Глиган нахлу в търговски център в Берлин - полицията отцепи сградата

Полицаи са използвали палети и щитове, за да изтласкат животното обратно навън, след като търговският център е бил отцепен

13 март 2026, 16:29
Глиган нахлу в търговски център в Берлин - полицията отцепи сградата
Източник: iStock

К лиентите на търговски център в германската столица бяха изненадани днес сутринта, когато внезапно пред тях там се озова глиган, което доведе до временното затваряне на сградата от полицията, предаде ДПА.

Полицаи са използвали палети и щитове, за да изтласкат животното обратно навън, след като търговският център е бил отцепен. Инцидентът се е разиграл в югоизточния квартал на Берлин -  Коперник, съобщи говорител на полицията.

На мястото е бил изпратен екип от гледачи на диви животни и един ветеринарен лекар от близка зоологическа градина, които са били специално оборудвани, в това число и с пушки с упойващи патрони. В крайна сметка обаче екипът се е отказал да упойва глигана, тъй като вътрешното разположение на помещенията в сградата не е позволявало да се действа така.

В покрайнините на Берлин, където има много паркове и градини, често се срещат глигани, отбелязва ДПА.

  • Опасни ли са глиганите?

Глиганът е диво чифтокопитно бозайник от семейство Свиневи, широко разпространен в Евразия и Северна Африка. Той е прародител на домашната свиня и се характеризира с масивно тяло, здрави крака, гъста четина и отличителни бивни при мъжките индивиди. Тези животни са всеядни, приспособими и обитават разнообразни ландшафти – от гъсти гори до земеделски земи и дори покрайнини на населени места.

Въпросът дали глиганите са опасни за хората е сложен и зависи от редица фактори.

По своята природа глиганите са диви животни и като такива притежават инстинкти за самосъхранение и териториалност. Те обикновено избягват контакт с хора и предпочитат да се оттеглят при среща. Въпреки това, когато се чувстват застрашени, предизвикани, ранени или притиснати в ъгъла, могат да проявят агресивно поведение. Особено опасни могат да бъдат майките с малки прасенца, които защитават потомството си, както и големи мъжки глигани по време на размножителния период. Бивните на мъжките индивиди са остри и могат да нанесат сериозни наранявания.

Инцидентите с глигани са сравнително редки, но се наблюдават по-често в райони, където хората и дивата природа споделят едно и също пространство. Ентусиазмът на глиганите за търсене на храна често ги привлича към обработваеми земи, градини и дори контейнери за смет в градските покрайнини. Когато тези животни свикнат с присъствието на хора и асоциират хората с източник на храна (особено ако са били хранени), тяхната естествена предпазливост намалява, което увеличава вероятността от близки срещи и потенциални конфликти.

За да се минимизира рискът от опасни срещи с глигани, е препоръчително да се спазват определени предпазни мерки:

  1. Никога не бива да се приближават, хранят или провокират диви глигани.
  2. При среща е най-добре да се запази спокойствие, да се прави шум, за да се покаже присъствие, и бавно да се отстъпи, без да се обръща гръб.
  3. Важно е също така да не се оставя храна на открито, която би могла да привлече животните

Глиганите са мощни диви животни, които имат потенциала да бъдат опасни, особено при определени обстоятелства. Въпреки че обикновено не са агресивни към хората, тяхната дива природа, физическите им способности и защитните им инстинкти налагат уважение и спазване на дистанция. Разбирането на тяхното поведение и предприемането на разумни предпазни мерки са ключът към безопасното съжителство.

Източник: БТА, Николай Джамбазов    
глиган търговски център Берлин полиция инцидент затваряне на сграда диви животни Кьопеник упойващи патрони неочаквана поява
<p>Защо новият лидер на Иран ще остане скрит завинаги</p>
Защо новият лидер на Иран ще остане скрит завинаги

Преди 5 часа
Почина проф. Ева Соколова, съпруга на Йордан Соколов
Почина проф. Ева Соколова, съпруга на Йордан Соколов

Преди 6 часа
<p>Тръмп: Гледайте какво ще се случи с тези побъркани негодници днес</p>
Тръмп: Гледайте какво ще се случи с тези побъркани негодници днес

Преди 7 часа
Шокиращо изявление на Нетаняху, заплаши новия върховен лидер на Иран
Шокиращо изявление на Нетаняху, заплаши новия върховен лидер на Иран

Преди 8 часа
<p>Бербатов с предложения към трима министри</p>

Димитър Бербатов представя план за превенция на детското затлъстяване чрез спорт

България Преди 33 минути

Програмата предвижда здравословно хранене в училищата, контрол върху енергийните напитки и безплатна филтрирана вода

<p>Мрежата на Първия уругвайски картел се разпада</p>

Себастиан Марсет, лидер на Първия уругвайски картел, арестуван в Боливия

Свят Преди 42 минути

Арестът е резултат от международна операция с участието на властите от Южна Америка.

Лукашенко

Лукашенко предупреди: Беларус ще използва ракетите "Орешник" при заплаха

Свят Преди 1 час

Президентът призова Украйна, Полша и Литва да не закачат страната, за да избегнат ескалация

<p>&quot;Няма да ни заплашват&quot;: Орбан отправи остър отговор към Зеленски</p>

Орбан: Унгария няма да се поддаде на изнудване от Украйна

Свят Преди 1 час

Премиерът обвини Зеленски, че застрашава енергийната сигурност на страната заради спора около петролния поток

<p>Пеевски: ПП-ДБ показаха, че обичат Америка само когато е тя на Сорос</p>

Делян Пеевски: ПП-ДБ показаха, че обичат Америка само когато е тя на Сорос

България Преди 1 час

Много съм доволен от решението на парламента, отбеляза той

<p>Стана ясно кой заема&nbsp;поста на Гюров в БНБ</p>

Бившият шеф на КФН Карина Караиванова влиза в ръководството на БНБ

България Преди 1 час

За нейната кандидатура гласуваха 101 народни представители, 28 бяха "против" и 16 се въздържаха

Рокади в МВР: Смениха трима зам.-директори на СДВР

Рокади в МВР: Смениха трима зам.-директори на СДВР

България Преди 1 час

Директорът на дирекцията е представил новите си заместници днес в 14 часа

<p>Предприети ли са&nbsp;действия от МВР&nbsp;за сваляне на сатиричната страница &quot;Копейкин&quot;</p>

Емил Дечев: От МВР не са предприемали действия за сваляне на сатиричната фейсбук страница "Копейкин"

България Преди 1 час

За изясняване на факти и обстоятелства по случая от ГДБОП е изготвено искане до компанията „Мета” за установяване на IР адресите, използвани от администратор за управление на “Копейкин“

Между ада в Иран и бункерите в Израел: Две разтърсващи истории в "Телеграфно подкастът"

Между ада в Иран и бункерите в Израел: Две разтърсващи истории в "Телеграфно подкастът"

България Преди 1 час

Иранецът Мехди Мосадегпур и журналистът Камен Петров – описват ежедневието си от двете страни на конфликта

Започва изплащането на втората част от социалната помощ за ученици

Започва изплащането на втората част от социалната помощ за ученици

България Преди 1 час

Средствата са предвидени за учениците от 1, 2, 3, 4 и 8 клас, които са около 240 хиляди в цялата страна

<p>Борисов: Вместо да ни благодарят,&nbsp;те правят безумни изказвания</p>

Борисов за удължителния бюджет: Вместо да ни благодарят, че го подкрепихме, те правят безумни изказвания

България Преди 2 часа

В Разград, където е на посещение, той обяви, че Красимир Вълчев ще е водач на листата там

Елена и Мартин взимат съдбоносно решение в новия епизод на “Борба до ключ: Home2U срещу INclusive”

Елена и Мартин взимат съдбоносно решение в новия епизод на “Борба до ключ: Home2U срещу INclusive”

Любопитно Преди 2 часа

Готово ли е семейството да се откаже от приключението на живота си?

НС задължи правителството да внесе ратификация за Съвета за мир на Тръмп

НС задължи правителството да внесе ратификация за Съвета за мир на Тръмп

България Преди 2 часа

Меган Маркъл с трогателна изненада за болни деца в Лос Анджелис

Меган Маркъл с трогателна изненада за болни деца в Лос Анджелис

Свят Преди 2 часа

Кадри от събитието показват Меган с черна предпазна маска, усмихната до малките пациенти, докато оцветява картинки на Hello Kitty и твори заедно с децата и болничния персонал

Митничари задържаха над 580 филъра и бустери за естетични процедури

Митничари задържаха над 580 филъра и бустери за естетични процедури

България Преди 2 часа

Пратката е пристигнала от Южна Корея

<p>Седем причини, поради които Тръмп все още не е спечелил войната с Иран</p>

CNN: Седем причини, поради които Тръмп все още не е спечелил войната с Иран

Свят Преди 2 часа

