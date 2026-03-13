Бившият шеф на КФН Карина Караиванова влиза в ръководството на БНБ

П арламентът избра Карина Караиванова за подуправител на Българската народна банка (БНБ), ръководител на управление „Емисионно“. За нейната кандидатура гласуваха 101 народни представители, 28 бяха "против" и 16 се въздържаха. След това Караиванова положи клетва пред Народното събрание.

Тя беше изслушана вчера от парламентарната комисия по бюджет и финанси.

Кандидатурата ѝ беше представена днес в пленарната зала от гуверньора на БНБ Димитър Радев, който посочи, че Карина Караиванова притежава необходимите професионални качества и институционален опит да изпълнява отговорностите на подуправител на БНБ и ръководител на управление „Емисионно“. Убеден съм, че предложеният кандидат ще допринесе за укрепване на институционалната роля на БНБ и за ефективното изпълнение на нейните функции в рамките на еврозоната, заяви той.

Припомняме, че Андрей Гюров беше избран за подуправител на Българска народна банка, ръководител на управление „Емисионно“, на 26 юли 2023 г. от 49-ото Народно събрание.

На 19 февруари в деловодството на Народното събрание (НС) постъпи писмо от Андрей Гюров с което заявява, че с оглед назначаването му за служебен премиер, на основание чл.13 ал.5 от Закона за БНБ, подава оставка от заеманата длъжност на подуправител.

Нов заместник-министър на финансите

Карина Караиванова-Ганозова е утвърден експерт в областта на публичните финанси и финансовото регулиране, с над 20 години опит на висши позиции в българската държавна администрация и в международни институции, се посочва в доклада на Комисията по бюджет и финанси в Народното събрание.

Карина Караиванова е магистър по финанси и банково дело с редица професионални квалификации. Професионалната ѝ реализация включва седем години представителство на страната ни в Борда на директорите на Европейската банка за възстановяване и развитие. Била е председател на Комисията за финансов надзор, избрана от Народното събрание през 2016 г. Преди това в периода 2012-2016 г. Караиванова е заместник-министър на финансите и представлява България в управителните органи на Европейската инвестиционна банка, Европейския инвестиционен фонд, Черноморската банка за търговия и развитие. В този период Караиванова е била и алтернативен гуверньор за България на Международния валутен фонд.

Кариерата ѝ включва и задълбочен опит в академичната дейност като преподавател във Факултета по икономика и бизнес администрация на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ от 2017 г.