Любопитно

Крал Чарлз и кралица Камила доказват, че са „точно като всяка друга женена двойка“

Крал Чарлз III и Камила трогнаха мрежата с непринуден момент, доказващ, че са „като всяка семейна двойка“. Въпреки лечението от рак, 77-годишният монарх остава енергичен, а Камила шеговито го оприличи на „планинска коза“, която трудно се догонва

13 март 2026, 15:52
Крал Чарлз и кралица Камила доказват, че са „точно като всяка друга женена двойка“
Източник: gettyimages

К рал Чарлз III и кралица Камила доказват, че са „точно като всяка семейна двойка“ в момент, уловен от камерите. Макар да е монарх, Чарлз очевидно знае как да подреди приоритетите си, когато става въпрос за брачния живот, пише HELLO!

Двойката е женена от 2005 г. и бе коронясана през 2023 г., след като кралица Елизабет II почина през предходната година. Двамата са пропътували света заедно по време на десетки кралски турнета и са натоварени със задачата да водят нацията през трудни и добри времена. Въпреки тежестта на короната, има моменти, в които те изглеждат забележително земни.

Embed from Getty Images

Пример за това бе прием за ветерани от Войската на Джърси, проведен през ноември. Кралят бе забелязан да крачи целеустремено по коридорите на замъка Уиндзор, преди внезапно да спре, за да провери къде е останала Камила.

Той се закова на място и се обърна назад, за да се увери, че тя все още е с него. Едва след като видя, че съпругата му го следва, Чарлз продължи напред, за да поздрави гостите. Към тях на събитието се присъединиха принцът на Уелс, херцогът на Единбург и херцогинята на Глостър. Поводът бе 80-годишнината от Деня на победата над Япония (V-J Day), с който се почитат ветераните, служили в Тихия океан по време на Втората световна война.

Embed from Getty Images

  • Момент, в който всеки може да припознае себе си

Кралят доказа, че е точно като всички нас – обикновен семеен мъж, който чака търпеливо съпругата си на прага, може би за да си спести евентуални неприятности по-късно. Този класически за всяко семейство момент бързо бе забелязан от почитателите на кралската фамилия в социалните мрежи.

Потребител в X (преди Twitter) написа, че Чарлз и Камила са „като обикновена семейна двойка“, добавяйки, че кадрите са „много сладки“.

Друг коментатор отбеляза: „Той винаги проверява дали тя е там, преди да тръгне“. „Сладък момент вчера по време на приема в замъка Уиндзор, докато крал Чарлз чакаше кралица Камила“, гласи трети коментар под публикацията.

Embed from Getty Images

  • Кралят на бързото ходене

В интервю за BBC Radio 5 Live с Ема Барнет през 2020 г., Камила разкри, че съпругът ѝ редовно „оставя всички на километри зад гърба си“, защото ходи изключително бързо. Затова не е изненадващо, че на Чарлз му се налага да я чака.

Тя сподели тогава: „Той върви, върви и върви. Като планинска коза е, оставя всички далеч зад себе си.“ Водещата Ема се пошегува: „Значи Вие сте сребърният лебед, а той е планинската коза?“. Камила, която днес е на 78 години, видимо хареса сравнението и се съгласи: „Аз съм древният сребърен лебед, а той е планинската коза, да!“.

Embed from Getty Images

Кралицата допълни още, че за годините си нейният съпруг е „най-здравият мъж“, когото познава. Кралят е известен със своята страст към дългите разходки и редовно може да бъде забелязан да върви пеша до църквата в Сандрингам за неделната служба. През януари той дори изненада бегачите в местен парк, като се появи, за да ги аплодира на финала на 5-километрово трасе. 77-годишният Чарлз продължава своето лечение от рак след диагнозата, поставена му в началото на 2024 г.

Крал Чарлз III Кралица Камила Кралска двойка Замък Уиндзор Семеен момент Брачен живот
Последвайте ни

По темата

След аутопсията: Майката на Николай Златков твърди, че има два проектила в черепа му

След аутопсията: Майката на Николай Златков твърди, че има два проектила в черепа му

Сърбия потвърди, че се е въоръжила със свръхзвукови ракети от Китай: Вучич се готви за нападение от съседите

Сърбия потвърди, че се е въоръжила със свръхзвукови ракети от Китай: Вучич се готви за нападение от съседите

Жена почина от легионерска болест в Бургас след екскурзия в Турция

Жена почина от легионерска болест в Бургас след екскурзия в Турция

Крал Чарлз и кралица Камила доказват, че са „точно като всяка друга женена двойка“

Крал Чарлз и кралица Камила доказват, че са „точно като всяка друга женена двойка“

Колко данъци дължите за доходи от България и чужбина

Колко данъци дължите за доходи от България и чужбина

pariteni.bg
Средната цена на електромобилите спада за пръв път от 2020 г.

Средната цена на електромобилите спада за пръв път от 2020 г.

carmarket.bg
<p>Защо новият лидер на Иран ще остане скрит завинаги</p>
Ексклузивно

Защо новият лидер на Иран ще остане скрит завинаги

Преди 5 часа
Почина проф. Ева Соколова, съпруга на Йордан Соколов
Ексклузивно

Почина проф. Ева Соколова, съпруга на Йордан Соколов

Преди 6 часа
<p>Тръмп: Гледайте какво ще се случи с тези побъркани негодници днес</p>
Ексклузивно

Тръмп: Гледайте какво ще се случи с тези побъркани негодници днес

Преди 7 часа
Шокиращо изявление на Нетаняху, заплаши новия върховен лидер на Иран
Ексклузивно

Шокиращо изявление на Нетаняху, заплаши новия върховен лидер на Иран

Преди 8 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Снимката е архивна

Сняг покри пясъчните дюни на Сахара след десетилетие

Свят Преди 4 минути

Снеговалежът е регистриран край град Айн Сефра, като изненада както местните жители, така и туристите

Семейна закачка: Кейт направи кафе на Уилям, той го отказа с усмивка

Семейна закачка: Кейт направи кафе на Уилям, той го отказа с усмивка

Любопитно Преди 8 минути

Принц Уилям отказа кафето на Кейт по време на визита в Лондон, защото не е безкофеиново, докато принцесата призна, че вече избягва алкохола заради диагнозата си. Двамата очароваха тълпите на пазара „Боро“, като влязоха в ролята на продавачи

Деница Суруджийска

„Път през хаоса“ в „Темата на NOVA”

Любопитно Преди 44 минути

Не пропускайте тази събота след централната емисия новини

ЕК: Не е време за отслабване на санкциите срещу Русия

ЕК: Не е време за отслабване на санкциите срещу Русия

Свят Преди 53 минути

ЕК остава убедена, че таванът на петролните цени и наложените срещу Русия европейските санкции са добре преценени

Лукашенко

Лукашенко предупреди: Беларус ще използва ракетите "Орешник" при заплаха

Свят Преди 1 час

Президентът призова Украйна, Полша и Литва да не закачат страната, за да избегнат ескалация

<p>&quot;Няма да ни заплашват&quot;: Орбан отправи остър отговор към Зеленски</p>

Орбан: Унгария няма да се поддаде на изнудване от Украйна

Свят Преди 1 час

Премиерът обвини Зеленски, че застрашава енергийната сигурност на страната заради спора около петролния поток

<p>Пеевски: ПП-ДБ показаха, че обичат Америка само когато е тя на Сорос</p>

Делян Пеевски: ПП-ДБ показаха, че обичат Америка само когато е тя на Сорос

България Преди 1 час

Много съм доволен от решението на парламента, отбеляза той

<p>Стана ясно кой заема&nbsp;поста на Гюров в БНБ</p>

Бившият шеф на КФН Карина Караиванова влиза в ръководството на БНБ

България Преди 1 час

За нейната кандидатура гласуваха 101 народни представители, 28 бяха "против" и 16 се въздържаха

Рокади в МВР: Смениха трима зам.-директори на СДВР

Рокади в МВР: Смениха трима зам.-директори на СДВР

България Преди 1 час

Директорът на дирекцията е представил новите си заместници днес в 14 часа

<p>Предприети ли са&nbsp;действия от МВР&nbsp;за сваляне на сатиричната страница &quot;Копейкин&quot;</p>

Емил Дечев: От МВР не са предприемали действия за сваляне на сатиричната фейсбук страница "Копейкин"

България Преди 1 час

За изясняване на факти и обстоятелства по случая от ГДБОП е изготвено искане до компанията „Мета” за установяване на IР адресите, използвани от администратор за управление на “Копейкин“

Между ада в Иран и бункерите в Израел: Две разтърсващи истории в "Телеграфно подкастът"

Между ада в Иран и бункерите в Израел: Две разтърсващи истории в "Телеграфно подкастът"

България Преди 1 час

Иранецът Мехди Мосадегпур и журналистът Камен Петров – описват ежедневието си от двете страни на конфликта

Започва изплащането на втората част от социалната помощ за ученици

Започва изплащането на втората част от социалната помощ за ученици

България Преди 1 час

Средствата са предвидени за учениците от 1, 2, 3, 4 и 8 клас, които са около 240 хиляди в цялата страна

<p>Борисов: Вместо да ни благодарят,&nbsp;те правят безумни изказвания</p>

Борисов за удължителния бюджет: Вместо да ни благодарят, че го подкрепихме, те правят безумни изказвания

България Преди 2 часа

В Разград, където е на посещение, той обяви, че Красимир Вълчев ще е водач на листата там

Елена и Мартин взимат съдбоносно решение в новия епизод на “Борба до ключ: Home2U срещу INclusive”

Елена и Мартин взимат съдбоносно решение в новия епизод на “Борба до ключ: Home2U срещу INclusive”

Любопитно Преди 2 часа

Готово ли е семейството да се откаже от приключението на живота си?

НС задължи правителството да внесе ратификация за Съвета за мир на Тръмп

НС задължи правителството да внесе ратификация за Съвета за мир на Тръмп

България Преди 2 часа

Меган Маркъл с трогателна изненада за болни деца в Лос Анджелис

Меган Маркъл с трогателна изненада за болни деца в Лос Анджелис

Свят Преди 2 часа

Кадри от събитието показват Меган с черна предпазна маска, усмихната до малките пациенти, докато оцветява картинки на Hello Kitty и твори заедно с децата и болничния персонал

Всичко от днес

От мрежата

6 естествени начина за облекчаване на сърбеж при кучето

dogsandcats.bg

Tой и Мини Пудел – как да ги различим?

dogsandcats.bg
1

Втори живот за коледната украса на Карнобат

sinoptik.bg
1

Слънчев край на седмицата

sinoptik.bg

Башар Рахал влиза в “Наследникът”

Edna.bg

Дженифър Лопес година след развода: Най-щастлива съм, когато съм сама

Edna.bg

Андреа подпали мрежата с нови горещи кадри

Gong.bg

Григор Димитров получи признание от най-високо ниво

Gong.bg

Майката на Николай Златков: Според документите в черепа му са открити два проектила

Nova.bg

НАТО свали трета иранска балистична ракета над Турция

Nova.bg