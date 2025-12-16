Свят

Австралийският премиер обяви сирийски бежанец за национален герой след атаката в Сидни

Антъни Албанезе нарече Ахмед ал Ахмед, обезвредил един от нападателите на плажа Бондай в Сидни, национален герой и заяви, че действията му са пример за смелост и човечност

16 декември 2025, 08:39
Тръмп се подигра с покойния Роб Райнър

Тръмп се подигра с покойния Роб Райнър
В Берлин обсъдиха мирното споразумение за Украйна - накъде водят преговорите

В Берлин обсъдиха мирното споразумение за Украйна - накъде водят преговорите
Обвинените за смъртта на 8-годишното дете в Несебър са освободени

Обвинените за смъртта на 8-годишното дете в Несебър са освободени
Председателката на ЕП обяви, че ЕП е поискала отнемането на имунитета на Илхан Кючюк

Председателката на ЕП обяви, че ЕП е поискала отнемането на имунитета на Илхан Кючюк
Кая Калас: Помощта за Киев е скъпа, но цената на липсата ѝ е по-висока

Кая Калас: Помощта за Киев е скъпа, но цената на липсата ѝ е по-висока
Украйна порази руска подводница, въоръжена с ракети

Украйна порази руска подводница, въоръжена с ракети "Калибър"
Рустем Умеров: Реален напредък в мирните преговори между Украйна и САЩ в Берлин

Рустем Умеров: Реален напредък в мирните преговори между Украйна и САЩ в Берлин
Синът на Роб Райнър е арестуван във връзка със смъртта на холивудския режисьор и съпругата му

Синът на Роб Райнър е арестуван във връзка със смъртта на холивудския режисьор и съпругата му

А встралийският премиер Антъни Албанезе нарече Ахмед ал Ахмед, обезвредил един от нападателите на плажа Бонди в Сидни, национален герой и заяви, че действията му са пример за смелост и човечност, предаде ДПА.

"Ахмед ал Ахмед е истински австралийски герой. Той е скромен човек, решил да действа (в нужния момент - бел. ред.), неговата смелост е вдъхновение за всички австралийци", каза пред журналисти Албанезе, след като посети 43-годишния мъж, роден в Сирия, в болницата, в която е настанен. 

На видеозапис се вижда как Ал Ахмед приближава единия от двамата нападатели в гръб и му отнема със сила оръжието. При схватката той е получил огнестрелни рани в рамото и се очаква утре да бъде подложен на допълнителна операция, каза Албанезе.

"Ал Ахмед отишъл в Бонди с приятели и роднини [...], а се оказал на мястото в момент, когато хора били застреляни пред очите му", отбеляза премиерът. Албанезе каза също, че се е запознал с родителите на Ал Ахмед, които са в Австралия на посещение при сина си. Те много се гордеят с него, заяви той.

Според австралийска медия и други хора са появили гражданска смелост при нападението. В. "Сидни морнинг хералд" съобщава, че кадри от камерата на предното стъкло на автомобил показват как двойка се опитва да обезвреди същия нападател, докато той излиза въоръжен от превозно средство, като го принуждава да легне на земята и избиват пушката от ръцете му. По-късно кадри, заснети от дрон, са показали двамата да лежат мъртви един до друг на земята, посочва изданието. Самоличността им не е огласена публично. В. "Гардиън" съобщи за видео, на което се вижда как мъж замеря с предмети нападателя, след като той е бил разоръжен. Дъщерята на този човек го е разпознала на кадрите и е казала, че той е сред убитите, пише изданието.

По-рано представители на австралийската полиция заявиха, че нападението на плажа Бондай, при което бяха убити 15 и ранени 42-ма души, е терористична атака, повлияна от джихадистката групировка "Ислямска държава".

Източник: Десислава Иванова/БТА    
Австралия Сидни плаж Бонди терористична атака Антъни Албанезе Ахмед ал Ахмед национален герой гражданска смелост въоръжено нападение Ислямска държава джихадизъм жертви и ранени сирийски бежанец героизъм полиция на Австралия
Последвайте ни

По темата

Президентът към „Възраждане“: Точно за вас няма нужда от специални увертюри (НА ЖИВО)

Президентът към „Възраждане“: Точно за вас няма нужда от специални увертюри (НА ЖИВО)

Подаръците, за които копнея/Подаръците, които ще се направя, че ме радват

Подаръците, за които копнея/Подаръците, които ще се направя, че ме радват

Русия няма защо да общува с Европа, казва Лавров

Русия няма защо да общува с Европа, казва Лавров

16 декември: Показният разстрел на „боса на босовете“ в Ню Йорк

16 декември: Показният разстрел на „боса на босовете“ в Ню Йорк

Банките съветват какво да правим с еврото и левовете

Банките съветват какво да правим с еврото и левовете

pariteni.bg
Как да обучим кучето си да бъде социално: Съвети за безопасни срещи с други животни

Как да обучим кучето си да бъде социално: Съвети за безопасни срещи с други животни

dogsandcats.bg
<p>14 декември: Покоряването на Антарктида</p>
Ексклузивно

14 декември: Покоряването на Антарктида

Преди 2 дни
<p>Изтеглят от пазара партиди бебешко мляко заради бактерии</p>
Ексклузивно

Изтеглят от пазара партиди бебешко мляко заради бактерии

Преди 2 дни
Румънският президент: Ако Русия ни атакува, готови сме да отвърнем
Ексклузивно

Румънският президент: Ако Русия ни атакува, готови сме да отвърнем

Преди 2 дни
Двойно поскъпване на зъболекарските услуги
Ексклузивно

Двойно поскъпване на зъболекарските услуги

Преди 2 дни

Виц на деня

Съпругата:  – Скъпи, вярваш ли в любовта от пръв поглед? Мъжът:  – Да, ако бях погледнал втори път, щях да избягам!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Драматични снимки показват ареста на сина на Роб Райнър за убийството на родителите си

Драматични снимки показват ареста на сина на Роб Райнър за убийството на родителите си

Свят Преди 1 минута

На една от снимките се вижда Ник Райнър, чието лице е размазано, как е принуден да легне на земята с белезници на ръцете зад гърба си

<p>Доналд Тръмп-младши се сгоди!</p>

Доналд Тръмп-младши се сгоди за Бетина Андерсън

Свят Преди 7 минути

Доналд Тръмп-младши и Андерсън бяха забелязани за първи път заедно на брънч през август 2024 г.

<p>Как да работим в града със средна заплата над 7000 лв?</p>

БезГранично: Всичко за бизнесмена и служителя в Швеция

БезГранично Преди 1 час

Всичко, което трябва да знаете за работата в тази скандинавска страна

Наркопазар с полицейски чадър? Как е бил „пазен“ Росен Кръстев – Стъкларя

Наркопазар с полицейски чадър? Как е бил „пазен“ Росен Кръстев – Стъкларя

България Преди 1 час

Седем души бяха привлечени като обвиняеми за участие в организирана престъпна група за палеж, подкупи, разпространение на наркотици в София и Ловеч

Християн Мицкоски

Нови условия от Скопие за ЕС - идентичност, език и България

Свят Преди 1 час

Мицкоски постави две условия, за да започне процедурата за промени в конституцията на страната, условие за реален старт на преговори на страната с ЕС

<p>Опашки и липса на машини - стотинките се превръщат в проблем</p>

Опашки и липса на машини - стотинките се превръщат в проблем

България Преди 2 часа

Броени дни преди въвеждането на еврото у нас хиляди граждани се опитват да изчистят монетите на левове и най-вече стотинките, които са събирали или са им оставали като ресто

Доналд Тръмп

Безпрецедентно: Тръмп обяви фентанила за оръжие за масово унищожение

Свят Преди 2 часа

Обявяването от Тръмп по-рано тази година на наркокартелите за чуждестранни терористични организации отвори вратата за военни действия срещу тях

Втори ден консултации – две партии отиват при президента Радев

Втори ден консултации – две партии отиват при президента Радев

България Преди 3 часа

Срещите започват с третата по големина парламентарна група - „Възраждане“ от 10 ч.

<p>Внимание, шофьори! Възможни са проблеми при купуването на винетки</p>

Внимание, шофьори! Възможни са проблеми при купуването на винетки

България Преди 3 часа

Днес почитаме двама светци, не носете дрехи в този цвят

Днес почитаме двама светци, не носете дрехи в този цвят

България Преди 3 часа

Българската православна църква почита паметта на свети пророк Агей и свети мъченик Марин Римски

<p>От -4 до 12 градуса ни очакват във вторник</p>

От -4 до 12 градуса ни очакват във вторник

България Преди 3 часа

Вижте прогнозата за следващите няколко дни

<p>Зетят на Тръмп се отказа да строи хотел в Белград&nbsp;</p>

"Уолстрийт Джърнъл": Зетят на Доналд Тръмп се отказа да строи хотел в Белград

Свят Преди 11 часа

Проектът срещна остро противопоставяне в средите на антиправителствените протести

25-метрова елха озари площад "Свети Петър" във Ватикана

25-метрова елха озари площад "Свети Петър" във Ватикана

Свят Преди 11 часа

Това се случи на фона на представление от оркестър, хор и танцьори в традиционни костюми от най-северната провинция на Италия Южен Тирол

Подновиха издирването на стрелеца в университета "Браун"

Подновиха издирването на стрелеца в университета "Браун"

Свят Преди 12 часа

Полицията публикува кадри от камери за видеонаблюдение, на които се вижда предполагаемият стрелец, облечен в черно, да се движи в близост до сградата

<p>ФБР осуети заговор за бомбени атентати в Калифорния</p>

Пам Бонди: ФБР осуети заговор за бомбени атентати в Калифорния

Свят Преди 13 часа

Четирима души са обвинени в заговор и притежание на нерегистрирано разрушително устройство

ЮНЕСКО: Свободата на изразяване по света се е влошила

ЮНЕСКО: Свободата на изразяване по света се е влошила

Свят Преди 14 часа

Индексът на свободата на изразяване на ЮНЕСКО е спаднал с 10% между 2012 и 2024 г.

Всичко от днес

От мрежата

Как котките, които живеят навън оцеляват през зимата

dogsandcats.bg

10-те най-скъпи породи кучета в света

dogsandcats.bg
1

Спасиха защитени птици от незаконна търговия

sinoptik.bg
1

Гола Коледа в Будапеща

sinoptik.bg

5 неща, от които да се откажете през януари, за да бъдете по-щастливи

Edna.bg

Ето кой има имен ден на 16 декември

Edna.bg

Изненада! ФК Витоша преустановява участието си в Трета лига

Gong.bg

Нова звездна двойка разкри връзката си

Gong.bg

"Възраждане" - на консултации при президента за съставяне на нов кабинет

Nova.bg

Кола блъсна дете пред училище в София

Nova.bg