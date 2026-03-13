Свят

Себастиан Марсет, лидер на Първия уругвайски картел, арестуван в Боливия

Арестът е резултат от международна операция с участието на властите от Южна Америка.

13 март 2026, 15:59
Себастиан Марсет, лидер на Първия уругвайски картел, арестуван в Боливия
Източник: IStock

У ругвайският наркобос Себастиан Марсет е бил арестуван в Боливия, съобщи ръководителят на Националния секретариат за борба с наркотиците на Парагвай Джалил Рашид, цитиран от Ройтерс.

Мексико арестува известен наркобос, издирван от ФБР

Марсет, който е обвинен в ръководството на Първия уругвайски картел, е издирван беглец от Интерпол. Той е обвинен в престъпления, свързани с организираната престъпност в Парагвай и Боливия, а в САЩ е обвинен в пране на пари, според Държавния департамент на САЩ.

Рашид заяви, че боливийските власти са провели операцията в интервю за местно радио в Парагвай.

В Мексико арестуваха поредния наркобос

Братът на Марсет, Диего Николас Марсет, беше арестуван в Бразилия през 2023 г. като "един от най-издирваните бегълци в Южна Америка", при полицейска операция, в която са участвали представители на службите от Бразилия, Боливия, Парагвай и Уругвай.

Източник: БТА, Пламен Йотински    
Себастиан Марсет наркобос арест Боливия Парагвай Първи уругвайски картел Интерпол организирана престъпност пране на пари Южна Америка
