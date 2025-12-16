Унгария блокира разширяването на ЕС заради Украйна

У нгария блокира заключенията на Съвета на ЕС за държавите кандидати. Това съобщи председателят на Съвет „Общи въпроси“ Мари Бере, министър по европейските въпроси на Дания, предаде БГНЕС.

На практика това означава, че тази година Европейският съвет няма да има заключение за рамката за разширяване на Съюза.

Орбан се закани да блокира кандидатурата на Украйна за ЕС

Днешното приемане на заключенията на ниво министри трябваше да бъде консенсусна последна стъпка преди финалното, стратегическо и обвързващо политическо решение на срещата на Европейския съвет (правителствените ръководители на държавите членки), която ще се проведе на 18 и 19 декември.

„Унгария блокира достигането до заключения. Вместо това ще преобразуваме проекта на заключения на Съвета в заключения на Председателството на Дания с подкрепата на 26 държави членки“, обясни Бере.

През последните месеци Унгария се съпротивлява срещу евроинтеграцията на Украйна. Няколко държави са изразили опасение, че днешното решение на Будапеща изпраща погрешен сигнал към кандидатите.

Дания ще натисне Унгария за Украйна

„Искаме да изберат ЕС, а не Русия“, заяви Бере, като изрази съжаление, тъй като някои от кандидатите са постигнали значителен напредък.

Въпреки това Брюксел създава работна група за изготвяне на проектодоговора за присъединяване на Черна гора и ще направи необходимите стъпки за интеграцията на Украйна и Молдова.