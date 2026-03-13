Любопитно

„Път през хаоса“ в „Темата на NOVA”

13 март 2026, 15:56
„Път през хаоса“ в „Темата на NOVA”
Деница Суруджийска   
Източник: NOVA

В ируси, които не разболяват, а лекуват смъртоносни диагнози. Генни мутации, които убиват други генни мутации, за да спасят милиони обречени хора. Това са само част от най-новите оръжия в борбата с рака. В „Темата на NOVA” журналистът Деница Суруджийска и операторите Ангел Пешков и Георги Георгиев ще влязат в лабораториите на български учени, които разработват революционни методи за лечение и профилактика.

Пробивите им в сферата на медицинската онкология и на имунологията вече имат международно признание и дават шанс за нов живот на пациенти с животозастрашаващи заболявания. Екипът на NOVA ще заведе зрителите и в света на компютърните симулации и наночастиците, които се оказват ключ към медицина от ново измерение. Очаквайте истории, в които молекулите на надеждата успяват да победят клетките на смъртта. Монтажът на предстоящия епизод от документалната поредица е дело на Кристиян Димов.

Гледайте „Път през хаоса“ в „Темата на NOVA“ на 14 март, събота, веднага след Новините на NOVA в 19:00 часа.

Източник: NOVA    
Рак Лечение на рак Медицинска онкология Имунология Български учени
