В "Люлин", София: Скоро ти и детето в корема ти ще умрете!

П о искане на Софийска районна прокуратура съдът задържа под стража 32-годишен мъж, нанесъл телесни повреди на съпругата си.

Събраните до момента доказателства сочат, че в периода от 04.07.2025 г. до 09.12.2025 г., в София, в условията на продължавано престъпление с три деяния, обвиняемият е нанесъл три телесни повреди на съпругата си и ѝ се заканил с убийство.

На 04.07.2025 г. около 17,00 ч. в ж.к. „Люлин“ в София, обвиняемият е нанесъл удар с юмрук в областта на главата на жената. Вследствие на това й е причинил лека телесна повреда.

"Искам да се самоубиеш, защото аз ще те убия!"

На 08.12.2025 г. около 22,30 часа в ж.к. „Люлин“ в София той е нанесъл удари с юмруци в областта на главата на съпругата си и е причинил лека телесна повреда, като деянието е извършено спрямо бременна жена. По същото време, той й се заканил с убийство като й казал: „Скоро ти и детето в корема ти ще умрете!“

На 09.12.2025 г. около 13,20 часа в ж.к. „Люлин“ в София обвиняемият е нанесъл удари с юмруци в областта на главата, както и удар с ръка в областта на лицето на пострадалата. Вследствие на ударите, той й е причинил лека телесна повреда.

Деянията са извършени в условията на домашно насилие.

По случая е образувано досъдебно производство. С постановление на наблюдаващ прокурор мъжът е бил задържан за срок до 72 часа.

Прокурор е внесъл искане в Софийски районен съд за определяне на постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо обвиняемия. Състав на съда се е съгласил с искането и му е наложил най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“.

Мярката подлежи на обжалване пред Софийски градски съд.