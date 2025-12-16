Австралийският премиер обяви сирийски бежанец за национален герой след атаката в Сидни

А встралийският премиер Антъни Албанезе нарече Ахмед ал Ахмед, обезвредил един от нападателите на плажа Бонди в Сидни, национален герой и заяви, че действията му са пример за смелост и човечност, предаде ДПА.
"Ахмед ал Ахмед е истински австралийски герой. Той е скромен човек, решил да действа (в нужния момент - бел. ред.), неговата смелост е вдъхновение за всички австралийци", каза пред журналисти Албанезе, след като посети 43-годишния мъж, роден в Сирия, в болницата, в която е настанен.
Australian Prime Minister Anthony Albanese hailed Ahmed’s actions during a hospital visit, praising his bravery in confronting the attacker at Bondi Beach. Albanese said Ahmed “put yourself at risk to save others, running towards danger and disarming a terrorist,” adding that “in… pic.twitter.com/YkkxTF1XNj— Open Source Intel (@Osint613) December 16, 2025
На видеозапис се вижда как Ал Ахмед приближава единия от двамата нападатели в гръб и му отнема със сила оръжието. При схватката той е получил огнестрелни рани в рамото и се очаква утре да бъде подложен на допълнителна операция, каза Албанезе.
"Ал Ахмед отишъл в Бонди с приятели и роднини [...], а се оказал на мястото в момент, когато хора били застреляни пред очите му", отбеляза премиерът. Албанезе каза също, че се е запознал с родителите на Ал Ахмед, които са в Австралия на посещение при сина си. Те много се гордеят с него, заяви той.
The man who tackled one of the Bondi shooters has been visited by Australian Prime Minister Anthony Albanese, who praised him as “the best of our country”. Ahmed al-Ahmed risked his life to disarm one of the alleged Bondi Beach attackers and save multiple lives in Sydney on… pic.twitter.com/97GfPCGdMK— NewsWire 🇱🇰 (@NewsWireLK) December 16, 2025
Според австралийска медия и други хора са появили гражданска смелост при нападението. В. "Сидни морнинг хералд" съобщава, че кадри от камерата на предното стъкло на автомобил показват как двойка се опитва да обезвреди същия нападател, докато той излиза въоръжен от превозно средство, като го принуждава да легне на земята и избиват пушката от ръцете му. По-късно кадри, заснети от дрон, са показали двамата да лежат мъртви един до друг на земята, посочва изданието. Самоличността им не е огласена публично. В. "Гардиън" съобщи за видео, на което се вижда как мъж замеря с предмети нападателя, след като той е бил разоръжен. Дъщерята на този човек го е разпознала на кадрите и е казала, че той е сред убитите, пише изданието.
По-рано представители на австралийската полиция заявиха, че нападението на плажа Бондай, при което бяха убити 15 и ранени 42-ма души, е терористична атака, повлияна от джихадистката групировка "Ислямска държава".