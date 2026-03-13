Семейна закачка: Кейт направи кафе на Уилям, той го отказа с усмивка

Принцесата на Уелс демонстрира завидни умения на бариста по време на посещение на известния лондонски пазар „Боро Маркет“, но съпругът ѝ не остана очарован от крайния резултат, пише Sky News.

Огромни тълпи се събраха в четвъртък, за да зърнат кралската двойка, която дори се включи в обслужването на клиенти. Кейт собственоръчно приготви кафе на Уилям, но той учтиво го отказа, след като разбра, че напитката не е безкофеинова. При друга среща по време на обиколката принцесата сподели пред местен пивовар, че трябва да се въздържа от алкохол заради диагнозата си и провежданото лечение.

A royal recipe for a perfect day 🍏👑



The Prince and Princess of Wales visited @BoroughMarket to celebrate the people and producers who keep London’s vibrant food and drink scene thriving. During their visit, they even rolled up their sleeves to make crumble with the wonderful… pic.twitter.com/SAtACxWIT8 — Visit London (@visitlondon) March 13, 2026

Кейт показа уменията си зад кафе машината в социалното предприятие Change Please, което обучава бездомни хора на тънкостите в занаята. Тя подаде готовата чаша на съпруга си с думите: „Направих ти кафе, Уилям“. Когато обаче той попита: „Безкофеиново ли е?“, а тя отвърна отрицателно, принцът пошегува, че е по-добре напитката да бъде продадена на някой клиент.

В крайна сметка Кейт взе кафето със себе си, докато двамата продължиха обиколката си из популярната кулинарна дестинация, която от десетилетия е притегателен център за гастрономите. Лорент Малики от екипа на заведението сподели впечатленията си: „Тя се справи наистина добре. Бях изненадан – улови текстурата на млякото точно както трябва. Беше сериозно старание.“

Уилям и Кейт бяха изключително активни по време на цялото посещение, което започна от щанда на братя Третоуан. Тяхната ферма в Северен Съмърсет продава награждавани сирена на пазара „Боро“ от самото му създаване преди близо 30 години. Кралските особи опитаха ръчно приготвения чедър Pitchfork, направен с непастьоризирано мляко, както и сиренето Gorwydd Caerphilly. „Вече се погрижихме за обяда“, пошегуваха се те пред собственика Тод Третоуан.

След това двамата застанаха зад тезгяха, за да отрежат парче от сиренето Caerphilly под вещото ръководство на г-н Третоуан. Кейт демонстрира сръчност и с телта за рязане на сирене, а опакованите парчета бяха предадени на асистента на двойката за по-късно.

Десетки минувачи изпълниха оживения пазар в центъра на Лондон, за да заснемат необичайната сцена. Малко по-късно двойката разговаря с Ким Инес, собственик на Humble Crumble, докато тя сервираше порции плодов крамбъл на клиентите.

„Те наистина искаха да се включат и бяха много добри. Сложиха си престилки и всичко останало“, разказа г-жа Инес. „Насърчаваха се взаимно и си правеха комплименти за работата.“

По-рано през деня Уилям и Кейт бяха обявени за победители в импровизирано състезание по наливане на бира срещу основателя на местна пивоварна по време на посещението им на известния бирен булевард „Бермондзи“. Те бяха поканени да дегустират различни видове бира и сайдер в бирария Fabbal, след което застанаха зад бара на пивоварната Southwark.

Prince and Princess of Wales brew up a storm during Borough Market visit



Read the full story🔗⬇️https://t.co/j2qlkRUDDI — Sky News (@SkyNews) March 12, 2026

Там Кейт попита пивоварката Хана Роудс дали предлагат безалкохолни алтернативи, обяснявайки, че се въздържа от алкохол, откакто е започнала борбата си с рака.

„Тя каза нещо от рода на: „След диагнозата е най-добре да избягвам алкохола“, сподели г-жа Роудс пред Press Association.