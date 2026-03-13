Димитър Бербатов представя план за превенция на детското затлъстяване чрез спорт

С ъветникът на служебния премиер по въпросите на младежта и спорта Димитър Бербатов предлага програми за повече спорт и здравословен начин на живот сред учениците. От пресслужбата на Министерски съвет съобщиха, че той е изпратил конкретни идеи и предложения до служебните министри на младежта и спорта, на образованието и науката и на здравеопазването - Димитър Илиев, Сергей Игнатов и Михаил Околийски.

Предложенията са разработени след срещи с тримата министри и имат за цел да утвърдят спорта като фактор за здраве, профилактика и превенция на заболяванията чрез насърчаване на физическата активност и здравословния начин на живот сред младите хора.

Бербатов и министър Игнатов обсъдиха: Физкултурните салони в училищата да са отворени след часовете

В писмо до министрите Илиев и Игнатов Бербатов представя оперативен план „Отворен салон“, който предвижда училищните спортни зали да бъдат отворени за ползване след учебните часове. Планът включва въвеждането на национален единен договор за лицензирани клубове, като средствата от наеми ще се използват за ремонти, модернизация, консумативи и охрана на училищната база. Предвиден е акцент върху хигиената, безопасността и равноправния достъп до спортните съоръжения както за професионален, така и за масов спорт. Системата ще функционира на регионален принцип, като приоритет ще имат клубове, в които тренират ученици от съответното училище.

Във второ писмо до министрите Околийски и Игнатов съветникът на премиера предлага програмата „Здраве чрез спорт“, насочена към превенция на детското затлъстяване, диабет тип 2 и гръбначни изкривявания. Инициативата предвижда създаване на 28 мобилни медицински екипа, въвеждане на дигитален „Здравен паспорт“ за децата и използване на целеви средства от акцизи за финансиране на програмата.

В рамките на предложението са предвидени и здравни ваучери, които да позволят на деца с медицинска необходимост да посещават спортни клубове за масов спорт, както и сертифициране на треньори по първа помощ и реакция при спортни травми.

Спортът е по-добрият начин децата да пораснат

Програмата включва и мерки за насърчаване на здравословното хранене в училищата, сред които ограничаване на енергийните напитки, включване на плодове и зеленчуци в училищното меню, контрол върху вендинг машините и осигуряване на безплатна филтрирана вода в близост до спортните зали. Според предложенията реализирането на инициативите би превърнало училищата в центрове за здраве и активност, в които спортът и храненето се използват като инструменти за превенция, образование и социална интеграция на младите хора.

В началото на седмицата служебният здравен министър доц. Михаил Околийски и Димитър Бербатов обсъдиха на среща детското здраве чрез спорт.