на бързо движение.

Работеща с Xiaomi HyperOS 3, серията интегрира интелигентни функции като HyperConnect за безпроблемно взаимодействие с устройствата и Google Gemini за AI асистенция. Допълнителни инструменти като Circle to Search и дори специален режим за закупуване на билети подчертават фокуса на марката върху използваемостта в реалния свят. За първи път потребителите могат да осъществяват гласови повиквания дори без мрежа чрез Xiaomi Offline Communication.

POCO X8 Pro Max (12+256GB) е на цена от 529 евро, докато POCO X8 Pro (8+256GB) ще се появи на пазара на цена от 389 евро. Наличността варира в зависимост от региона, като Pro Max се предлага в бяло, черно и синьо, а Pro - в черно, бяло и ментово зелено.