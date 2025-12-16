Свят

Унгария блокира разширяването на ЕС заради Украйна

През последните месеци Унгария се съпротивлява срещу евроинтеграцията на Украйна

16 декември 2025, 19:34
Унгария блокира разширяването на ЕС заради Украйна
Източник: AP/БТА

У нгария блокира заключенията на Съвета на ЕС за държавите кандидати. Това съобщи председателят на Съвет „Общи въпроси“ Мари Бере, министър по европейските въпроси на Дания, предаде БГНЕС.

На практика това означава, че тази година Европейският съвет няма да има заключение за рамката за разширяване на Съюза.

Орбан се закани да блокира кандидатурата на Украйна за ЕС

Днешното приемане на заключенията на ниво министри трябваше да бъде консенсусна последна стъпка преди финалното, стратегическо и обвързващо политическо решение на срещата на Европейския съвет (правителствените ръководители на държавите членки), която ще се проведе на 18 и 19 декември.

„Унгария блокира достигането до заключения. Вместо това ще преобразуваме проекта на заключения на Съвета в заключения на Председателството на Дания с подкрепата на 26 държави членки“, обясни Бере.

През последните месеци Унгария се съпротивлява срещу евроинтеграцията на Украйна. Няколко държави са изразили опасение, че днешното решение на Будапеща изпраща погрешен сигнал към кандидатите.

Дания ще натисне Унгария за Украйна

„Искаме да изберат ЕС, а не Русия“, заяви Бере, като изрази съжаление, тъй като някои от кандидатите са постигнали значителен напредък.

Въпреки това Брюксел създава работна група за изготвяне на проектодоговора за присъединяване на Черна гора и ще направи необходимите стъпки за интеграцията на Украйна и Молдова.

Източник: БГНЕС    
Унгария Разширяване на ЕС Украйна
Последвайте ни
СДВР предотврати огромна имотна измама в София

СДВР предотврати огромна имотна измама в София

Зеленски: Агресорът трябва да плати

Зеленски: Агресорът трябва да плати

Унгария блокира разширяването на ЕС заради Украйна

Унгария блокира разширяването на ЕС заради Украйна

Главният прокурор на РС Македония подаде оставка

Главният прокурор на РС Македония подаде оставка

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

biss.bg
Ето как Mercedes ще използва стари части в нови коли, за да пази природата

Ето как Mercedes ще използва стари части в нови коли, за да пази природата

carmarket.bg
<p>14 декември: Покоряването на Антарктида</p>
Ексклузивно

14 декември: Покоряването на Антарктида

Преди 2 дни
<p>Изтеглят от пазара партиди бебешко мляко заради бактерии</p>
Ексклузивно

Изтеглят от пазара партиди бебешко мляко заради бактерии

Преди 2 дни
Румънският президент: Ако Русия ни атакува, готови сме да отвърнем
Ексклузивно

Румънският президент: Ако Русия ни атакува, готови сме да отвърнем

Преди 2 дни
Двойно поскъпване на зъболекарските услуги
Ексклузивно

Двойно поскъпване на зъболекарските услуги

Преди 2 дни

Виц на деня

Съпругата:  – Скъпи, вярваш ли в любовта от пръв поглед? Мъжът:  – Да, ако бях погледнал втори път, щях да избягам!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Желязков: Заявяваме решимост да бъде повишена готовността за отбрана

Желязков: Заявяваме решимост да бъде повишена готовността за отбрана

Свят Преди 2 часа

Росен Желязков заяви подкрепа за Пътната карта за европейска отбранителна готовност 2030 г.

Унгария подписа договор за доставка на газ от САЩ

Унгария подписа договор за доставка на газ от САЩ

Свят Преди 2 часа

Сиярто заяви по-рано, че до края на ноември в Унгария са пристигнали 7 милиарда кубически метра руски газ

Дилън Броснан – новото лице на киното с ДНК на Джеймс Бонд

Дилън Броснан – новото лице на киното с ДНК на Джеймс Бонд

Любопитно Преди 3 часа

Дилън Броснан, най-големият син на Пиърс Броснан, уверено излиза от сянката на известния си баща, утвърждавайки се като модел с характерен ретро стил, музикант и актьор с участия в киното и телевизията, докато редовно привлича внимание и с публичните си появи редом до холивудската звезда

Оцеляла от стрелбата на плаж Бонди е критикувана за молба за дарения

Оцеляла от стрелбата на плаж Бонди е критикувана за молба за дарения

Свят Преди 3 часа

Самотна майка създаде кампания за дарения за нова чанта и телефон, след като изгуби своите по време на стрелбата на плажа Бонди

БСП се обяви против концесия или приватизация на "Топлофикация София"

БСП се обяви против концесия или приватизация на "Топлофикация София"

България Преди 3 часа

Според Таков, решението днес минава през диалог с държавата

Мбапе осъди „Пари Сен Жермен“ за 60 милиона евро

Мбапе осъди „Пари Сен Жермен“ за 60 милиона евро

Свят Преди 3 часа

Откакто пристигна в испанската столица Килиан Мбапе има 70 гола в 81 мача

Оставиха за постоянно в ареста Росен Кръстев - Стъкларя

Оставиха за постоянно в ареста Росен Кръстев - Стъкларя

България Преди 3 часа

Сред задържаните е и оперативният полицай Юлиян Бързашки, както и разследващата служителка на МВР Луковит Милена Ботева

Русия забрани „Дойче веле”

Русия забрани „Дойче веле”

Свят Преди 3 часа

Телевизионният оператор вече беше обявен за „чуждестранен агент“

Иззеха нотариални актове, злато, долари и 400 000 евро в София

Иззеха нотариални актове, злато, долари и 400 000 евро в София

България Преди 3 часа

СГП, МВР и ДАНС удариха организирана престъпна група за изпиране на пари от трафик на наркотици

<p>24 души от изпълнителното бюро на БСП подават оставка, само&nbsp;Зафиров остава</p>

24 души от изпълнителното бюро на БСП подават оставка, само председателят Атанас Зафиров остава

България Преди 4 часа

<p>ВВС ще се защитава по дело за 5 млрд. долара от Тръмп</p>

ВВС ще се защитава по дело за 5 млрд. долара от Доналд Тръмп

Свят Преди 4 часа

Медията се извини на Тръмп през ноември, но отхвърли исканията му за обезщетение и не се съгласи, че има „основание за иск за клевета“.

Невена Видакович, генерален мениджър и изпълнителен директор на Merck България

Когато науката говори на разбираем език: Merck и силата на информираното общество

Любопитно Преди 4 часа

КС ще гледа делото за отнетите правомощия на президента да назначава шефовете на службите

КС ще гледа делото за отнетите правомощия на президента да назначава шефовете на службите

България Преди 4 часа

В заседанието участваха 12 съдии и определенията са приети единодушно

В "Люлин", София: Скоро ти и детето в корема ти ще умрете!

В "Люлин", София: Скоро ти и детето в корема ти ще умрете!

България Преди 4 часа

Обвиняемият е нанесъл три телесни повреди на съпругата си

От ЕП обясниха защо искат имунитета на Илхан Кючюк

От ЕП обясниха защо искат имунитета на Илхан Кючюк

Свят Преди 4 часа

От офиса на Кьовеши не съобщават къде се води въпросното разследване – в София или в Брюксел

Ужас, кървава драма насред Русия, недалеч от Москва

Ужас, кървава драма насред Русия, недалеч от Москва

Свят Преди 5 часа

Нападателят е арестуван

Всичко от днес

От мрежата

10-те най-скъпи породи кучета в света

dogsandcats.bg

Как котките, които живеят навън оцеляват през зимата

dogsandcats.bg
1

Спасиха защитени птици от незаконна търговия

sinoptik.bg
1

Гола Коледа в Будапеща

sinoptik.bg

Активен въглен срещу акне: Защо не винаги е добро решение?

Edna.bg

Първата Коледа като семейство: Селена Гомес и Бени Бланко превърнаха дома си в зимна приказка (СНИМКИ)

Edna.bg

ЦСКА: Мобилното ни приложение е най-сваляното в България

Gong.bg

Гьозтепе на Стоилов оглави още една престижна класация

Gong.bg

Какви смущения в банковите системи да очакваме в прехода към еврото

Nova.bg

ЕС отстъпва от забраната на коли с двигатели с вътрешно горене през 2035 г.

Nova.bg