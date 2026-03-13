Делян Пеевски: ПП-ДБ показаха, че обичат Америка само когато е тя на Сорос

„Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) показаха, че обичат Америка само когато Америка е на Сорос. Чухте ги ясно как громят Америка и президента на Америка. Това каза лидерът на „ДПС – Ново начало“ Делян Пеевски пред журналисти в кулоарите на парламента по повод проекта на решение, с който парламентът задължи служебния кабинет да внесе проект на закон за ратифициране на присъединяването на България, като държава основател, към Устава на Съвета за мира, създаден по инициатива на САЩ.

Пеевски: За България членството в Съвета за мир няма алтернатива

Видях, че Сороското правителство се е развълнувало, явно Сорос и синът му са им се накарали и те изпълняват, добави Пеевски.

Пеевски: Закриването на комисията „Анти-Сорос“ се бави

Много съм доволен от решението на парламента, отбеляза той.