Крал Чарлз и кралица Камила доказват, че са „точно като всяка друга женена двойка“

К рал Чарлз III и кралица Камила доказват, че са „точно като всяка семейна двойка“ в момент, уловен от камерите. Макар да е монарх, Чарлз очевидно знае как да подреди приоритетите си, когато става въпрос за брачния живот, пише HELLO!

Двойката е женена от 2005 г. и бе коронясана през 2023 г., след като кралица Елизабет II почина през предходната година. Двамата са пропътували света заедно по време на десетки кралски турнета и са натоварени със задачата да водят нацията през трудни и добри времена. Въпреки тежестта на короната, има моменти, в които те изглеждат забележително земни.

Пример за това бе прием за ветерани от Войската на Джърси, проведен през ноември. Кралят бе забелязан да крачи целеустремено по коридорите на замъка Уиндзор, преди внезапно да спре, за да провери къде е останала Камила.

Той се закова на място и се обърна назад, за да се увери, че тя все още е с него. Едва след като видя, че съпругата му го следва, Чарлз продължи напред, за да поздрави гостите. Към тях на събитието се присъединиха принцът на Уелс, херцогът на Единбург и херцогинята на Глостър. Поводът бе 80-годишнината от Деня на победата над Япония (V-J Day), с който се почитат ветераните, служили в Тихия океан по време на Втората световна война.

Момент, в който всеки може да припознае себе си

Кралят доказа, че е точно като всички нас – обикновен семеен мъж, който чака търпеливо съпругата си на прага, може би за да си спести евентуални неприятности по-късно. Този класически за всяко семейство момент бързо бе забелязан от почитателите на кралската фамилия в социалните мрежи.

Потребител в X (преди Twitter) написа, че Чарлз и Камила са „като обикновена семейна двойка“, добавяйки, че кадрите са „много сладки“.

Друг коментатор отбеляза: „Той винаги проверява дали тя е там, преди да тръгне“. „Сладък момент вчера по време на приема в замъка Уиндзор, докато крал Чарлз чакаше кралица Камила“, гласи трети коментар под публикацията.

Кралят на бързото ходене

В интервю за BBC Radio 5 Live с Ема Барнет през 2020 г., Камила разкри, че съпругът ѝ редовно „оставя всички на километри зад гърба си“, защото ходи изключително бързо. Затова не е изненадващо, че на Чарлз му се налага да я чака.

Тя сподели тогава: „Той върви, върви и върви. Като планинска коза е, оставя всички далеч зад себе си.“ Водещата Ема се пошегува: „Значи Вие сте сребърният лебед, а той е планинската коза?“. Камила, която днес е на 78 години, видимо хареса сравнението и се съгласи: „Аз съм древният сребърен лебед, а той е планинската коза, да!“.

Кралицата допълни още, че за годините си нейният съпруг е „най-здравият мъж“, когото познава. Кралят е известен със своята страст към дългите разходки и редовно може да бъде забелязан да върви пеша до църквата в Сандрингам за неделната служба. През януари той дори изненада бегачите в местен парк, като се появи, за да ги аплодира на финала на 5-километрово трасе. 77-годишният Чарлз продължава своето лечение от рак след диагнозата, поставена му в началото на 2024 г.