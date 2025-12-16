Свят

От ЕП обясниха защо искат имунитета на Илхан Кючюк

От офиса на Кьовеши не съобщават къде се води въпросното разследване – в София или в Брюксел

16 декември 2025, 15:08
От ЕП обясниха защо искат имунитета на Илхан Кючюк
Източник: БТА

Е вропейската прокуратура потвърди пред NOVA, че е поискала снемане на имунитета на евродепутата Илхан Кючюк.

Уточнява се, че целта е да се разследват твърдения за потенциална измама, несвързана с обществени поръчки, както и за неправомерно присвояване на средства на ЕС и корупция.

От Европейската прокуратура подчертаха, че за Кючюк важи презумпцията за невиновност.

Оттам не съобщават къде се води разследването – в София, или в Брюксел.

Вчера председателят на ЕП Роберта Мецола съобщи, че имунитетът на Илхан Кючюк е поискан.

Според непотвърдена информация разследването е тръгнало след сигнал срещу него за неправомерно разходване на евросредства.

Източник: NOVA    
Европейска прокуратура Илхан Кючюк Имунитет
