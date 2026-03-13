Орбан: Унгария няма да се поддаде на изнудване от Украйна

У нгарският премиер Виктор Орбан заяви във видеообръщение, публикувано днес в неговия профил в социалната мрежа „Фейсбук“, че страната му не може да бъде изнудвана или заплашвана от украинските власти, предаде националната новинарска агенция МТИ.

Орбан заплаши Украйна със спиране на електрозахранването

Според Орбан украинският президент Володимир Зеленски „вчера отново се е застъпил за петролна блокада“. Украинските власти „не позволяват на унгарските правителствени експерти да приближат тръбопровода „Дружба“, заяви премиерът, допълвайки, че това нежелание „е равно на признание и те продължават да изнудват Унгария“.

Hungarian delegation arrived in Ukraine without coordination — apparently to stage a provocation for voters



A group of Hungarian officials led by State Secretary for Energy Gábor Czepek entered Ukraine, saying they wanted to inspect the damaged Druzhba oil pipeline and discuss… pic.twitter.com/8DAyhi5NMo — NEXTA (@nexta_tv) March 13, 2026

„Зеленски народно застрашава енергийната сигурност на Унгария, защото иска да помогне за идването на власт в нея на проукраинско правителство“, обяви премиерът.

Орбан праща армията срещу „заплахата“ от Украйна

„Унгарците сме миролюбив народ. Не се стремим към конфликт с когото и да е, но винаги ще се защитим. В ситуация като тази трябва да защитим Унгария. Нека покажем на президента Зеленски, че Унгария не може да бъде изнудвана и че не си струва да заплашва страната“, заяви Орбан.