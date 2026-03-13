Емил Дечев: От МВР не са предприемали действия за сваляне на сатиричната фейсбук страница "Копейкин"

О т страна на Министерството на вътрешните работи не са предприемани действия и не е изпращано искане до Мета за премахване на сатиричната страница „Копейкин” във Фейсбук, отговаря служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев на парламентарен въпрос. Той е зададен от народния представител Кристина Петкова от ПГ на „Продължаваме промяната-Демократична България“, като в него се пита относно публично известна информация от 27 февруари, че страницата е била свалена от социалната мрежа. Петкова посочва във въпроса, че около десет дни по-рано в публичното пространство е разпространена информация, че органите на МВР издирват администратора на страницата във връзка със споделен видеоклип, в който мъж стъпква руското знаме - видеоматериал, който е бил разпространен и споделен от множество други потребители в социалните мрежи.

В отговор министър Дечев обяснява, че в дирекция „Киберпрестъпност” към ГДБОП е постъпило писмо с искане за съдействие от областната дирекция на МВР в Пазарджик във връзка с водена проверка в Районно управление - Панагюрище по преписка от 2025 г. за повторно грубо нарушаване на обществения ред и противозаконно унищожаване или повреждане чужда движима или недвижима вещ.

Дечев допълва, че за изясняване на факти и обстоятелства по случая от ГДБОП е изготвено искане до компанията „Мета” за установяване на IР адресите, използвани от администратор за управление на “Копейкин“ за периода от 01.10.2025 г. до 09.01.2026 г., както и за получаване на установъчни данни от регистрацията на посочената група. Във връзка с отправеното искане, до момента в МВР не е постъпвал отговор от администраторите на „Мета“, пише още Дечев в отговора си.