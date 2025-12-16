Семейство Обама трябвало да вечеря с Роб Райнер в нощта на убийството

„Споделям ги с много жени, които обичам“: Анджелина Джоли показва белезите си от мастектомията

С емейство Обама е трябвало да се срещне с режисьора Роб Райнер и съпругата му Мишел в нощта, в която, по твърденията, двамата са били убити от сина си Ник Райнер в дома им в Лос Анджелис, съобщава New York Post.

„Трябваше да се видим с тях онази вечер – снощи – и получихме новината“, каза Мишел Обама в предаването „ Jimmy Kimmel Live! “ в понеделник вечер, след като водещият Джими Кимел я попита как се справя с новината за убийството на свои близки приятели.

Бившата първа дама разказа, че тя и съпругът ѝ са били съкрушени, когато са научили, че легендарният режисьор и неговата съпруга, с които са били приятели от „много, много години“, са били убити.

„Нека само кажа това: За разлика от някои хора, Роб и Мишел Райнер са едни от най-достойните и смели хора, които някога бихте искали да познавате“, каза тя – сякаш намеквайки за коментарите на бившия президент Доналд Тръмп, който нарече Райнер „луд“ и „измъчван и борещ се“ в публикация в Truth Social след смъртта на режисьора.

„Те не са откачени или луди. Винаги са били страстни хора, които – във време, когато няма много смелост – са били от хората, готови да заложат на действията си това, за което се грижат. И са се грижили за семейството си.“

След смъртта на двойката бившият президент Барак Обама публикува изявление, в което отдаде почит на наследството на семейство Райнер.

„Мишел и аз сме съкрушени от трагичната кончина на Роб Райнер и неговата любима съпруга Мишел. Постиженията на Роб във филма и телевизията ни дадоха едни от най-ценните ни истории на екрана“, написа той в предаването X.

„Но под всички истории, които той създаде, се криеше дълбока вяра в добротата на хората – и доживотен ангажимент да приложи тази вяра на практика. Заедно той и съпругата му живеят живот, определен от целта. Те ще бъдат запомнени с ценностите, които отстояват, и с безбройните хора, които вдъхновяват. Изказваме най-дълбоките си съболезнования на всички, които са ги обичали.“

„И те се грижеха за тази страна. И се грижеха за справедливостта и равнопоставеността. И това е истината. Познавам ги“, добави тя.

78-годишният Райнер, обичана холивудска икона, известна с хитовите си филми като „Принцесата булка“, „Когато Хари срещна Сали“ и „Това е пункция“, беше открит мъртъв заедно с 68-годишната си съпруга Мишел в имението им в квартал Брентвуд в неделя следобед.

Синът на двойката, 32-годишният Ник Райнер, е задържан и обвинен в убийствата. 28-годишната му сестра Роми, която е открила телата на родителите си, е заявила пред разследващите, че той „трябва да бъде заподозрян“, защото е „опасен“, съобщиха източници пред The Post.

По информация на медиите проблемният син на звездата от „Всичко в семейството“, който има известна история на зависимост от наркотици и проблеми с психичното здраве, е бил поставен под наблюдение за евентуално самоубийство след ареста си.