Достатъчно зряло ли е човечеството, за да се справи със супер AI

Свръхинтелигентният изкуствен интелект изглежда неизбежен, но според изпълнителния директор на Anthropic Дарио Амодей, рисковете от тази технология са много големи, особено имайки предвид факта, че цивилизацията може да не е готова за такава власт

27 януари 2026, 11:24
Apple започва AI стратегията си от нулата с нови цели
Започва битка срещу AI "плява", заливаща интернет
Функции за Gemini за Android, които не използваме
Време е AI да навлезе в нов етап: полезен на практика и за всички в ежедневието
Недостиг на чипове вдига цените на смартфони и PC
Защо батерията на смартфона пада, когато не го ползваме и какво можем да направим
Google Gemini става личен асистент за всеки потребител и ще има специална персонална памет
Защо Google предизвика "код червено" в OpenAI

Т ъй като системите за изкуствен интелект бързо придобиват възможности, които конкурират и дори задминават човешки експерти, един от най-належащите дебати не е само дали изкуственият интелект ще надмине хората, а дали сме достатъчно зрели, за да се справим с последствията. В есето си „Юношеството на технологиите“, изпълнителният директор на AI компанията Anthropic Дарио Амодей твърди, че човечеството се намира в критичен момент: ера, в която мощен изкуствен интелект с ум, надвишаващ този на носителите на Нобелова награда и способен да действа автономно, може да е факт само след няколко години.

Вдъхновен от филма „Контакт“, Амодей задава централния въпрос на нашата епоха: Как една цивилизация оцелява през своята „технологична юношеска възраст“ – онзи опасен период, в който силата ѝ да се самоунищожи изпреварва зрелостта ѝ да управлява тази сила? 

Централната метафора на Амодей очертава настоящата ни ситуация като тази на подрастващ, който се учи да използва изключителна сила, без да се самоунищожава. Точно както тийнейджърът се учи да контролира емоциите и импулсите си, обществото сега трябва да развие институциите, регулациите и колективната мъдрост, за да използва отговорно изкуствения интелект. Но въпросът е неотложен: ще пораснем ли навреме? 

Амодей твърди, че вече не сме в сферата на научната фантастика. „Законите за мащабиране“ – предвидимата връзка между изчислителната мощност и интелигентността, са се запазили стабилни в продължение на десетилетие. Преминахме от изкуствен интелект, който се бореше с основна аритметика, към модели, които решават нерешени математически проблеми и пишат по-голямата част от кода в водещи лаборатории.

AI сега помага за изграждането на следващото поколение изкуствен интелект. Тази експоненциална траектория прави появата на „мощен изкуствен интелект“ неизбежна. На път сме да получим „цяла държава с гении, събрана в център за данни“ и Амодей предупреждава, че през 2026 г. сме значително по-близо до реална опасност, отколкото бяхме само преди три години.

От положителната страна, Амодей вече е описвал трансформативния потенциал на изкуствения интелект. Това е бъдеще, в което машините помагат за ускоряване на откритията в биологията, медицината и науката, драстично подобряват жизнения стандарт и отключват решения на дългогодишни глобални предизвикателства. Тази оптимистична визия зависи от създаването на системи, които са съобразени с човешките ценности и се прилагат етично. 

Но опасността, както той очертава в „Юношеството на технологиите“, идва от огромния мащаб и непредсказуемостта на свръхинтелигентните системи. Мощният изкуствен интелект не само отговаря на въпроси. Той може да действа в света: да пише код, да проектира експерименти, да автоматизира задачи и да преследва цели за дълги периоди с минимална човешка намеса. И никой все още не може да гарантира, че тези системи ще се държат добронамерено, дори когато им се поставят на пръв поглед безобидни цели. 

Амодей отбелязва, че общественото настроение към изкуствения интелект се колебае рязко между „обреченост“ (разглеждане на гибелта като религиозно пророчество) и спасител (третиране на изкуствения интелект като гарантирано спасение). Това колебание пречи на трезвата, основана на факти политика, необходима за оцеляване при „променящите се приливи“.

Изкуственият интелект може да се превърне в най-добрия инструмент за „авторитарни кошмари“, позволявайки автономно наблюдение и рояци от дронове, които биха могли да превърнат свободата в реликва от миналото. Амодей прогнозира, че 50% от работните места в офиса на начално ниво могат да изчезнат през следващите 1-5 години. За разлика от миналите индустриални промени, изкуственият интелект нарушава цялата когнитивна работа едновременно, оставяйки хората с по-малко възможности за преквалификация.

Един от ключовите аргументи на Амодей е, че правителствата, компаниите и обществата далеч не са готови да се справят с етичните, регулаторните и геополитическите последици от свръхинтелигентния изкуствен интелект. Политиците често реагират бавно на технологичните промени и има тенденция да се дава приоритет на краткосрочните икономически ползи пред дългосрочното смекчаване на риска. Междувременно частните фирми се конкурират в изграждането на все по-мощни модели, понякога без надеждни протоколи за безопасност.

Тази разлика между технологичните възможности и социалната готовност поражда сериозни опасения. Ако системите с изкуствен интелект станат широко разпространени, преди да съществуват стабилни предпазни мерки, рисковете се усилват: от злоупотребата с изкуствен интелект за създаване на биологични заплахи, до икономически смущения чрез съкращаване на работни места, до безпрецедентно наблюдение и манипулация от страна на държавни или корпоративни участници. 

И така, човечеството достатъчно зряло ли е? Отговорът на Амодей е предпазлив и условен. Той вярва, че с решителни усилия можем да се справим с този преход. Но това изисква реалистично, трезво определяне на рисковете, свързани с AI, а не само пожелателно мислене.

Също така трябва да се направят по-силни регулаторни рамки и международно сътрудничество. Редом с това трябва да има задълбочени инвестиции в изследвания за безопасността на AI, както и обществена ангажираност по отношение на етичните и обществените последици. 

„Годините пред нас ще бъдат много трудни“, заключава Амодей. Намираме се в най-тъмната част на тунела, където инструментите ни стават богоподобни, докато мъдростта ни остава твърде човешка. Дали ще преминем през това технологично юношество зависи от способността ни да спрем да се караме и да започнем да третираме свръхинтелигентността като тест на екзистенциално ниво, какъвто всъщност е. 

Редактор: Мартин Дешев
