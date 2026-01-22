Започва битка срещу AI "плява", заливаща интернет

Защо батерията на смартфона пада, когато не го ползваме и какво можем да направим

Време е AI да навлезе в нов етап: полезен на практика и за всички в ежедневието

В годишното си писмо до общността на създателите за 2026 г., главният изпълнителен директор на YouTube Нийл Мохан представи визия, която е едновременно високотехнологична и големи цели. Докато платформата силно се осланя на генеративния изкуствен интелект като „креативен ускорител“, тя едновременно обявява война на нова дигитална чума: „AI плявата“, съобщава CNBC.

Тъй като границата между създадено от хора и генерирано от машини съдържание се размива, YouTube тази година си поставя за приоритет да гарантира, че нискокачественото, повтарящо се и синтетично съдържание няма да заглуши човешките създатели, които направиха платформата известна.

Терминът „AI плява“ (или "помия") наскоро набра популярност (дори стана дума на годината на Merriam-Webster за 2025 г.), за да опише потопа от евтини, масово произвеждани AI видеоклипове, които в момента замърсяват социалните мрежи. Това често са безсмислени, повтарящи се или привличащи вниманието с гръмкостта си видеоклипове, предназначени единствено за алгоритми за препоръки и привличане на рекламни приходи, без да предоставят реална стойност на зрителя. Този феномен е станал толкова разпространен, че някои скорошни изследвания установиха, че едно от всеки пет видеа в новите емисии на YouTube може да е генерирано от изкуствен интелект.

Функции за Gemini за Android, които не използваме

Алгоритмите за препоръки на YouTube захранват голяма част от трафика на платформата. Когато нискокачествените видеоклипове с изкуствен интелект започнат да доминират в препоръките, това може да подкопае потребителското изживяване, като потопи смислено, създадено от човека съдържание под повтарящи се "творения" с изкуствен интелект. Това не само разочарова зрителите, но и застрашава препитанието на утвърдени творци, които зависят от истинската ангажираност.

Мохан признава, че разграничаването на реалното от генерираното от изкуствен интелект съдържание става все по-трудно. Особено с подобряването на инструментите. Загрижеността е особено силна около дийпфейковете и манипулираното съдържание, които биха могли да подведат потребителите, ако не бъдат контролирани.

Време е AI да навлезе в нов етап: полезен на практика и за всички в ежедневието

За да се бори с това, Мохан обяви, че YouTube пренасочва своите усъвършенствани системи за откриване на спам и кликбейт, т.е. подвеждащи заглавия, за да се насочи специално към вредни материали. YouTube планира да подобри съществуващите си системи, за да намали разпространението на повтарящо се, нискоценно съдържание, като изгради инфраструктура, използвана преди това за борба със спама и кликбейтовете. Тези системи са предназначени не само да маркират съдържание с изкуствен интелект, но и да премахват вредно такова, което нарушават правилата на общността.

Създателите вече са длъжни да разкриват кога техните видеоклипове включват генерирано от изкуствен интелект или променено съдържание, а YouTube маркира такива видеоклипове, когато бъдат открити. YouTube не се опитва да елиминира изкуствения интелект от платформата. Всъщност, компанията съобщава, че към декември 2025 г. над 1 милион канала са използвали инструментите за създаване с изкуствен интелект на YouTube ежедневно. Платформата планира да въведе нови функции, за да даде възможност на създателите да използват изкуствения интелект като творчески асистент, а не като пряк път към печалбите.

Недостиг на чипове вдига цените на смартфони и PC

Защо Google предизвика "код червено" в OpenAI

YouTube разширява инструментите за „разпознаване на прилика“, които помагат на създателите на съдържание да управляват как лицето и гласът им се използват в генерирано от изкуствен интелект съдържание, давайки им по-голям контрол върху злоупотребата с имитация и дийпфейкове.

Въпреки че YouTube е гласовит в борбата си срещу „помията“, той далеч не е единствената платформа, която изпитва натиск. В целия дигитален свят 2026 г. се превърна в година на „налагане на автентичност“. Meta (Facebook и Instagram) удвои изискванията си за маркери, използвайки технология за невидим воден знак, за да отбелязва автоматично генерирани от изкуствен интелект изображения и видеоклипове, дори когато създателите се опитват да ги скрият.

Instagram промени алгоритъма си за препоръки, за да даде приоритет на „сигналите за оригиналност“, като "наказва" акаунти, които публикуват синтетично съдържание с голям обем, в полза на създатели, които показват „човешка бъркотия“ и прозрачност TikTok и Reddit също внедряват агресивни нови контрамерки. TikTok наскоро въведе строга политика за „Разкриване на търговско съдържание“, която изрично забранява генерираните от изкуствен интелект реклами, освен ако не са изрично обозначени и нямат документирано съгласие на лицето.

CES 2026 ни показа, че AI излиза от виртуалния свят и навлиза във физическия

Преследването на AI успехи напълно завладя производителите на чипове

Междувременно Reddit значително засили филтрите си за „Карма и авторитет“. В началото на 2026 г. много поддиректории започнаха да използват специализирани ботове за откриване с изкуствен интелект, за да маркират и премахват незабавно AI плява - общи, написани от изкуствен интелект отговори, често използвани за фин маркетинг.

Apple разлюби OpenAI и ще ползва Google Gemini за услугите си с изкуствен интелект

Google Gemini става личен асистент за всеки потребител и ще има специална персонална памет

Междувременно, нишови платформи като Bandcamp заеха по-строга позиция, като забраниха изцяло генерирана от изкуствен интелект музика и дори инструменти, които имитират стиловете на съществуващи изпълнители, за да запазят автентичността и да подкрепят човешките творци. Дори отвъд социалните медии, изследователи и политически групи настояват за хармонизирани стандарти за маркиране на съдържанието в различните платформи.