ЕК: Не е време за отслабване на санкциите срещу Русия

Н е е време за отслабване на санкциите срещу Русия, заяви днес говорител на Европейската комисия на пресконференция в отговор на въпроси, свързани с решението на САЩ да разрешат за месец на руската страна отново да продава петрол.

Разбираме, че става дума за временно изключение и с ограничен обхват, посочи говорителят. ЕК остава убедена, че таванът на петролните цени и наложените срещу Русия европейските санкции са добре преценени. Тези мерки остават в сила дори при днешното състояние на петролния пазар, добави той.

📌European Council President Antonio Costa voices concern over unilateral decision by US to temporarily lift sanctions on Russian oil exports, warning that the move could have implications for European security



🔗https://t.co/cGGgWR17rJ pic.twitter.com/prkUNr8tVH — AA Energy (@AAEnergyNews) March 13, 2026

По неговите думи ценовият таван намалява приходите за Русия от износ на петрол, без да се нарушава стабилността на пазарите. Говорителят поясни, че тази мярка не е довела до намаляване на обемите на руския петролен износ.

Русия печели по 150 милиона долара на ден допълнително от продажбата от петрол от началото на конфликта в Близкия изток. Вероятно тя е най-големият печеливш, добави говорителят. Русия не трябва в никакъв случай да се възползва от войната в Иран, настоя той.