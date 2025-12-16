България

КС ще гледа делото за отнетите правомощия на президента да назначава шефовете на службите

В заседанието участваха 12 съдии и определенията са приети единодушно

16 декември 2025, 15:28
КС ще гледа делото за отнетите правомощия на президента да назначава шефовете на службите
К онституционният съд днес се произнесе с определения по допустимост по образуваните въз основа на искания на група народни представители дела за противоконституционност на части от разпоредби от Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“, от Закона за специалните разузнавателни средства и от Закона за Държавна агенция „Разузнаване“, последно изменени съответно със Закон за изменение на Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“, Закон за изменение на Закона за специалните разузнавателни средства и със Закон за изменение на Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“, приети от 51-вото Народно събрание.

В изменените разпоредби се предвижда председателите на Държавна агенция „Национална сигурност“, на Държавна агенция „Технически операции“ и на Държавна агенция „Разузнаване“ да се избират с решение на Народното събрание по предложение на Министерския съвет и се увеличава броят на заместник-председателите от двама на трима. Изменя се досегашният ред председателите на тези агенции да се назначават с указ на президента по предложение на Министерския съвет.

Преди това президентът Румен Радев върна за ново обсъждане в Народното събрание приетия на 2 октомври Закон за изменение на Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС), с който правомощието по назначаване или освобождаване на председателя на агенцията се възлага на Народното събрание. Ветото му обаче беше отхвърлено от мнозинството в парламента.

След това 59 депутати сезираха Конституционния съд с искане промените да бъдат обявени за противоконституционни. Искането беше подкрепено от депутатите от „Възраждане“ и „Величие“, 13 народни представители от „Алианса за права и свободи“ на Ахмед Доган, както и трима от „Продължаваме Промяната“.

Освен това депутатите от „Възраждане“ Петър Петров и Георги Хрисимиров внесоха в Конституционния съд жалба за обявяване за противоконституционни приетите от Народното събрание промени в закона за Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС).

Отделно от „Възраждане“ сезираха Конституционния съд заради промените в закона за Държавна агенция „Разузнаване“ (ДАР) и Държавна агенция „Технически операции“ (ДАТО).

По първото дело се иска установяване на противоконституционност и на §2 от Заключителната разпоредба на Закон за изменение на Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“, с който се отменя на чл. 7, ал. 2, т. 5 от Закона за управление и функциониране на системата за защита на националната сигурност.

В искането по следващото дело се твърди и противоконституционност на новата разпоредба на чл. 7, ал. 1, т. 6 от  Закона за управление и функциониране на системата за защита на националната сигурност, с която се възлага правомощие на Министерския съвет да прави предложение до Народното събрание за избиране и освобождаване на председателите съответно на Държавна агенция „Национална сигурност“ и на Държавна агенция „Разузнаване“.

По последното дело КС допусна за разглеждане по същество всички искания на вносителя.

В заседанието участваха 12 съдии и определенията са приети единодушно.

Източник: КС    
