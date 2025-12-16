ВВС ще се защитава по дело за 5 млрд. долара от Доналд Тръмп

В ВС заяви, че ще се защитава по дело за 5 милиарда долара, заведено от президента на САЩ Доналд Тръмп срещу медията заради редактиране на негова реч от 6 януари 2021 г. в документален филм „Панорама“.

Тръмп обвинява медията в клевета и нарушаване на закон за търговските практики, според съдебни документи, подадени във Флорида, съобщи ВВС.

ВВС се извини на Тръмп през ноември, но отхвърли исканията му за обезщетение и не се съгласи, че има „основание за иск за клевета“.

Trump files $5bn defamation lawsuit against BBC over Panorama speech edit https://t.co/L8piXFBLry — Alan Kasujja (@kasujja) December 16, 2025

Правният екип на Тръмп обвини ВВС, че го е оклеветил чрез „умишлено, злонамерено и измамно манипулиране на речта му“.

BBC се извини на Доналд Тръмп заради материал с извадки от негова реч

Говорител на ВВС заяви: „Както сме казвали и преди, ние ще защитаваме този случай.“

„Няма да правим допълнителни коментари относно текущи съдебни производства.“

Trump files $5bn defamation lawsuit against BBC over an edit of his speech in a Panorama documentary

Follow our WhatsApp Channel for more exciting content: https://t.co/rt8byWdlZx#TheUltimateExperience pic.twitter.com/9GPGOU0Soz — Joy Prime (@JoyPrimeTV) December 16, 2025

Тръмп заяви през ноември, че планира да съди ВВС за документалния филм, който беше излъчен във Великобритания преди президентските избори в САЩ през 2024 г.

„Мисля, че трябва да го направя“, каза тогава Тръмп пред репортери относно плановете си. „Те измамиха. Промениха думите, които излязоха от устата ми.“

Генералният директор на BBC свиква среща след заплахата от Тръмп

В речта си на 6 януари 2021 г., преди бунта в Капитолия на САЩ, Тръмп каза на тълпата: „Ще вървим към Капитолия и ще аплодираме нашите смели сенатори и конгресмени и жени.“

Повече от 50 минути по-късно в речта си той каза: „И ние се борим. Борим се като дяволи.“

В програмата „Панорама“ клип го показва да казва: „Ще вървим към Капитолия... и аз ще бъда там с вас. И ние се борим. Борим се като дяволи.“

ВВС призна, че редакцията е създала „погрешно впечатление“, че той е „направил пряк призив за насилствени действия“, но не се съгласи, че има основание за иск за клевета.

През ноември изтекъл вътрешен меморандум на ВВС разкритикува начина, по който е била редактирана речта, и доведе до оставките на генералния директор на ВВС, Тим Дейви, и нейния ръководител на новините, Дебора Търнес.

Преди Тръмп да заведе делото, адвокатите на ВВС бяха дали обширен отговор на твърденията на президента.

Те заявиха, че в редакцията не е имало злонамереност и че Тръмп не е бил наранен от програмата, тъй като е бил преизбран малко след излъчването ѝ.

BREAKING: Trump CONFIRMS he will be filing a lawsuit against the BBC "probably this afternoon/tomorrow morning".



I want Trump to financially destroy the BBC so comprehensively that it can't survive in its current form.



Absolutely wonderful news.

Trump is NOT backing down! 🔥 pic.twitter.com/IChmqJ50bF — Lee Harris (@LeeHarris) December 15, 2025

Те също така заявиха, че ВВС не е имала права и не е разпространявала програмата „Панорама“ по своите американски канали. Докато документалният филм е бил достъпен в BBC iPlayer, той е бил ограничен до зрители във Великобритания.

В иска си Тръмп цитира споразумения, които ВВС е имала с други разпространители за показване на съдържание, по-специално едно с медийна корпорация на трета страна, която твърди, че е имала лицензионни права за документалния филм извън Обединеното кралство. ВВС все още не е отговорила на тези твърдения, нито компанията с предполагаемото споразумение за разпространение.

Искът също така твърди, че хора във Флорида може да са имали достъп до програмата чрез VPN или чрез стрийминг услугата BritBox.

„Публичността на документалния филм „Панорама“, съчетана със значително увеличение на използването на VPN във Флорида от дебюта му, установява огромна вероятност граждани на Флорида да са имали достъп до документалния филм, преди ВВС да го премахне“, се казва в иска.

Министърът на здравеопазването Стивън Кинък заяви, че ВВС е постъпила правилно, като „стои твърдо“ пред делото на Тръмп.

„Мисля, че те се извиниха за една или две от грешките, направени в тази програма „Панорама“, но също така бяха много ясни, че няма основание за отговор по отношение на обвиненията на г-н Тръмп по по-широкия въпрос за клевета“, каза той пред Sky News.

Той заяви, че Лейбъристката партия винаги ще подкрепя ВВС като жизненоважна институция.

Найджъл Хъдълстън, сянка министър на културата, заяви, че министър-председателят трябва да „използва своето очевидно влияние, за да обясни на президента, че съденето на ВВС ще повлияе негативно на плащащите такси за лиценз“.

Лидерът на Либералните демократи сър Ед Дейви призова сър Киър Стармър да каже на Тръмп, че решението му да съди ВВС е „неприемливо“.

Това е последното от поредица дела, които Тръмп е завел срещу новинарски организации.

Преди това той е съдил няколко американски медийни компании за големи суми пари, осигурявайки многомилионни обезщетения в някои случаи.

Крис Ръди, основател и главен изпълнителен директор на консервативната американска медия Newsmax Media и съюзник на Тръмп, заяви пред ВВС, че е трудно да се спечели дело за клевета в САЩ, тъй като „прагът е много висок“.

Но той предложи ВВС да постигне споразумение, за да избегне разходите по съдебния процес, които според него могат да достигнат между 50 милиона долара (37 милиона паунда) и 100 милиона долара (74 милиона паунда).

Бившият контролер на BBC Radio Марк Дамазър заяви, че би било „изключително увреждащо за репутацията на ВВС да не се бори по делото“.

„Става въпрос за независимостта на ВВС и за разлика от американските медийни организации, които са се поддали на натиска, ВВС няма търговски бизнес интереси, които зависят от благосклонността на президента Тръмп в Белия дом“, каза той пред програмата „Днес“ на BBC Radio Four.