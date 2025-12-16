Свят

Семейство Обама трябвало да вечеря с Роб Райнер в нощта на убийството

Бившата първа дама разказа, че тя и съпругът ѝ са били съкрушени, когато са научили, че легендарният режисьор и неговата съпруга, с които са били приятели от „много, много години“, са били убити

16 декември 2025, 13:57
„Споделям ги с много жени, които обичам“: Анджелина Джоли показва белезите си от мастектомията

Австралийският премиер обяви сирийски бежанец за национален герой след атаката в Сидни

Тръмп се подигра с покойния Роб Райнър

В Берлин обсъдиха мирното споразумение за Украйна - накъде водят преговорите

Обвинените за смъртта на 8-годишното дете в Несебър са освободени

Председателката на ЕП обяви, че ЕП е поискала отнемането на имунитета на Илхан Кючюк

Кая Калас: Помощта за Киев е скъпа, но цената на липсата ѝ е по-висока

Украйна порази руска подводница, въоръжена с ракети

Украйна порази руска подводница, въоръжена с ракети "Калибър"

С емейство Обама е трябвало да се срещне с режисьора Роб Райнер и съпругата му Мишел в нощта, в която, по твърденията, двамата са били убити от сина си Ник Райнер в дома им в Лос Анджелис, съобщава New York Post.

„Трябваше да се видим с тях онази вечер – снощи – и получихме новината“, каза Мишел Обама в предаването „ Jimmy Kimmel Live! “ в понеделник вечер, след като водещият Джими Кимел я попита как се справя с новината за убийството на свои близки приятели.

Бившата първа дама разказа, че тя и съпругът ѝ са били съкрушени, когато са научили, че легендарният режисьор и неговата съпруга, с които са били приятели от „много, много години“, са били убити.

„Нека само кажа това: За разлика от някои хора, Роб и Мишел Райнер са едни от най-достойните и смели хора, които някога бихте искали да познавате“, каза тя – сякаш намеквайки за коментарите на бившия президент Доналд Тръмп, който нарече Райнер „луд“ и „измъчван и борещ се“ в публикация в Truth Social след смъртта на режисьора.

„Те не са откачени или луди. Винаги са били страстни хора, които – във време, когато няма много смелост – са били от хората, готови да заложат на действията си това, за което се грижат. И са се грижили за семейството си.“

След смъртта на двойката бившият президент Барак Обама публикува изявление, в което отдаде почит на наследството на семейство Райнер.

„Мишел и аз сме съкрушени от трагичната кончина на Роб Райнер и неговата любима съпруга Мишел. Постиженията на Роб във филма и телевизията ни дадоха едни от най-ценните ни истории на екрана“, написа той в предаването X.

„Но под всички истории, които той създаде, се криеше дълбока вяра в добротата на хората – и доживотен ангажимент да приложи тази вяра на практика. Заедно той и съпругата му живеят живот, определен от целта. Те ще бъдат запомнени с ценностите, които отстояват, и с безбройните хора, които вдъхновяват. Изказваме най-дълбоките си съболезнования на всички, които са ги обичали.“

„И те се грижеха за тази страна. И се грижеха за справедливостта и равнопоставеността. И това е истината. Познавам ги“, добави тя.

78-годишният Райнер, обичана холивудска икона, известна с хитовите си филми като „Принцесата булка“, „Когато Хари срещна Сали“ и „Това е пункция“, беше открит мъртъв заедно с 68-годишната си съпруга Мишел в имението им в квартал Брентвуд в неделя следобед.

Синът на двойката, 32-годишният Ник Райнер, е задържан и обвинен в убийствата. 28-годишната му сестра Роми, която е открила телата на родителите си, е заявила пред разследващите, че той „трябва да бъде заподозрян“, защото е „опасен“, съобщиха източници пред The Post.

Семейството на Ник Райнър и Мишел Сингър през годините
9 снимки
Семейството на Ник Райнър и Мишел Сингър през годините
Семейството на Ник Райнър и Мишел Сингър през годините
Семейството на Ник Райнър и Мишел Сингър през годините
Семейството на Ник Райнър и Мишел Сингър през годините

По информация на медиите проблемният син на звездата от „Всичко в семейството“, който има известна история на зависимост от наркотици и проблеми с психичното здраве, е бил поставен под наблюдение за евентуално самоубийство след ареста си.

Роб Райнер Мишел Райнер Семейство Обама Убийство Ник Райнер Холивудски режисьор Лос Анджелис Психично здраве Наркотична зависимост Трагедия
Виц на деня

Съпругата:  – Скъпи, вярваш ли в любовта от пръв поглед? Мъжът:  – Да, ако бях погледнал втори път, щях да избягам!
Прочети целия
Последни новини

6 признака на деменция, проявени в средна възраст

6 признака на деменция, проявени в средна възраст

Любопитно Преди 17 минути

Очаква се новите случаи на деменция да достигнат 1 милион годишно до 2060 г., ако не бъдат предприети значителни мерки

Стрелба по превозно средство близо до летище JFK

Стрелба по превозно средство близо до летище JFK

Свят Преди 23 минути

Митнически служител извън дежурство е бил разпитван във връзка със стрелбата

.

Кометата 3I/ATLAS е на път да направи най-близкото си приближаване до Земята

Любопитно Преди 45 минути

От откриването си на 1 юли 2025 г., 3I/ATLAS се доказа като една от най-странните комети, виждани някога от човечеството

Европейската прокуратура

Седем са кандидатите за европейски прокурор от България

България Преди 1 час

Срокът за кандидатстване беше от 24 ноември до 12 декември

Споделени емоции и специални моменти за празниците с NOVA

Споделени емоции и специални моменти за празниците с NOVA

Любопитно Преди 1 час

Благотворителната инициатива „Българската Коледа“, селекция от премиерни и любими филми, спектакли и хитови концерти очакват зрителите

Автомобил се запали на паркинга на летище "Васил Левски" (СНИМКА)

Автомобил се запали на паркинга на летище "Васил Левски" (СНИМКА)

България Преди 1 час

Информацията стана известна чрез публикация във фейсбук групата „Катастрофи в София“, където авторът добавя: „За съжаление, има и такива дни...“

Ресорната комисия в НС одобри удължителния закон за бюджета

Ресорната комисия в НС одобри удължителния закон за бюджета

България Преди 1 час

Удължителният закон може да е в сила само три месеца, след което, ако Народното събрание не е приело редовен бюджет за 2026 г., ще се наложи да бъде одобрено ново удължаване

.

Заплатите замръзват през 2026 г. заради удължителният бюджет

България Преди 2 часа

От 1 януари 2026 г. до 30 юни 2026 г. всички семейни помощи ще се изплащат само в пари

Васил Терзиев

Кризата в „Топлофикация София“: Терзиев иска пълен анализ от Световната банка

България Преди 2 часа

По думите на кмета дружеството има сериозни проблеми както с качеството на услугата, така и със задлъжнялостта, а бездействието само утежнява ситуацията

Учените посочиха скритата опасност от алкохола в секса

Учените посочиха скритата опасност от алкохола в секса

Любопитно Преди 2 часа

Сексуалната възбуда и поведението се регулират от сложни и все още не напълно изяснени процеси в нервната система

,

След мощeн трус: Япония отменя предупреждението за мегаземетресение

Свят Преди 3 часа

Земетресението миналия понеделник предизвика вълни цунами до 70 см и рани повече от 40 души

Жена е намерена гола и мъртва във фризер в Маями

Жена е намерена гола и мъртва във фризер в Маями

Свят Преди 3 часа

„Подателят на сигнала е открил гола жена в хладилната камера на магазина“, са казали диспечерите по полицейските радиостанции

Русия твърди, че е установила пълен контрол над Купянск; Украйна отрича

Русия твърди, че е установила пълен контрол над Купянск; Украйна отрича

Свят Преди 3 часа

Русия заяви още през ноември, че е превзела Купянск, а Украйна твърдеше, че си е върнала контрола над няколко квартала на града

"ДПС - Ново начало" на консултация при Румен Радев

„ДПС – Ново начало“: „Да“ на машинното гласуване, но не с тези машини

България Преди 3 часа

Сидни Суини впечатли с визия, вдъхновена от Мерилин Монро

Сидни Суини впечатли с визия, вдъхновена от Мерилин Монро

Любопитно Преди 3 часа

Сидни Суини прикова всички погледи с впечатляваща бяла рокля, вдъхновена от Мерилин Монро, на бляскавата премиера на психологическия трилър „Домашната прислужница“ в Лос Анджелис, където заедно с Аманда Сейфрид, Брандън Скленар и редица холивудски звезди представи филма

Тръмп иска ИТ гигантите да дигитализират правителството

Тръмп иска ИТ гигантите да дигитализират правителството

Технологии Преди 3 часа

Той смята, че така САЩ по-бързо получат модерни институции

