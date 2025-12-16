Създадено за Merck

Любопитно

Когато науката говори на разбираем език: Merck и силата на информираното общество

16 декември 2025, 15:37
Когато науката говори на разбираем език: Merck и силата на информираното общество
Невена Видакович, генерален мениджър и изпълнителен директор на Merck България   
Източник: Merck България

Н евена Видакович е генерален мениджър и изпълнителен директор на Merck България вече три години, но работи за компанията от петнадесет години. Живяла е и работила в САЩ, Австрия, Сърбия (откъдето е родом) и България. Фармацевт по образование, Видакович има и магистърска степен по козметология. Богатият ѝ опит в различни сектори на бизнеса ѝ помага по отношение на широкия набор от умения, изисквани за позицията - креативност, стратегическото мислене и маркетинг.

– Merck е сред най-активните компании в обществените здравни инициативи. Кои са основните ви приоритети през 2025 г.?

Merck работи последователно в области, които имат дългосрочно значение за хората и обществото. Част от основните ни приоритети са свързани с репродуктивното здраве, предиабет и диабет тип 2, заболявания на щитовидната жлеза и емоционалното благополучие на младите хора. Това са теми, които засягат голям брой хора и оказват пряко и значително влияние върху качеството им на живот.

Като глобална научна и технологична компания вярваме, че информираността е ключов елемент и отправна точка за добрата здравна грижа. Затова работим с водещи специалисти, научни дружества и пациентски организации, за да превърнем научните данни в достъпна и полезна информация за хората. Колкото по-рано човек разпознае риска и потърси помощ, толкова по-добри са резултатите – и именно това стои в основата на нашите кампании в България.

– Наскоро подкрепихте националната инициатива „Инвитро в България“. Защо Merck застава толкова силно зад тази тема?

Репродуктивното здраве е област, в която България има впечатляващо високо ниво на експертиза, но голяма част от обществото не е достатъчно информирана за това. Кампанията „Инвитро в България“ показа нещо много значимо – водещите клиники по асистирана репродукция се обединиха, заедно с Центъра за асистирана репродукция и пациентските организации „Искам бебе“ и „Зачатие“, за да говорят с един глас за репродуктивната грижа у нас. За Merck това беше ключов момент, защото когато професионалната общност е обединена, обществото получава най-надеждната и балансирана информация.

България разполага с модерни лаборатории, работещи по стандартите на ESHRE, и с високо квалифицирани специалисти – като страната разполага с едни от най-многобройните сертифицирани ембриолози в региона. В същото време кампанията постави и важни системни въпроси: възрастовото ограничение за финансиране на инвитро до 43 години, нуждата от по-достъпни донорски процедури и от по-съвременна нормативна рамка. Тези теми не могат да бъдат решени едностранно – необходим е диалог между институции, експерти и пациентски организации. Затова нашата роля е да подкрепяме този разговор с научни данни, международен опит и устойчив ангажимент към развитието на репродуктивното здраве в България.

– Кампанията „Време е да говорим с нашите близки“ привлече голямо внимание. Какво стои зад фокуса върху предиабета

Предиабетът е „тиха“ диагноза – много хора живеят с това състояние, без да знаят, че са в риск от развитие на диабет тип 2. Науката обаче е категорична: ако бъде открит навреме, предиабетът може да бъде овладян и дори неутрализиран.

Кампанията ни поставя фокус върху разговора в семейството, защото именно близките често забелязват първите промени – лесна умора, промяна в теглото, по-честа жажда, колебания в енергията. Това са сигнали, които не трябва да се игнорират.

Работим с водещи ендокринолози, които обясняват на достъпен език кои рискови фактори изискват внимание – възраст над 45 години, наднормено тегло, фамилна обремененост, хипертония. Кампанията насърчава хората да направят малката стъпка: да говорят, да се изследват, да реагират навреме. Превенцията е далеч по-ефективна от лечението на напреднал диабет – и това е централното послание на инициативата.

– Проектът FutURe постави фокус върху младите хора. Какви са основните изводи от българската кръгла маса тази година?

FutURe е проект, който дава глас на младите хора – техните потребности, притеснения и идеи за бъдещето. Кръглата маса в София беше много силен пример за това. В разговорите с младежки и студентски организации, представители на Столична община и експерти по психично здраве ясно се откроиха няколко важни тенденции.

Първо, младите хора преживяват емоционалното благополучие като многоизмерно състояние – комбинация от психическа стабилност, социална принадлежност, физическо здраве и чувство за смисъл. Данните от FutURe Barometer, осъществено от Merck, показват, че макар голяма част от тях да се определят като оптимистични, почти половината не получават достатъчна емоционална подкрепа. Това създава „скрита пропаст“ между нагласите и реалността.

Второ, дигиталната среда е едновременно ресурс и източник на напрежение. Младите описаха усещането за постоянна онлайн активност, сравнение и натиск да бъдат перфектни – фактори, които влияят на психическото им здраве. Пандемията допълнително е засилила нуждата от автентични социални контакти и принадлежност.

Трето, участниците формулираха конкретни препоръки – по-ранно въвеждане на теми за емоционално здраве и дигитална хигиена в образованието, по-лесен достъп до психологическа подкрепа, инвестиции в младежки центрове, професионализация на младежката работа и активно участие на младите хора в създаването на политики.

За нас FutURe не е еднократна инициатива. Тя е процес, в който младите хора имат централна роля, а институциите и компаниите – отговорността да ги чуят. Заключенията от българската кръгла маса ще бъдат представени в Европейския парламент, което е ясен знак за значимостта на темата и приносa на България към европейския разговор за бъдещето.

– Работите в тясно партньорство със специалисти в тези области. Какво ви дава този модел?

Партньорствата са в основата на всичко, което правим. Когато говорим за превенция, навременна диагностика и информираност, научната достоверност е най-важният елемент. Работим с водещи специалисти в репродуктивната медицина, ендокринологията и психичното здраве, за да гарантираме, че информацията достига до обществото в най-надеждната си форма.

Устойчивите решения се раждат там, където има взаимодействие между наука, клинична практика и обществен интерес. Това е моделът, който следваме, и който смятаме за най-ефективен.

– Какво предстои за Merck България през следващата година?

Ще продължим да развиваме и разширяваме кампаниите в трите основни направления – репродуктивно здраве, предиабет и емоционално благополучие на младите хора. Планираме още по-тясно сътрудничество със специалисти, институции и организации, които работят на първа линия. Нашата визия е ясна: да бъдем активен партньор в създаването на по-информирано, по-здраво и по-устойчиво общество в България.

Източник: Merck България     
Merck България Репродуктивно здраве Предиабет Емоционално благополучие Обществени здравни инициативи Информираност и превенция Асистирана репродукция
Последвайте ни

Създадено за Merck

В

В "Люлин", София: Скоро ти и детето в корема ти ще умрете!

„Споделям ги с много жени, които обичам“: Анджелина Джоли показва белезите си от мастектомията

„Споделям ги с много жени, които обичам“: Анджелина Джоли показва белезите си от мастектомията

24 души от изпълнителното бюро на БСП подават оставка, само председателят Атанас Зафиров остава

24 души от изпълнителното бюро на БСП подават оставка, само председателят Атанас Зафиров остава

Ужас, кървава драма насред Русия, недалеч от Москва

Ужас, кървава драма насред Русия, недалеч от Москва

Банките съветват какво да правим с еврото и левовете

Банките съветват какво да правим с еврото и левовете

pariteni.bg
Ето как Mercedes ще използва стари части в нови коли, за да пази природата

Ето как Mercedes ще използва стари части в нови коли, за да пази природата

carmarket.bg
<p>14 декември: Покоряването на Антарктида</p>
Ексклузивно

14 декември: Покоряването на Антарктида

Преди 2 дни
<p>Изтеглят от пазара партиди бебешко мляко заради бактерии</p>
Ексклузивно

Изтеглят от пазара партиди бебешко мляко заради бактерии

Преди 2 дни
Румънският президент: Ако Русия ни атакува, готови сме да отвърнем
Ексклузивно

Румънският президент: Ако Русия ни атакува, готови сме да отвърнем

Преди 2 дни
Двойно поскъпване на зъболекарските услуги
Ексклузивно

Двойно поскъпване на зъболекарските услуги

Преди 2 дни

Виц на деня

Съпругата:  – Скъпи, вярваш ли в любовта от пръв поглед? Мъжът:  – Да, ако бях погледнал втори път, щях да избягам!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>ВВС ще се защитава по дело за 5 млрд. долара от Тръмп</p>

ВВС ще се защитава по дело за 5 млрд. долара от Доналд Тръмп

Свят Преди 39 минути

Медията се извини на Тръмп през ноември, но отхвърли исканията му за обезщетение и не се съгласи, че има „основание за иск за клевета“.

КС ще гледа делото за отнетите правомощия на президента да назначава шефовете на службите

КС ще гледа делото за отнетите правомощия на президента да назначава шефовете на службите

България Преди 51 минути

В заседанието участваха 12 съдии и определенията са приети единодушно

Стрелба по превозно средство близо до летище JFK

Стрелба по превозно средство близо до летище JFK

Свят Преди 1 час

Митнически служител извън дежурство е бил разпитван във връзка със стрелбата

.

Кометата 3I/ATLAS е на път да направи най-близкото си приближаване до Земята

Любопитно Преди 2 часа

От откриването си на 1 юли 2025 г., 3I/ATLAS се доказа като една от най-странните комети, виждани някога от човечеството

<p>Полша задържа студент, планирал атентат на коледен базар</p>

Полша задържа студент, планирал атентат на коледен базар

Свят Преди 2 часа

„Мъжът беше силно увлечен по исляма, търсеше контакти с „Ислямска държава“ и се е подготвял да извърши атака в Полша, в един от градовете по време на коледен базар“, заяви говорител на специалните служби на Полша

Семейство Обама трябвало да вечеря с Роб Райнер в нощта на убийството

Семейство Обама трябвало да вечеря с Роб Райнер в нощта на убийството

Свят Преди 2 часа

Бившата първа дама разказа, че тя и съпругът ѝ са били съкрушени, когато са научили, че легендарният режисьор и неговата съпруга, с които са били приятели от „много, много години“, са били убити

Европейската прокуратура

Седем са кандидатите за европейски прокурор от България

България Преди 2 часа

Срокът за кандидатстване беше от 24 ноември до 12 декември

Споделени емоции и специални моменти за празниците с NOVA

Споделени емоции и специални моменти за празниците с NOVA

Любопитно Преди 2 часа

Благотворителната инициатива „Българската Коледа“, селекция от премиерни и любими филми, спектакли и хитови концерти очакват зрителите

Ще има ли коледно примирие между Украйна и Русия, Кремъл с коментар

Ще има ли коледно примирие между Украйна и Русия, Кремъл с коментар

Свят Преди 3 часа

Украинският президент Володимир Зеленски заяви в понеделник, че Киев подкрепя идеята за прекратяване на огъня, по-специално на ударите по енергийната инфраструктура, по време на коледните празници

Президентът се среща с „БСП – Обединена левица“ и „Има такъв народ“ в сряда

Президентът се среща с „БСП – Обединена левица“ и „Има такъв народ“ в сряда

България Преди 3 часа

Блясък и елегантност: Премиерата на пети сезон на „Емили в Париж“ в Париж

Блясък и елегантност: Премиерата на пети сезон на „Емили в Париж“ в Париж

Любопитно Преди 3 часа

Лили Колинс блестеше в елегантна черна рокля в стил стар Холивуд на премиерата на петия сезон на „Емили в Париж“ в Париж, където заедно с колегите си представиха изискан парижки дрескод, а новият сезон ще проследи Емили между Париж и Рим сред романтични и професионални предизвикателства

Разкриха подробности за инцидента с блъснато до училище дете в София

Разкриха подробности за инцидента с блъснато до училище дете в София

България Преди 3 часа

Според свидетели, пешеходката е пресичала на зелен светофар, който обаче съвпадал със зеления светофар за автомобилите в кръстовището

Автомобил се запали на паркинга на летище "Васил Левски" (СНИМКА)

Автомобил се запали на паркинга на летище "Васил Левски" (СНИМКА)

България Преди 3 часа

Информацията стана известна чрез публикация във фейсбук групата „Катастрофи в София“, където авторът добавя: „За съжаление, има и такива дни...“

Ресорната комисия в НС одобри удължителния закон за бюджета

Ресорната комисия в НС одобри удължителния закон за бюджета

България Преди 3 часа

Удължителният закон може да е в сила само три месеца, след което, ако Народното събрание не е приело редовен бюджет за 2026 г., ще се наложи да бъде одобрено ново удължаване

.

Заплатите замръзват през 2026 г. заради удължителният бюджет

България Преди 3 часа

От 1 януари 2026 г. до 30 юни 2026 г. всички семейни помощи ще се изплащат само в пари

Васил Терзиев

Кризата в „Топлофикация София“: Терзиев иска пълен анализ от Световната банка

България Преди 3 часа

По думите на кмета дружеството има сериозни проблеми както с качеството на услугата, така и със задлъжнялостта, а бездействието само утежнява ситуацията

Всичко от днес

От мрежата

Могат ли кучетата да усещат злото?

dogsandcats.bg

10-те най-скъпи породи кучета в света

dogsandcats.bg
1

Спасиха защитени птици от незаконна търговия

sinoptik.bg
1

Гола Коледа в Будапеща

sinoptik.bg

Не яжте тези храни при настинка или грип!

Edna.bg

Анджелина Джоли: „Споделям тези белези с много жени, които обичам“ (СНИМКИ)

Edna.bg

ЦСКА: Мобилното ни приложение е най-сваляното в България

Gong.bg

Гьозтепе на Стоилов оглави още една престижна класация

Gong.bg

Изпълнителното бюро на БСП подава оставка

Nova.bg

ЕП пред NOVA: Поискахме имунитета на Илхан Кючюк заради разследване на злоупотреба с еврофондове

Nova.bg