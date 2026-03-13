Свят

ЕК: Не е време за отслабване на санкциите срещу Русия

ЕК остава убедена, че таванът на петролните цени и наложените срещу Русия европейските санкции са добре преценени

13 март 2026, 15:47
ЕК: Не е време за отслабване на санкциите срещу Русия
Източник: БТА

Н е е време за отслабване на санкциите срещу Русия, заяви днес говорител на Европейската комисия на пресконференция в отговор на въпроси, свързани с решението на САЩ да разрешат за месец на руската страна отново да продава петрол.

ЕК говори с България за санкции срещу руския петрол

Разбираме, че става дума за временно изключение и с ограничен обхват, посочи говорителят. ЕК остава убедена, че таванът на петролните цени и наложените срещу Русия европейските санкции са добре преценени. Тези мерки остават в сила дори при днешното състояние на петролния пазар, добави той.

По неговите думи ценовият таван намалява приходите за Русия от износ на петрол, без да се нарушава стабилността на пазарите. Говорителят поясни, че тази мярка не е довела до намаляване на обемите на руския петролен износ.

ЕС се готви да нанесе жесток удар на Русия

Русия печели по 150 милиона долара на ден допълнително от продажбата от петрол от началото на конфликта в Близкия изток. Вероятно тя е най-големият печеливш, добави говорителят. Русия не трябва в никакъв случай да се възползва от войната в Иран, настоя той.

Източник: БТА, Николай Желязков    
Санкции срещу Европейска комисия Петрол Таван на цените на петрола Руски петролен износ Приходи за Русия Отслабване на санкциите
Последвайте ни

По темата

След аутопсията: Майката на Николай Златков твърди, че има два проектила в черепа му

След аутопсията: Майката на Николай Златков твърди, че има два проектила в черепа му

Сърбия потвърди, че се е въоръжила със свръхзвукови ракети от Китай: Вучич се готви за нападение от съседите

Сърбия потвърди, че се е въоръжила със свръхзвукови ракети от Китай: Вучич се готви за нападение от съседите

Жена почина от легионерска болест в Бургас след екскурзия в Турция

Жена почина от легионерска болест в Бургас след екскурзия в Турция

Крал Чарлз и кралица Камила доказват, че са „точно като всяка друга женена двойка“

Крал Чарлз и кралица Камила доказват, че са „точно като всяка друга женена двойка“

Колко данъци дължите за доходи от България и чужбина

Колко данъци дължите за доходи от България и чужбина

pariteni.bg
Средната цена на електромобилите спада за пръв път от 2020 г.

Средната цена на електромобилите спада за пръв път от 2020 г.

carmarket.bg
<p>Защо новият лидер на Иран ще остане скрит завинаги</p>
Ексклузивно

Защо новият лидер на Иран ще остане скрит завинаги

Преди 5 часа
Почина проф. Ева Соколова, съпруга на Йордан Соколов
Ексклузивно

Почина проф. Ева Соколова, съпруга на Йордан Соколов

Преди 6 часа
<p>Тръмп: Гледайте какво ще се случи с тези побъркани негодници днес</p>
Ексклузивно

Тръмп: Гледайте какво ще се случи с тези побъркани негодници днес

Преди 7 часа
Шокиращо изявление на Нетаняху, заплаши новия върховен лидер на Иран
Ексклузивно

Шокиращо изявление на Нетаняху, заплаши новия върховен лидер на Иран

Преди 8 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Снимката е архивна

Сняг покри пясъчните дюни на Сахара след десетилетие

Свят Преди 5 минути

Снеговалежът е регистриран край град Айн Сефра, като изненада както местните жители, така и туристите

Семейна закачка: Кейт направи кафе на Уилям, той го отказа с усмивка

Семейна закачка: Кейт направи кафе на Уилям, той го отказа с усмивка

Любопитно Преди 9 минути

Принц Уилям отказа кафето на Кейт по време на визита в Лондон, защото не е безкофеиново, докато принцесата призна, че вече избягва алкохола заради диагнозата си. Двамата очароваха тълпите на пазара „Боро“, като влязоха в ролята на продавачи

<p>Мрежата на Първия уругвайски картел се разпада</p>

Себастиан Марсет, лидер на Първия уругвайски картел, арестуван в Боливия

Свят Преди 42 минути

Арестът е резултат от международна операция с участието на властите от Южна Америка.

Деница Суруджийска

„Път през хаоса“ в „Темата на NOVA”

Любопитно Преди 45 минути

Не пропускайте тази събота след централната емисия новини

Лукашенко

Лукашенко предупреди: Беларус ще използва ракетите "Орешник" при заплаха

Свят Преди 1 час

Президентът призова Украйна, Полша и Литва да не закачат страната, за да избегнат ескалация

<p>&quot;Няма да ни заплашват&quot;: Орбан отправи остър отговор към Зеленски</p>

Орбан: Унгария няма да се поддаде на изнудване от Украйна

Свят Преди 1 час

Премиерът обвини Зеленски, че застрашава енергийната сигурност на страната заради спора около петролния поток

<p>Пеевски: ПП-ДБ показаха, че обичат Америка само когато е тя на Сорос</p>

Делян Пеевски: ПП-ДБ показаха, че обичат Америка само когато е тя на Сорос

България Преди 1 час

Много съм доволен от решението на парламента, отбеляза той

<p>Стана ясно кой заема&nbsp;поста на Гюров в БНБ</p>

Бившият шеф на КФН Карина Караиванова влиза в ръководството на БНБ

България Преди 1 час

За нейната кандидатура гласуваха 101 народни представители, 28 бяха "против" и 16 се въздържаха

Рокади в МВР: Смениха трима зам.-директори на СДВР

Рокади в МВР: Смениха трима зам.-директори на СДВР

България Преди 1 час

Директорът на дирекцията е представил новите си заместници днес в 14 часа

<p>Предприети ли са&nbsp;действия от МВР&nbsp;за сваляне на сатиричната страница &quot;Копейкин&quot;</p>

Емил Дечев: От МВР не са предприемали действия за сваляне на сатиричната фейсбук страница "Копейкин"

България Преди 1 час

За изясняване на факти и обстоятелства по случая от ГДБОП е изготвено искане до компанията „Мета” за установяване на IР адресите, използвани от администратор за управление на “Копейкин“

Започва изплащането на втората част от социалната помощ за ученици

Започва изплащането на втората част от социалната помощ за ученици

България Преди 1 час

Средствата са предвидени за учениците от 1, 2, 3, 4 и 8 клас, които са около 240 хиляди в цялата страна

<p>Борисов: Вместо да ни благодарят,&nbsp;те правят безумни изказвания</p>

Борисов за удължителния бюджет: Вместо да ни благодарят, че го подкрепихме, те правят безумни изказвания

България Преди 2 часа

В Разград, където е на посещение, той обяви, че Красимир Вълчев ще е водач на листата там

Елена и Мартин взимат съдбоносно решение в новия епизод на “Борба до ключ: Home2U срещу INclusive”

Елена и Мартин взимат съдбоносно решение в новия епизод на “Борба до ключ: Home2U срещу INclusive”

Любопитно Преди 2 часа

Готово ли е семейството да се откаже от приключението на живота си?

НС задължи правителството да внесе ратификация за Съвета за мир на Тръмп

НС задължи правителството да внесе ратификация за Съвета за мир на Тръмп

България Преди 2 часа

Меган Маркъл с трогателна изненада за болни деца в Лос Анджелис

Меган Маркъл с трогателна изненада за болни деца в Лос Анджелис

Свят Преди 2 часа

Кадри от събитието показват Меган с черна предпазна маска, усмихната до малките пациенти, докато оцветява картинки на Hello Kitty и твори заедно с децата и болничния персонал

Митничари задържаха над 580 филъра и бустери за естетични процедури

Митничари задържаха над 580 филъра и бустери за естетични процедури

България Преди 2 часа

Пратката е пристигнала от Южна Корея

Всичко от днес

От мрежата

6 естествени начина за облекчаване на сърбеж при кучето

dogsandcats.bg

Tой и Мини Пудел – как да ги различим?

dogsandcats.bg
1

Втори живот за коледната украса на Карнобат

sinoptik.bg
1

Слънчев край на седмицата

sinoptik.bg

Башар Рахал влиза в “Наследникът”

Edna.bg

Дженифър Лопес година след развода: Най-щастлива съм, когато съм сама

Edna.bg

Андреа подпали мрежата с нови горещи кадри

Gong.bg

Григор Димитров получи признание от най-високо ниво

Gong.bg

Майката на Николай Златков: Според документите в черепа му са открити два проектила

Nova.bg

НАТО свали трета иранска балистична ракета над Турция

Nova.bg