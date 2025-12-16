Любопитно

One Dance Festival с първи спектакъл от програмата си за 2026

16 декември 2025, 17:15
One Dance Festival с първи спектакъл от програмата си за 2026
Източник: One Dance Festival

„Битката на лианите“ на камерунския хореограф Зора Снейк е първият обявен спектакъл от програмата на 18-ото издание на Международния фестивал за танц и пърформанс One Dance Festival, който ще се проведе през май–юни 2026 г. в Пловдив.

Източник: One Dance Festival

На 29 май 2026 г., на сцената на Дом на културата „Борис Христов“, фестивалът ще представи спектакъла „Битката на лианите“ – силно политическо и визуално въздействащо танцово произведение, копродукция на One Dance Festival и Националния театър на Белгия.

„Битката на лианите“ е ритуал, а не разказ – колективно преживяване, което поставя зрителите в сърцето на застрашената екваториална гора. Вдъхновен от общностите бака и кунганг в Централна Африка, спектакълът изследва връзката между човека и природата, темите за обезлесяването, културната памет и борбата за справедливост.

Източник: One Dance Festival

В завладяваща сценография и звукова среда от електро бийтове и шамански ритми, седем танцьори и музиканти създават жива фреска на свят, изправен пред екологичен и морален срив. Телата им се преплитат като лиани – символ на устойчивост, единство и обновление – в танц, който се превръща в акт на активизъм и солидарност.

Вместо да предлага дистанция, спектакълът въвлича публиката още преди началото, превръщайки театралното пространство в място за споделено присъствие, изцеление и пробуждане. „Битката на лианите“ е метафора за „бруталното състояние на света“ и покана да преосмислим отношението си към природата като част от собствената ни идентичност.

Източник: One Dance Festival

За хореографа

Зора Снейк е хореограф, изследовател и културен активист, който използва танца като инструмент за социална критика и политическо действие. Смесвайки хип-хоп, съвременен танц и древни ритуали, той разглежда движението не като стил, а като начин за мислене и разбиране на света. Дългогодишен сътрудник на Националния театър на Белгия, Снейк създава произведения, които дават глас на маргинализираните общности и поставят въпроси за властта, колониалното наследство и капитализма.

В продажба е фестивален пас за 18-ото издание на One Dance Festival, който дава достъп до всички спектакли и събития от програмата на фестивала. Броят на фестивалните пасове е ограничен.

Заявки: hello@onedance-festival.com

Early Bird билети за спектакъла „Битката на лианите“ могат да бъдат закупени чрез ePayGo, както и на касите на EasyPay в цялата страна

Съпругата:  – Скъпи, вярваш ли в любовта от пръв поглед? Мъжът:  – Да, ако бях погледнал втори път, щях да избягам!
