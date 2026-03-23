Microsoft с план как Windows 11 да засенчи конкурентите

П рез по-голямата част от жизнения си цикъл Windows 11 е определян от борбата между амбициозните иновации и по-консервативните желания на потребителите. Те често са се чувствали като бета тестери на интерфейс, който е „в процес на разработка“ и напоследък критикуват платформата, че е нестабилна и се усеща остаряла на фона на macOS, като има прекален фокус върху AI функциите.

Microsoft представи нови планове за Windows, които обещават значителни подобрения. Като се фокусира върху обновяване, насочено към качеството, технологичният гигант се отдалечава от експерименталното пренасищане и се насочва към функции, които дават приоритет на действителния ежедневен работен процес на неговите 1,4 милиарда потребители.

В основата на това усилие е подновен ангажимент към качеството. В официалната си пътна карта Microsoft набляга на „по-плавна и по-надеждна“ система, насочена към подобрения в цялата екосистема – от драйвери и приложения до стабилност на основната операционна система. Това бележи ясна промяна в приоритетите, като компанията признава, че последователността и производителността са също толкова важни, колкото и добавянето на нови функции.

Една от най-забележимите промени ще бъде подобрената производителност. Microsoft работи за намаляване на използването на RAM памет, ускоряване на стартирането на приложения и за по-бързо и по-надеждно изпълнение на ежедневните задачи, като например използване на File Explorer или търсене на файлове. Тези актуализации са особено важни за устройства от среден клас, където Windows 11 често се затруднява в сравнение с конкурентите и идва дни след като Apple представи MacBook Neo - по-евтин лаптоп, насочен именно към този ценови клас.

Наред с производителността, използваемостта получава сериозен тласък. Една от най-желание функции най-накрая се завръща: подвижна лента на задачите. Потребителите скоро ще могат да я поставят в горната или страничната част на екрана, възстановявайки гъвкавостта, която беше премахната в по-ранните версии на Windows 11. Менюто „Старт“ и лентата на задачите също се усъвършенстват, за да се усещат по-отзивчиви и персонализируеми. Предстоящата актуализация „Dynamic Layout“ най-накрая ще позволи на потребителите да отделят лентата на задачите, да я преместват в различни страни на екрана и да използват „Smart Folders“ в менюто „Старт“, които автоматично категоризират приложенията въз основа на моделите на употреба.

Друга ключова промяна е по-сдържаният подход към изкуствения интелект. Докато Microsoft силно промотира Copilot през последните години, сега компанията планира да намали присъствието си в основни приложения като Notepad и Snipping Tool.

Освен интерфейса, Microsoft удвоява усилията си върху системното оптично разпознаване на символи (OCR). Интегрирана директно в Snipping Tool и File Explorer, тази функция позволява на Windows да „чете“ всеки текст, появяващ се във видеоклип, изображение или PDF файл, без да е необходим софтуер на трета страна. В съчетание с новата странична лента „Live Actions“, потребителите могат да маркират текст на екрана си, за да задействат незабавно обобщения, преводи или записи в календара, управлявани от изкуствен интелект.

Най-важният аспект от плана за 2026 г. обаче е „Инициативата за качество на Windows“. Както беше посочено в скорошни публикации до общността на Windows Insider, Microsoft преструктурира цикъла си на актуализации, за да даде приоритет на стабилността „Under-the-Hood“. Това включва нов режим „Kernel Isolation“ за стандартни потребители, който изолира фоновите процеси, за да предотврати срив на едно приложение, който да засегне цялата система. Като се насочва към „модулна“ система за актуализации, Microsoft възнамерява да предоставя функционални „моменти“ без честите рестартирания на системата, които исторически са измъчвали потребителите на Windows.

Подобренията в сигурността и надеждността са друг основен фокус. Обновеният Windows Hello, по-добрата съвместимост на драйверите и по-стабилното поведение при събуждане и свързване са част от плана.

И така, кога можем да очакваме тази версия на Windows? Разгръщането е планирано в два отделни етапа. Първата „Вълна на стабилност“ е насрочена за края на второто тримесечие на 2026 г., като се фокусира върху основните системни подобрения и новите защити на ядрото. „Вълната на функциите“, която включва основни промени в потребителския интерфейс и усъвършенствани инструменти за OCR, се очаква да пристигне като актуализация „26H2“ през есента на 2026 г.