България

Димитър Бербатов представя план за превенция на детското затлъстяване чрез спорт

Програмата предвижда здравословно хранене в училищата, контрол върху енергийните напитки и безплатна филтрирана вода

13 март 2026, 16:08
Димитър Бербатов представя план за превенция на детското затлъстяване чрез спорт
Източник: скрийншот/NOVA

С ъветникът на служебния премиер по въпросите на младежта и спорта Димитър Бербатов предлага програми за повече спорт и здравословен начин на живот сред учениците. От пресслужбата на Министерски съвет съобщиха, че той е изпратил конкретни идеи и предложения до служебните министри на младежта и спорта, на образованието и науката и на здравеопазването - Димитър Илиев, Сергей Игнатов и Михаил Околийски.

Предложенията са разработени след срещи с тримата министри и имат за цел да утвърдят спорта като фактор за здраве, профилактика и превенция на заболяванията чрез насърчаване на физическата активност и здравословния начин на живот сред младите хора.

Бербатов и министър Игнатов обсъдиха: Физкултурните салони в училищата да са отворени след часовете

В писмо до министрите Илиев и Игнатов Бербатов представя оперативен план „Отворен салон“, който предвижда училищните спортни зали да бъдат отворени за ползване след учебните часове. Планът включва въвеждането на национален единен договор за лицензирани клубове, като средствата от наеми ще се използват за ремонти, модернизация, консумативи и охрана на училищната база. Предвиден е акцент върху хигиената, безопасността и равноправния достъп до спортните съоръжения както за професионален, така и за масов спорт. Системата ще функционира на регионален принцип, като приоритет ще имат клубове, в които тренират ученици от съответното училище.

Във второ писмо до министрите Околийски и Игнатов съветникът на премиера предлага програмата „Здраве чрез спорт“, насочена към превенция на детското затлъстяване, диабет тип 2 и гръбначни изкривявания. Инициативата предвижда създаване на 28 мобилни медицински екипа, въвеждане на дигитален „Здравен паспорт“ за децата и използване на целеви средства от акцизи за финансиране на програмата.

В рамките на предложението са предвидени и здравни ваучери, които да позволят на деца с медицинска необходимост да посещават спортни клубове за масов спорт, както и сертифициране на треньори по първа помощ и реакция при спортни травми.

Спортът е по-добрият начин децата да пораснат

Програмата включва и мерки за насърчаване на здравословното хранене в училищата, сред които ограничаване на енергийните напитки, включване на плодове и зеленчуци в училищното меню, контрол върху вендинг машините и осигуряване на безплатна филтрирана вода в близост до спортните зали. Според предложенията реализирането на инициативите би превърнало училищата в центрове за здраве и активност, в които спортът и храненето се използват като инструменти за превенция, образование и социална интеграция на младите хора.

В началото на седмицата служебният здравен министър доц. Михаил Околийски и Димитър Бербатов обсъдиха на среща детското здраве чрез спорт. 

Източник: БТА, Николета Василева    
Димитър Бербатов Спортни програми Здравословен начин на живот Спорт за ученици Превенция на заболявания Училищни спортни зали Детско затлъстяване Здравословно хранене Здравни ваучери Дигитален здравен паспорт
Снимката е архивна

Сняг покри пясъчните дюни на Сахара след десетилетие

Свят Преди 4 минути

Снеговалежът е регистриран край град Айн Сефра, като изненада както местните жители, така и туристите

Семейна закачка: Кейт направи кафе на Уилям, той го отказа с усмивка

Семейна закачка: Кейт направи кафе на Уилям, той го отказа с усмивка

Любопитно Преди 8 минути

Принц Уилям отказа кафето на Кейт по време на визита в Лондон, защото не е безкофеиново, докато принцесата призна, че вече избягва алкохола заради диагнозата си. Двамата очароваха тълпите на пазара „Боро“, като влязоха в ролята на продавачи

Деница Суруджийска

„Път през хаоса“ в „Темата на NOVA”

Любопитно Преди 44 минути

Не пропускайте тази събота след централната емисия новини

ЕК: Не е време за отслабване на санкциите срещу Русия

ЕК: Не е време за отслабване на санкциите срещу Русия

Свят Преди 53 минути

ЕК остава убедена, че таванът на петролните цени и наложените срещу Русия европейските санкции са добре преценени

Лукашенко

Лукашенко предупреди: Беларус ще използва ракетите "Орешник" при заплаха

Свят Преди 1 час

Президентът призова Украйна, Полша и Литва да не закачат страната, за да избегнат ескалация

<p>&quot;Няма да ни заплашват&quot;: Орбан отправи остър отговор към Зеленски</p>

Орбан: Унгария няма да се поддаде на изнудване от Украйна

Свят Преди 1 час

Премиерът обвини Зеленски, че застрашава енергийната сигурност на страната заради спора около петролния поток

<p>Пеевски: ПП-ДБ показаха, че обичат Америка само когато е тя на Сорос</p>

Делян Пеевски: ПП-ДБ показаха, че обичат Америка само когато е тя на Сорос

България Преди 1 час

Много съм доволен от решението на парламента, отбеляза той

<p>Стана ясно кой заема&nbsp;поста на Гюров в БНБ</p>

Бившият шеф на КФН Карина Караиванова влиза в ръководството на БНБ

България Преди 1 час

За нейната кандидатура гласуваха 101 народни представители, 28 бяха "против" и 16 се въздържаха

Рокади в МВР: Смениха трима зам.-директори на СДВР

Рокади в МВР: Смениха трима зам.-директори на СДВР

България Преди 1 час

Директорът на дирекцията е представил новите си заместници днес в 14 часа

<p>Предприети ли са&nbsp;действия от МВР&nbsp;за сваляне на сатиричната страница &quot;Копейкин&quot;</p>

Емил Дечев: От МВР не са предприемали действия за сваляне на сатиричната фейсбук страница "Копейкин"

България Преди 1 час

За изясняване на факти и обстоятелства по случая от ГДБОП е изготвено искане до компанията „Мета” за установяване на IР адресите, използвани от администратор за управление на “Копейкин“

Между ада в Иран и бункерите в Израел: Две разтърсващи истории в "Телеграфно подкастът"

Между ада в Иран и бункерите в Израел: Две разтърсващи истории в "Телеграфно подкастът"

България Преди 1 час

Иранецът Мехди Мосадегпур и журналистът Камен Петров – описват ежедневието си от двете страни на конфликта

Започва изплащането на втората част от социалната помощ за ученици

Започва изплащането на втората част от социалната помощ за ученици

България Преди 1 час

Средствата са предвидени за учениците от 1, 2, 3, 4 и 8 клас, които са около 240 хиляди в цялата страна

<p>Борисов: Вместо да ни благодарят,&nbsp;те правят безумни изказвания</p>

Борисов за удължителния бюджет: Вместо да ни благодарят, че го подкрепихме, те правят безумни изказвания

България Преди 2 часа

В Разград, където е на посещение, той обяви, че Красимир Вълчев ще е водач на листата там

Елена и Мартин взимат съдбоносно решение в новия епизод на “Борба до ключ: Home2U срещу INclusive”

Елена и Мартин взимат съдбоносно решение в новия епизод на “Борба до ключ: Home2U срещу INclusive”

Любопитно Преди 2 часа

Готово ли е семейството да се откаже от приключението на живота си?

НС задължи правителството да внесе ратификация за Съвета за мир на Тръмп

НС задължи правителството да внесе ратификация за Съвета за мир на Тръмп

България Преди 2 часа

Меган Маркъл с трогателна изненада за болни деца в Лос Анджелис

Меган Маркъл с трогателна изненада за болни деца в Лос Анджелис

Свят Преди 2 часа

Кадри от събитието показват Меган с черна предпазна маска, усмихната до малките пациенти, докато оцветява картинки на Hello Kitty и твори заедно с децата и болничния персонал

