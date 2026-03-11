Технологии

Тим Кук за юбилея на Apple: Сами сме на върха

Създадената от Стив Джобс компания навършва 50 години на 1 април 2026 г., като честванията за големия юбилей вече започват. В рядко интервю изпълнителният директор Тим Кук разказва как запазва желанията на Джобс и развива Apple за новата ера

11 март 2026, 10:05
Д окато Apple наближава един от най-важните моменти в своята история, ръководството на компанията отделя момент, за да размисли върху пътя, който е изминала. Основана на 1 април 1976 г., Apple ще отбележи своята 50-годишнина съвсем скоро, отбелязвайки половин век иновации, които помогнаха за оформянето на съвременния дигитален свят. 

В рядко интервю с Дейвид Поуг от CBS Sunday Morning, главният изпълнителен директор Тим Кук говори открито за наследството на компанията, „ДНК-то“, оставено от Стив Джобс и защо според него Apple е сама на върха.

Кук описва Apple като нещо почти невъзможно за повторение. „Мисля, че Apple е толкова уникално място. Не е възможно да се повтори“, казва той, добавяйки, че компанията е по същество "самотник". 

За компания, известна с обсебеността си от бъдещето, погледът назад не винаги е бил естествен. „Ние не сме с култура, която гледа назад“, признава Кук по време на интервюто. „Нашата сила винаги е свързана с това какво предстои.“ С наближаването на 50-годишната граница обаче, Кук каза, че екипът е трябвало целенасочено да развие „нова сила“, за да оцени историята си. 

Размишлявайки върху последните пет десетилетия, Кук описва чувството като такова, което „кара сърцето ти да пее“. От Macintosh до iPhone и неотдавнашното пускане на пазара на Vision Pro, той изрази огромна благодарност към екипа за пътя на Apple, особено за трансформацията ѝ от компания, която беше „мрачна“ и почти фалирала, до най-ценното предприятие в света. 

Според Кук, тайната зад дългосрочния успех на Apple не е само в продуктите, интелектуалната собственост или дори огромната финансова мощ. Вместо това, той вярва, че най-голямата сила на компанията се крие в нейните хора и култура. Той обяснява, че иновациите започват с хората. „Хората са тези, които създават интелектуалната собственост“, казва Кук. „Културата е тази, която създава иновациите с интелектуалната собственост.“ 

Тъй като културата е нещо, което се развива бавно и зависи до голяма степен от отделните хора, Кук смята, че е изключително трудно за други компании да възпроизведат постигнатото от Apple. Това е една от основните причини, поради които той вижда Apple самостоятелно в индустрията. 

Голяма част от идентичността на Apple остава тясно свързана с покойния ѝ съосновател Стив Джобс, който почина през 2011 г. Кук подчертава, че принципите на Джобс все още определят компанията днес и продължават да ръководят решенията на Apple. Той разкри важен съвет, който Джобс му е дал преди смъртта си през 2011 г.: Никога не питайте какво би направил Стив. 

Джобс наблюдавал как компанията Walt Disney се бори години след смъртта на основателя си, парализирана от ръководство, което постоянно се опитва да имитира Уолт. Джобс искал да се увери, че Apple ще избегне този капан. Като казал на Кук да „прави правилното нещо“, а не „като Стив“, той позволил на Кук да се ръководи от собствените си ценности, като поверителност, екологична устойчивост и достъпност и същевременно запазил „продуктовия плам“ на оригиналната ДНК непокътнат. 

„Принципите на Стив са ДНК-то на тази компания 50 години след нейното създаване“, обяснява Кук, добавяйки, че се надява тези ценности да останат непокътнати дори след 100 или 200 години. 

Размисълът върху историята на Apple е донякъде необичаен за компанията, споделя Кук. Apple традиционно се фокусира върху бъдещето, вместо да гледа назад.

„Винаги сме фокусирани върху следващото голямо нещо“, обясни Кук, отбелязвайки, че културата на компанията е съсредоточена върху подобряването на съществуващите продукти и създаването на технологии, за които хората дори не са осъзнавали, че се нуждаят. Един от най-забележителните аспекти на историята на Apple, според Кук, е колко последователна е останала нейната мисия.

Apple, за разлика от тях, е прекарала пет десетилетия, правейки по същество едно и също нещо: превръщайки напредналите технологии в инструменти, които подобряват живота на хората. Докато компанията се готви да отбележи 50-ия си рожден ден, Кук вярва, че този фокус, съчетан с уникалната ѝ култура, е това, което отличава Apple.

Редактор: Мартин Дешев
