Глиган нахлу в търговски център в Берлин - полицията отцепи сградата

К лиентите на търговски център в германската столица бяха изненадани днес сутринта, когато внезапно пред тях там се озова глиган, което доведе до временното затваряне на сградата от полицията, предаде ДПА.

Ein Wildschwein wandert durch ein Berliner Einkaufszentrum. Gemeinsam versuchen Polizisten und Tierpfleger, das Tier zu fangen. https://t.co/rCUDyChr6S — stern (@sternde) March 13, 2026

Полицаи са използвали палети и щитове, за да изтласкат животното обратно навън, след като търговският център е бил отцепен. Инцидентът се е разиграл в югоизточния квартал на Берлин - Коперник, съобщи говорител на полицията.

This morning, there was a wild boar in the "Tedi" store at the Allende Center [a small shopping mall]. I guess it wanted to go shopping too 😹#mood #world pic.twitter.com/VWIAKOW4L4 — ⋆❀° 🌱 ✩ カオ-geee ☆ °❀⋆ (@_woelkchen) March 13, 2026

На мястото е бил изпратен екип от гледачи на диви животни и един ветеринарен лекар от близка зоологическа градина, които са били специално оборудвани, в това число и с пушки с упойващи патрони. В крайна сметка обаче екипът се е отказал да упойва глигана, тъй като вътрешното разположение на помещенията в сградата не е позволявало да се действа така.

Aktuell sind unsere Einsatzkräfte des #A36 gemeinsam mit dem Tierpark Berlin im Allende-Center in #Köpenick im Einsatz. Dort hat sich ein Wildschwein in das Einkaufszentrum verirrt.

^tsm pic.twitter.com/FtTSJ7SJU7 — Polizei Berlin (@polizeiberlin) March 13, 2026

В покрайнините на Берлин, където има много паркове и градини, често се срещат глигани, отбелязва ДПА.

Опасни ли са глиганите?

Глиганът е диво чифтокопитно бозайник от семейство Свиневи, широко разпространен в Евразия и Северна Африка. Той е прародител на домашната свиня и се характеризира с масивно тяло, здрави крака, гъста четина и отличителни бивни при мъжките индивиди. Тези животни са всеядни, приспособими и обитават разнообразни ландшафти – от гъсти гори до земеделски земи и дори покрайнини на населени места.

Въпросът дали глиганите са опасни за хората е сложен и зависи от редица фактори.

По своята природа глиганите са диви животни и като такива притежават инстинкти за самосъхранение и териториалност. Те обикновено избягват контакт с хора и предпочитат да се оттеглят при среща. Въпреки това, когато се чувстват застрашени, предизвикани, ранени или притиснати в ъгъла, могат да проявят агресивно поведение. Особено опасни могат да бъдат майките с малки прасенца, които защитават потомството си, както и големи мъжки глигани по време на размножителния период. Бивните на мъжките индивиди са остри и могат да нанесат сериозни наранявания.

Инцидентите с глигани са сравнително редки, но се наблюдават по-често в райони, където хората и дивата природа споделят едно и също пространство. Ентусиазмът на глиганите за търсене на храна често ги привлича към обработваеми земи, градини и дори контейнери за смет в градските покрайнини. Когато тези животни свикнат с присъствието на хора и асоциират хората с източник на храна (особено ако са били хранени), тяхната естествена предпазливост намалява, което увеличава вероятността от близки срещи и потенциални конфликти.

За да се минимизира рискът от опасни срещи с глигани, е препоръчително да се спазват определени предпазни мерки:

Никога не бива да се приближават, хранят или провокират диви глигани. При среща е най-добре да се запази спокойствие, да се прави шум, за да се покаже присъствие, и бавно да се отстъпи, без да се обръща гръб. Важно е също така да не се оставя храна на открито, която би могла да привлече животните

Глиганите са мощни диви животни, които имат потенциала да бъдат опасни, особено при определени обстоятелства. Въпреки че обикновено не са агресивни към хората, тяхната дива природа, физическите им способности и защитните им инстинкти налагат уважение и спазване на дистанция. Разбирането на тяхното поведение и предприемането на разумни предпазни мерки са ключът към безопасното съжителство.