Себастиан Марсет, лидер на Първия уругвайски картел, арестуван в Боливия

У ругвайският наркобос Себастиан Марсет е бил арестуван в Боливия, съобщи ръководителят на Националния секретариат за борба с наркотиците на Парагвай Джалил Рашид, цитиран от Ройтерс.
Марсет, който е обвинен в ръководството на Първия уругвайски картел, е издирван беглец от Интерпол. Той е обвинен в престъпления, свързани с организираната престъпност в Парагвай и Боливия, а в САЩ е обвинен в пране на пари, според Държавния департамент на САЩ.
📸 PRIMERAS IMÁGENES DE SEBASTIÁN MARSET EN MANOS DE LA DEA— RDN (@RdnPY) March 13, 2026
🇺🇾 El narco uruguayo Sebastián Marset fue fotografiado durante un procedimiento realizado en Bolivia.
🇺🇸 Según reportes preliminares, será extraditado inmediatamente a Estados Unidos. pic.twitter.com/axwU05PHnE
Рашид заяви, че боливийските власти са провели операцията в интервю за местно радио в Парагвай.
Братът на Марсет, Диего Николас Марсет, беше арестуван в Бразилия през 2023 г. като "един от най-издирваните бегълци в Южна Америка", при полицейска операция, в която са участвали представители на службите от Бразилия, Боливия, Парагвай и Уругвай.
Marset CAPTURADO hoy en Santa Cruz, Bolivia, tras años de fuga. ¿Cómo llegó tan lejos? Un "fallo judicial" en Uruguay lo liberó antes de tiempo en 2018, con causas pendientes. No fue fuga épica... fue el sistema que lo dejó salir por "error" según @Frente_Amplio— Forosuy (@forosuy) March 13, 2026
Y @PITCNT1 pic.twitter.com/sSoa4urHNA