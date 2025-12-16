Русия забрани „Дойче веле”

Р усия обяви германската медия Deutsche Welle („Дойче веле”) за „нежелана”, забранявайки фактически нейната дейност в страната, на фона на силни напрежения между Москва и Берлин около конфликта в Украйна.

„Дойче веле“, международна германска радио-телевизионна компания, която излъчва и на руски език, фигурира в списъка на руското министерство на правосъдието на „нежеланите организации”, констатира АФП.

Забраняват излъчването на "Дойче веле" в Русия

Телевизионният оператор вече беше обявен за „чуждестранен агент“ – и двата етикета се използват срещу критиците на президента Владимир Путин и политиката на Русия.

Откакто Русия започна нападението си срещу Украйна през февруари 2022 г., министерството на правосъдието на страната забрани десетки групи, критикуващи Кремъл или поведението на Москва във войната.

Етикетът „нежелана организация“ прави всеки, който работи с такава група или й дарява пари, подлежащ на съдебно преследване в Русия.

„Русия може да ни обяви за нежелана организация, но това няма да ни спре“, заяви генералният директор на „Дойче веле“ Барбара Масинг.

Нова руска организация в Германия ядоса Москва

„Въпреки цензурата и блокирането на нашите услуги от руското правителство, рускоезичната ни услуга достига до повече хора от всякога“, каза тя.

Мярката доказва, че „руското ръководство се страхува от независима информация, особено за агресивната война срещу Украйна“, посочи правителственият говорител Стефан Корнелиус в Берлин.

Мярката идва, след като на 12 декември Германия обвини Русия в кибератака срещу контрола на въздушното движение и разпространяване на дезинформация преди общите избори през февруари.

Русия отхвърли твърденията като „абсурдни“ и „неоснователни“.