Apple започва AI стратегията си от нулата с нови цели

П одходът на Apple към изкуствения интелект претърпява значителна стратегическа промяна през 2026 г., съобщава Bloomberg. Компанията е планирала големи промени за Siri и по-дълбока интеграция на изкуствения интелект в операционните си системи. Apple ускорява усилията си да настигне конкурентите си в генеративния изкуствен интелект, след като оригиналната ѝ стратегия за Apple Intelligence не беше развита според първоначалните планове.

Най-видимият резултат от тази промяна ще бъде основно обновяване на Siri, която отдавна изостава от конкурентите си в разговорния интелект. Вътрешните планове на Apple вече включват не само постепенни подобрения, но и две отделни нови версии на Siri: подобрена Siri, която ще се появи с пролетна актуализация на софтуера и по-амбициозна версия с изкуствен интелект, планирана за края на 2026 г. с пускането на iOS 27.

Първият важен етап от това рестартиране е насрочен за пролетта на 2026 г. с пускането на iOS 26.4. От години Apple обещава версия на Siri с „личен интелект“, способна да сканира имейлите, да разбира какво има на екрана и да изпълнява многоетапни задачи. След многобройни забавяния, причинени от бъгави вътрешни архитектури, тази версия на Siri най-накрая ще дебютира, но ще бъде задвижвана от Gemini на Google.

Вътрешно обозначена като „Apple Foundation Models версия 10“, тази система с 1,2 трилиона параметъра ще позволи на Siri да изпълни обещанията, дадени още през 2024 г. Потребителите могат да очакват Siri най-накрая да обработва сложни заявки като „Провери полета на майка ми и ми кажи дали имам време да я взема преди срещата ми в 15:00 часа“. Apple планира да демонстрира тези възможности още в края на февруари, евентуално на специално медийно събитие в Ню Йорк.

Докато iOS 26.4 се фокусира върху практичността, iOS 27 (планиран за пускане в края на 2026 г.) се стреми към индивидуалност. С кодово име „Campos“, тази актуализация ще трансформира Siri в чатбот с изкуствен интелект, предназначен да се конкурира директно с ChatGPT и Gemini Live.

Тази версия на Siri ще се отдалечи от прости гласови команди към продължителни разговори. Вероятно ще работи директно върху облачната инфраструктура на Google и тензорните процесори (TPU), за да осигури скоростта, необходима за „човекоподобен“ диалог. Това бележи отклонение за Apple, която исторически се е гордяла с обработката на данни на устройството, за да защити поверителността. За да преодолее тази разлика, Apple използва междинен слой „Private Cloud Compute“, за да гарантира, че Google никога няма да вижда потребителски данни.

Този агресивен фокус върху Siri обаче си има цена. Гърман съобщава, че Apple е трябвало да „намали мащаба“ или да намали приоритетите на няколко други амбициозни проекта с изкуствен интелект, за да гарантира успеха на рестартирането на Siri.

Планираният основен редизайн на браузъра Safari, предназначен да се конкурира с изкуствения интелект на Perplexity и OpenAI, е значително намален. Въпреки че някои функции с изкуствен интелект ще се появят, „революционното“ изживяване в браузъра, което мнозина очакваха, е изместено на заден план. Слуховете за „Проект Мълбъри“ – здравен асистент с изкуствен интелект, предназначен да анализира сърдечните тенденции и да предоставя медицински съвети, все още са в процес на разработка, но вече не е приоритет.

Фокусът на Apple върху изкуствения интелект през 2026 г. не се ограничава само до Siri. Очаква се компанията да задълбочи подобренията в iOS, iPadOS и macOS. От по-интелигентни функции за търсене и обобщаване в Safari до по-персонализирани предложения и автоматизация на работния процес в цялата система.

Трансформацията на Apple в областта на изкуствения интелект отчасти отразява конкурентния натиск. Въпреки че първоначално Apple разработи свои модели за Apple Intelligence, компанията наскоро си партнира с Google, за да използва Gemini. Това сътрудничество показва колко трудно е станало изграждането на авангарден изкуствен интелект изцяло от нулата и предполага, че Apple дава приоритет на предоставянето на ефективни потребителски изживявания пред чисто вътрешната разработка. На годишната си конференция (WWDC) през юни 2026 г., Apple вероятно ще представи тези постижения, включително предварителен преглед на подобрените възможности на Siri и разширените функции на изкуствения интелект в приложенията.