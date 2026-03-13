Рядък феномен: Снеговалеж изненада пустинята Сахара след десетгодишно прекъсване

С няг падна в части от пустинята Сахара в югозападен Алжир, след като температурите се понижиха под нулата и за кратко покриха оранжевите пясъчни дюни с бяла покривка.
Снеговалежът е регистриран край град Айн Сефра, като изненада както местните жители, така и туристите.
🇩🇿 Algeria — Rare Snowfall Occurs in the Sahara Desert— Valerii Sab (@Val_lets_unite) March 13, 2026
🌨️ Snow has fallen in the Algerian part of the Sahara Desert — an extremely rare weather phenomenon for one of the hottest regions on the planet. Temperatures in the area dropped below freezing the day before.
Градът се намира в северния край на Сахара, близо до подножието на Атласките планини, където навлизането на студен въздух понякога създава условия за рядко явление -снеговалеж в пустинята.
Snow blankets Sahara Desert dunes for the first time in a decade. https://t.co/jK45tT8Ltw— Dilshan (@DilshanPmln0) March 13, 2026
Съобщенията сочат, че това е седмият случай през последните четири десетилетия, когато в района пада сняг. Преди 2016 г. последният регистриран снеговалеж в Айн Сефра е бил през 1979 г.