Свят

ВВС ще се защитава по дело за 5 млрд. долара от Доналд Тръмп

Медията се извини на Тръмп през ноември, но отхвърли исканията му за обезщетение и не се съгласи, че има „основание за иск за клевета“.

16 декември 2025, 15:40
ВВС ще се защитава по дело за 5 млрд. долара от Доналд Тръмп
Източник: БТА/АР

В ВС заяви, че ще се защитава по дело за 5 милиарда долара, заведено от президента на САЩ Доналд Тръмп срещу медията заради редактиране на негова реч от 6 януари 2021 г. в документален филм „Панорама“.

Тръмп обвинява медията в клевета и нарушаване на закон за търговските практики, според съдебни документи, подадени във Флорида, съобщи ВВС.

ВВС се извини на Тръмп през ноември, но отхвърли исканията му за обезщетение и не се съгласи, че има „основание за иск за клевета“.

Правният екип на Тръмп обвини ВВС, че го е оклеветил чрез „умишлено, злонамерено и измамно манипулиране на речта му“.

BBC се извини на Доналд Тръмп заради материал с извадки от негова реч

Говорител на ВВС заяви: „Както сме казвали и преди, ние ще защитаваме този случай.“

„Няма да правим допълнителни коментари относно текущи съдебни производства.“

Тръмп заяви през ноември, че планира да съди ВВС за документалния филм, който беше излъчен във Великобритания преди президентските избори в САЩ през 2024 г.

„Мисля, че трябва да го направя“, каза тогава Тръмп пред репортери относно плановете си. „Те измамиха. Промениха думите, които излязоха от устата ми.“

Генералният директор на BBC свиква среща след заплахата от Тръмп

В речта си на 6 януари 2021 г., преди бунта в Капитолия на САЩ, Тръмп каза на тълпата: „Ще вървим към Капитолия и ще аплодираме нашите смели сенатори и конгресмени и жени.“

Повече от 50 минути по-късно в речта си той каза: „И ние се борим. Борим се като дяволи.“

В програмата „Панорама“ клип го показва да казва: „Ще вървим към Капитолия... и аз ще бъда там с вас. И ние се борим. Борим се като дяволи.“

ВВС призна, че редакцията е създала „погрешно впечатление“, че той е „направил пряк призив за насилствени действия“, но не се съгласи, че има основание за иск за клевета.

През ноември изтекъл вътрешен меморандум на ВВС разкритикува начина, по който е била редактирана речта, и доведе до оставките на генералния директор на ВВС, Тим Дейви, и нейния ръководител на новините, Дебора Търнес.

Преди Тръмп да заведе делото, адвокатите на ВВС бяха дали обширен отговор на твърденията на президента.

Те заявиха, че в редакцията не е имало злонамереност и че Тръмп не е бил наранен от програмата, тъй като е бил преизбран малко след излъчването ѝ.

Те също така заявиха, че ВВС не е имала права и не е разпространявала програмата „Панорама“ по своите американски канали. Докато документалният филм е бил достъпен в BBC iPlayer, той е бил ограничен до зрители във Великобритания.

В иска си Тръмп цитира споразумения, които ВВС е имала с други разпространители за показване на съдържание, по-специално едно с медийна корпорация на трета страна, която твърди, че е имала лицензионни права за документалния филм извън Обединеното кралство. ВВС все още не е отговорила на тези твърдения, нито компанията с предполагаемото споразумение за разпространение.

Искът също така твърди, че хора във Флорида може да са имали достъп до програмата чрез VPN или чрез стрийминг услугата BritBox.

„Публичността на документалния филм „Панорама“, съчетана със значително увеличение на използването на VPN във Флорида от дебюта му, установява огромна вероятност граждани на Флорида да са имали достъп до документалния филм, преди ВВС да го премахне“, се казва в иска.

Министърът на здравеопазването Стивън Кинък заяви, че ВВС е постъпила правилно, като „стои твърдо“ пред делото на Тръмп.

„Мисля, че те се извиниха за една или две от грешките, направени в тази програма „Панорама“, но също така бяха много ясни, че няма основание за отговор по отношение на обвиненията на г-н Тръмп по по-широкия въпрос за клевета“, каза той пред Sky News.

Той заяви, че Лейбъристката партия винаги ще подкрепя ВВС като жизненоважна институция.

Найджъл Хъдълстън, сянка министър на културата, заяви, че министър-председателят трябва да „използва своето очевидно влияние, за да обясни на президента, че съденето на ВВС ще повлияе негативно на плащащите такси за лиценз“.

Лидерът на Либералните демократи сър Ед Дейви призова сър Киър Стармър да каже на Тръмп, че решението му да съди ВВС е „неприемливо“.

Това е последното от поредица дела, които Тръмп е завел срещу новинарски организации.

Преди това той е съдил няколко американски медийни компании за големи суми пари, осигурявайки многомилионни обезщетения в някои случаи.

Крис Ръди, основател и главен изпълнителен директор на консервативната американска медия Newsmax Media и съюзник на Тръмп, заяви пред ВВС, че е трудно да се спечели дело за клевета в САЩ, тъй като „прагът е много висок“.

Но той предложи ВВС да постигне споразумение, за да избегне разходите по съдебния процес, които според него могат да достигнат между 50 милиона долара (37 милиона паунда) и 100 милиона долара (74 милиона паунда).

Бившият контролер на BBC Radio Марк Дамазър заяви, че би било „изключително увреждащо за репутацията на ВВС да не се бори по делото“.

„Става въпрос за независимостта на ВВС и за разлика от американските медийни организации, които са се поддали на натиска, ВВС няма търговски бизнес интереси, които зависят от благосклонността на президента Тръмп в Белия дом“, каза той пред програмата „Днес“ на BBC Radio Four.

Източник: BBC    
ВВС Доналд Тръмп Съдебен иск Клевета Документален филм Панорама Редактиране на реч 6 януари 2021 г. 5 милиарда долара Медийна независимост Обезщетение
Последвайте ни

По темата

В

В "Люлин", София: Скоро ти и детето в корема ти ще умрете!

„Споделям ги с много жени, които обичам“: Анджелина Джоли показва белезите си от мастектомията

„Споделям ги с много жени, които обичам“: Анджелина Джоли показва белезите си от мастектомията

24 души от изпълнителното бюро на БСП подават оставка, само председателят Атанас Зафиров остава

24 души от изпълнителното бюро на БСП подават оставка, само председателят Атанас Зафиров остава

Ужас, кървава драма насред Русия, недалеч от Москва

Ужас, кървава драма насред Русия, недалеч от Москва

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

biss.bg
Ето как Mercedes ще използва стари части в нови коли, за да пази природата

Ето как Mercedes ще използва стари части в нови коли, за да пази природата

carmarket.bg
<p>14 декември: Покоряването на Антарктида</p>
Ексклузивно

14 декември: Покоряването на Антарктида

Преди 2 дни
<p>Изтеглят от пазара партиди бебешко мляко заради бактерии</p>
Ексклузивно

Изтеглят от пазара партиди бебешко мляко заради бактерии

Преди 2 дни
Румънският президент: Ако Русия ни атакува, готови сме да отвърнем
Ексклузивно

Румънският президент: Ако Русия ни атакува, готови сме да отвърнем

Преди 2 дни
Двойно поскъпване на зъболекарските услуги
Ексклузивно

Двойно поскъпване на зъболекарските услуги

Преди 2 дни

Виц на деня

Съпругата:  – Скъпи, вярваш ли в любовта от пръв поглед? Мъжът:  – Да, ако бях погледнал втори път, щях да избягам!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Невена Видакович, генерален мениджър и изпълнителен директор на Merck България

Когато науката говори на разбираем език: Merck и силата на информираното общество

Любопитно Преди 42 минути

КС ще гледа делото за отнетите правомощия на президента да назначава шефовете на службите

КС ще гледа делото за отнетите правомощия на президента да назначава шефовете на службите

България Преди 51 минути

В заседанието участваха 12 съдии и определенията са приети единодушно

Стрелба по превозно средство близо до летище JFK

Стрелба по превозно средство близо до летище JFK

Свят Преди 1 час

Митнически служител извън дежурство е бил разпитван във връзка със стрелбата

<p>Какво е състоянието на детето, блъснато от кола в София</p>

Какво е състоянието на детето, блъснато от кола в София

България Преди 1 час

Детето беше блъснато на пешеходна пътека в кв. „Хаджи Димитър“

Фатален инцидент на строеж в Стара Загора - загинал е работник

Фатален инцидент на строеж в Стара Загора - загинал е работник

България Преди 2 часа

.

Кометата 3I/ATLAS е на път да направи най-близкото си приближаване до Земята

Любопитно Преди 2 часа

От откриването си на 1 юли 2025 г., 3I/ATLAS се доказа като една от най-странните комети, виждани някога от човечеството

<p>Полша задържа студент, планирал атентат на коледен базар</p>

Полша задържа студент, планирал атентат на коледен базар

Свят Преди 2 часа

„Мъжът беше силно увлечен по исляма, търсеше контакти с „Ислямска държава“ и се е подготвял да извърши атака в Полша, в един от градовете по време на коледен базар“, заяви говорител на специалните служби на Полша

Семейство Обама трябвало да вечеря с Роб Райнер в нощта на убийството

Семейство Обама трябвало да вечеря с Роб Райнер в нощта на убийството

Свят Преди 2 часа

Бившата първа дама разказа, че тя и съпругът ѝ са били съкрушени, когато са научили, че легендарният режисьор и неговата съпруга, с които са били приятели от „много, много години“, са били убити

Европейската прокуратура

Седем са кандидатите за европейски прокурор от България

България Преди 2 часа

Срокът за кандидатстване беше от 24 ноември до 12 декември

Споделени емоции и специални моменти за празниците с NOVA

Споделени емоции и специални моменти за празниците с NOVA

Любопитно Преди 2 часа

Благотворителната инициатива „Българската Коледа“, селекция от премиерни и любими филми, спектакли и хитови концерти очакват зрителите

Ще има ли коледно примирие между Украйна и Русия, Кремъл с коментар

Ще има ли коледно примирие между Украйна и Русия, Кремъл с коментар

Свят Преди 3 часа

Украинският президент Володимир Зеленски заяви в понеделник, че Киев подкрепя идеята за прекратяване на огъня, по-специално на ударите по енергийната инфраструктура, по време на коледните празници

Президентът се среща с „БСП – Обединена левица“ и „Има такъв народ“ в сряда

Президентът се среща с „БСП – Обединена левица“ и „Има такъв народ“ в сряда

България Преди 3 часа

Разкриха подробности за инцидента с блъснато до училище дете в София

Разкриха подробности за инцидента с блъснато до училище дете в София

България Преди 3 часа

Според свидетели, пешеходката е пресичала на зелен светофар, който обаче съвпадал със зеления светофар за автомобилите в кръстовището

Автомобил се запали на паркинга на летище "Васил Левски" (СНИМКА)

Автомобил се запали на паркинга на летище "Васил Левски" (СНИМКА)

България Преди 3 часа

Информацията стана известна чрез публикация във фейсбук групата „Катастрофи в София“, където авторът добавя: „За съжаление, има и такива дни...“

Ресорната комисия в НС одобри удължителния закон за бюджета

Ресорната комисия в НС одобри удължителния закон за бюджета

България Преди 3 часа

Удължителният закон може да е в сила само три месеца, след което, ако Народното събрание не е приело редовен бюджет за 2026 г., ще се наложи да бъде одобрено ново удължаване

Васил Терзиев

Кризата в „Топлофикация София“: Терзиев иска пълен анализ от Световната банка

България Преди 3 часа

По думите на кмета дружеството има сериозни проблеми както с качеството на услугата, така и със задлъжнялостта, а бездействието само утежнява ситуацията

Всичко от днес

От мрежата

Могат ли кучетата да усещат злото?

dogsandcats.bg

10-те най-скъпи породи кучета в света

dogsandcats.bg
1

Спасиха защитени птици от незаконна търговия

sinoptik.bg
1

Гола Коледа в Будапеща

sinoptik.bg

Не яжте тези храни при настинка или грип!

Edna.bg

Анджелина Джоли: „Споделям тези белези с много жени, които обичам“ (СНИМКИ)

Edna.bg

ЦСКА: Мобилното ни приложение е най-сваляното в България

Gong.bg

Гьозтепе на Стоилов оглави още една престижна класация

Gong.bg

Изпълнителното бюро на БСП подава оставка

Nova.bg

ЕП пред NOVA: Поискахме имунитета на Илхан Кючюк заради разследване на злоупотреба с еврофондове

Nova.bg