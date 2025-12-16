България

Оставиха за постоянно в ареста Росен Кръстев - Стъкларя

Сред задържаните е и оперативният полицай Юлиян Бързашки, както и разследващата служителка на МВР Луковит Милена Ботева

16 декември 2025, 16:27
С лед рекордно дълго заседание Окръжен съд Ловеч остави за постоянно в ареста Росен Кръстев - Стъкларя. Мъжът е сочен за ръководител на организирана престъпна група за пласиране на наркотици, рекет, изнудвания и палежи, в която са участвали и полицаи, предава NOVA.

Сред арестуваните при акцията на дирекция „Вътрешна сигурност“ и ГДБОП, проведена в петък, е и директорът на столичното Пето РУ Пламен Максимов и още двама служители на МВР, които вече са с повдигнати обвинения. Мярката на Максимов се очаква да бъде разгледана тази вечер.

Сред задържаните е и оперативният полицай Юлиян Бързашки, както и разследващата служителка на МВР Луковит Милена Ботева. Ботева се оказа с по-лека мярка, пусната още вчера. 5000 лв. Парична гаранция. 

Още в понеделник вечер бе дадено началото на заседанието в съда, но едва преди обед днес започна по същество разглеждането. След Стъкларя - сочен за лидер на задържаните за търговия с дрога, в съдебната зала се очаква да влезе Максимов, както и още трима от задържаните полицаи. 

Припомняме, че 7 души бяха привлечени като обвиняеми за участие в организирана престъпна група за палеж, подкупи и разпространение на наркотици в София и Ловеч. Групата е действала от около година и половина. Акцията по задържането на обвиняемите е проведена на 12 декември в двата града от ГДБОП и „Вътрешна сигурност“. Открити са големи количества наркотици – марихуана, синтетични наркотици, кокаин, както и десетки хиляди евро. 

Единият от задържаните е началникът на столичното Пето РУ, а в ареста е и оперативен работник в същото районно управление, както и полицайка с няколко години стаж. Изпратено е предложение до министъра за отстраняване на всички служители. Временно началник на Пето районно е комисар Илия Кузманов.

Източник: NOVA    
Росен Кръстев - Стъкларя Наркоразпространение Арести
