Функции за Gemini за Android, които не използваме

Време е AI да навлезе в нов етап: полезен на практика и за всички в ежедневието

И зкуственият интелект Gemini на Google постепенно трансформира телефоните с Android в много повече от обикновени мобилни устройства. Вместо просто да отговаря на въпроси, този асистент може да промени начина, по който използвате телефона си ежедневно.

Ако знаете как да отключите по-дълбоките му възможности. MakeUseOf показва някои мощни функции на Gemini, които си струва да изпробвате, но много потребители на Android пренебрегват. А те могат да направят вашия смартфон по-умен, по-бърз и по-интуитивен.

Един от най-мощните инструменти на Gemini е способността му да „вижда“ какво правите в други приложения. Вместо да копирате и поставяте текст в отделен чат, можете да активирате Gemini, докато гледате сложен имейл, дълга статия или дори видеоклип в YouTube. Като докоснете бутона „Ask about this screen“ (или кажете „Hey Google, обобщи това“), Gemini може да извлече основните моменти или да идентифицира конкретна забележителност в снимка.

Gemini вече не се ограничава само до чат. Той се свързва с любимите ви приложения, за да върши задачи, а не само да ви информира за тях. Използвайки „разширения“, Gemini може да взаимодейства с приложения като Gmail, Google Maps, Spotify и приложения на Samsung, като Notes, Calendar и Clock. Това означава, че можете да помолите Gemini да ви намери места за обяд и да добави резервации към календара ви с една команда.

Една от по-модерните функции, които много потребители на Android все още не използват, е Gemini Live. Това ви позволява да водите разговор с изкуствения интелект за това, което вижда в снимки, файлове или видеоклипове, които споделяте. Можете да разгледате документ, да генерирате идеи с визуални подсказки или да получите помощ за описание на видеоклип. Чрез Gemini Live смартфонът може да използва и камерите си, за да "вижда" и разпознава обекти и да дава съвети какво да се прави с тях. Например идеи за рецепти с дадени хранителни продукти, насоки за сглобяване на предмет, идеи за съчетаване на дрехи и др.

Gemini Live позволява плавен, двусмислен словесен разговор, който се усеща впечатляващо човешки. За разлика от традиционните асистенти, които изискват пауза за обработка на информацията, можете да прекъснете Gemini по средата на изречението, за да добавите още подробности или да промените темата. Това е особено полезно за брейнсторминг в движение. Независимо дали репетирате за интервю или питате за идеи за подаръци, докато се разхождате из магазин, Gemini Live поддържа разговора, без да е необходимо да гледате екрана си.

Много хора не осъзнават, че Gemini е наследил и в някои случаи е подобрил, функциите „Utility“ на Google Assistant. Може да използвате Gemini, за да навигирате в настройките на телефона си, без да търсите в менютата. Прости команди като „Включи режим „Не безпокойте“ до 20:00 ч.“ или „Отвори настройките ми за достъпност“ могат да се активират през Gemini. Освен това можете да използвате разширението Utility, за да задавате сложни аларми, да управлявате устройства за интелигентен дом чрез Google Home и дори да изпращате съобщения в WhatsApp директно чрез AI интерфейса.

За да сте сигурни, че тези функции работят, проверете настройките на Gemini > Разширения (или „Свързани приложения“) и се уверете, че превключвателите за Google Workspace, Utilities и Google Maps са активни.

За потребители с абонамент за Google AI Pro или AI Ultra, Google наскоро пусна Personal Intelligence, бета функция, която свързва Gemini с Gmail, Photos, Search, YouTube и други услуги, за да предоставя по-персонализирани анализи. Това може да помогне при планиране на пътувания, интелигентни предложения за пазаруване и проактивни препоръки въз основа на вашите модели на данни (с контроли за поверителност).