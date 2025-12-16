БСП се обяви против концесия или приватизация на "Топлофикация София"

"Категорично сме против приватизация или концесия на "Топлофикация София" ЕАД".

Това заяви Иван Таков, председател на групата на местна коалиция "БСП за България" в Столичния общински съвет (СОС), в позиция, изпратена до медиите.

"Няма спор, че трябва да има действия от страна на Столичния общински съвет за справяне с проблемите на "Топлофикация София" ЕАД", коментира той.

По думите му анализите са хубаво нещо, но досега те не са довели до никакъв резултат в полза на дружеството. Таков обясни, че голяма международна компания - Black and Veatch, са изготвили преди няколко години подобен анализ, както и план за действие, но нищо не е последвало от това.

Таков посочи, че предприемането на някакви действия, само за да бъде прекратено бездействието, не решава проблемите на "Топлофикация София", чиито задължения продължават да се трупат.

Председателят на групата на "БСП за България" подчерта, че концесия или приватизация на дружеството не е решение и ще се противопоставят на всяка подобна идея или предложение. "Топлофикация София" трябва да остане публична собственост", смята Таков.

Той припомни, че през 2019 г. СОС е приел решение да бъде избран външен управител, който да осигури и необходимите инвестиции за модернизация на дружеството. "Никой няма съмнение, че без модернизация и нови когенерационни мощности "Топлофикация София" няма как да спре да трупа задължения", каза Таков. "Моментът преди 5-6 години беше изпуснат. Сега вече задълженията надхвърлят 2 милиарда лева", добави той.

Според него, решението днес минава през диалог с държавата. По думите му такъв диалог преди време е бил започнат, тъй като това е основният кредитор на "Топлофикация София". Това дружество е от стратегическо значение за енергийната система в България, то е част от националната сигурност на държавата, затова смятам, че може да бъде намерено разумно решение, като бъдат осигурени необходимите инвестиции, подчерта Таков.

"Всеки ден, в който не правим нищо, е ден, в който проблемите на "Топлофикация София" се задълбочават, каза по-рано днес кметът на София Васил Терзиев на брифинг, на който коментира внесения от него и председателя на СОС Цветомир Петров доклад за започване на цялостен анализ на състоянието на общинското дружество.